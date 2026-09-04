ఘనంగా ముగిసిన ఏపీ స్టేట్ పోలీస్ స్పోర్ట్స్ మీట్ - ఓవరాల్ ఛాంపియన్గా విశాఖ రేంజ్
అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ఏపీ పోలీస్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించిన డీజీపీ హరీష్కుమార్గుప్తా - పోలీసు క్రీడాకారులకు వృత్తిపరమైన శిక్షణ, మెరుగైన డైట్, వైద్య సదుపాయాలు అందిస్తామని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:40 PM IST
AP State Police Sports Meet Concludes with Great Success: పోలీసు శాఖలో ర్యాంకులు, పోస్టింగ్లు వేరైనా సిబ్బంది అంతా ఏపీ పోలీస్ అనే ఒకే జట్టుగా పని చేయాలని, అప్పుడే అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించగలమని రాష్ట్ర డీజీపీ హరీష్కుమార్గుప్తా అన్నారు. తొలిసారిగా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన ఏపీ స్టేట్ పోలీస్ స్పోర్ట్స్ మీట్ ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ క్రీడా సంబరాల్లో గెజిటెడ్, నాన్-గెజిటెడ్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని ర్యాంకుల అధికారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం క్రీడా స్ఫూర్తికి అద్దం పట్టారు. పోలీసు క్రీడాకారులను మరింత ప్రోత్సహించేందుకు అత్యాధునిక సదుపాయాలతో కూడిన ఏపీ పోలీస్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు డీజీపీ ప్రకటించారు.
ఇందులో క్రీడాకారులకు అవసరమైన వృత్తిపరమైన శిక్షణ, అత్యుత్తమ డైట్, స్పోర్ట్స్ సామాగ్రి, వైద్య సదుపాయాలు కల్పిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి మీట్తోనే సరిపెట్టకుండా, భవిష్యత్తులో జరిగే ఆల్ ఇండియా పోలీస్ గేమ్స్లో కూడా పాల్గొని ఆంధ్రప్రదేశ్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలని క్రీడాకారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ క్రీడల నిర్వహణలో సహకారం అందించిన వీఐటీ యాజమాన్యానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మహిళలు ఫైటర్ జెట్స్ నడపడం నుంచి అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే వరకు అన్ని రంగాల్లో అగ్రభాగాన నిలుస్తున్నారన్నారు. ఈ క్రీడా పోటీల్లో మహిళా పోలీసులు విశేషంగా పాల్గొనడం ఏపీ పోలీస్ చరిత్రలో నూతన అధ్యాయమని అధికారులు కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో మరింత మంది మహిళలు ముందుకు రావాలని ఆకాంక్షించారు.
ప్రస్తుత సమాజంలో కాలానుగుణంగా నేరాల తీరు ఎప్పటికప్పుడు మారుతోందని, ఆ సవాళ్లను ధీటుగా ఎదుర్కోవాలంటే పోలీసులకు శారీరక, మానసిక దృఢత్వం అత్యంత ఆవశ్యకమని పేర్కొన్నారు. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో 15 రేంజ్ల నుంచి 119 మంది క్రీడాకారులు పోటీపడ్డారు. విజేతలకు అధికారులు పతకాలు అందించి అభినందించారు.
ఆర్రౌండర్గా విశాఖ రేంజ్: గెలిచినప్పుడు అక్కడే ఆగిపోకుండా మరింత ముందుకు సాగాలని, ఓడిపోయిన వారు నిరాశ చెందకుండా తదుపరి పోటీలకు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో సన్నద్ధం కావాలని, క్రీడలు మనకు నేర్పే పాఠం ఇదేనని సూచించారు. వచ్చే ఏడాది ఈ క్రీడలను మరింత అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. స్పోర్ట్స్ మీట్లో ఓవరాల్ ఛాంపియన్గా విశాఖ రేంజ్ టీమ్ నిలిచిందని అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎస్పీ ఐజీ రాజకుమారి, స్పోర్ట్స్ ఐజీపీ కేవీ మోహన్రావు, స్పోర్ట్స్ డీఐజీ అన్బురాజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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