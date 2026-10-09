గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఏపీ వెరీ గుడ్ - ఏటా 2,739 కోట్ల గుడ్ల ఉత్పత్తితో దేశంలోనే తొలిస్థానం
Ap Number 1 Place In Supplying Eggs : గుడ్ల ఉత్పత్తి, వినియోగంలో ఏపీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఏటా 2వేల 739 కోట్ల గుడ్ల ఉత్పత్తితో దేశంలోనే తొలిస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:37 PM IST
Ap Number 1 Place In Supplying Eggs : గుడ్ల ఉత్పత్తి, వినియోగం రెండింటిలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఏటా 2,739 కోట్ల గుడ్ల ఉత్పత్తితో రాష్ట్రం దేశంలోనే ముందంజలో కొనసాగుతోంది. దేశవ్యాప్త మొత్తం గుడ్ల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం వాటా 18.37% అని, వినియోగంలోనూ రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో ఉందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. రైతుల ఆదాయం, ప్రజల పోషకాహార భద్రత - రెండింటికీ పౌల్ట్రీ రంగం అత్యంత కీలకమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'పౌల్ట్రీ అభివృద్ధి విధానం (2026-29)'ను ప్రవేశపెట్టి, వివిధ ప్రోత్సాహకాలను కల్పిస్తోందని అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు. గుడ్ల ఉత్పత్తి, స్థానిక వినియోగం ఎగుమతులను మరింత పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు.
గుడ్ల ఉత్పత్తి, వినియోగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా నిలిచింది. దేశంలోనే అత్యధికంగా ఏటా 2,739 కోట్ల గుడ్లను ఉత్పత్తి చేస్తూ, జాతీయ ఉత్పత్తిలో 18.37% వాటాతో రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. వినియోగంలో కూడా రాష్ట్రం ముందు వరుసలో ఉంది. "ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో గుడ్ల వినియోగం ఏడాదికి 108గా, జాతీయ సగటు 104గా ఉంది. నేషనల్ న్యూట్రిషన్ కౌన్సిల్ (NNC) సిఫార్సుల ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి ఏడాదికి 180 గుడ్లను తీసుకోవచ్చు. దీని ఆధారంగా చూస్తే, రాష్ట్రంలో ఏటా 959 కోట్ల గుడ్లు, దేశవ్యాప్తంగా 26,280 కోట్ల గుడ్ల డిమాండ్ ఉంది. ఈ రంగంలో అపారమైన వ్యాపార అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉపాధి అవకాశాలు కూడా విస్తరిస్తున్నాయి" అని వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'పౌల్ట్రీ అభివృద్ధి విధానం (2026-29)'ను ప్రవేశపెట్టి, వివిధ ప్రోత్సాహకాలను కల్పిస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు.
Happy world egg day 2026 #hapyworldeggday2026 #WorldEggDay #EggsForNutrition #DAHD #EggsForAll #ProteinForAll #ahd #AndhraPradesh #ChandrababuNaidu #pawankalyan #poultry https://t.co/bWRVUyRTZv— Andhra Pradesh Animal Husbandry Department (@APAHD2024) October 8, 2026
అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన ప్రోటీన్ : ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నెలలో వచ్చే రెండవ శుక్రవారం నాడు 'ప్రపంచ గుడ్డు దినోత్సవం' జరుపుకుంటారు. గుడ్ల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. "గుడ్లు తక్కువ ధరకే లభించే అత్యుత్తమ నాణ్యమైన ప్రోటీన్ వనరులు. పిల్లలు, యువత, గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలిచ్చే తల్లులు, వృద్ధులు, శారీరక శ్రమ చేసేవారు తమ ఆహారంలో తగినన్ని గుడ్లను చేర్చుకోవడం ద్వారా అవసరమైన పోషకాలను పొందవచ్చు." "గుడ్ల ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల పౌల్ట్రీ రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయం లభిస్తుంది. ప్రజలకు నాణ్యమైన ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారం అందుబాటులోకి వస్తుందని పశుసంవర్ధక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బి. రాజశేఖర్ పేర్కొన్నారు. "పౌల్ట్రీ పెంపకంలో వ్యాధుల నియంత్రణ, జీవ భద్రత , శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు, పరిశుభ్రతపై దృష్టి సారించి సురక్షితమైన గుడ్లను ఉత్పత్తి చేయడం గురించి మేము రైతులకు నిరంతరం అవగాహన కల్పిస్తున్నాము" అని ఆ శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్. అమరేంద్ర కుమార్ వివరించారు.