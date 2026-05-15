5 రోజుల పాటు దిల్లీకి లారీలు బంద్ - ఏపీ లారీ యజమానుల సంఘం కీలక నిర్ణయం

ఈ నెల 18 నుంచి 5 రోజులపాటు ఏపీ టూ దిల్లీకు లారీలు బంద్ - దిల్లీలో 21 నుంచి మూడు రోజులపాటు బంద్ - మద్దతు తెలిపిన ఏపీ లారీ అసోసియేషన్

AP Lorry Owners Association Press Meet
AP Lorry Owners Association Press Meet
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 4:50 PM IST

AP Lorry Owners Association Press Meet : ఈ నెల 18 నుంచి ఐదు రోజులు దిల్లీతోపాటు దేశ రాజధాని ప్రాంతానికి సరకు రవాణా నిలిపివేయాలని లారీ నిర్వాహకులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లారీ యజమానుల సంఘం విజ్ఞప్తి చేసింది. దిల్లీలో ట్రక్ చక్కా జామ్ (బంద్) పేరిట ఈ నెల 21 నుంచి మూడు రోజులు లారీ యజమానులు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారికి మన రాష్ట్రం నుంచి లారీ యజమానులు మద్దతుగా నిలవాలని లారీ యజమానుల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఈశ్వరరావు విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో చెప్పారు.

బస్సు, క్యాబ్ నిర్వాహకులకు తీవ్ర నష్టం : పర్యావరణ పరిహార సెస్, దిల్లీకి వచ్చే యూరో 4 వాహనాలను నవంబర్ 1 నుంచి నిలిపివేయాలనే నిర్ణయాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని ఈశ్వరరావు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే పెరిగిన డీజిల్ ఛార్జీలు రవాణా రంగంపై పెను భారం చూపుతాయని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటికే లారీ యజమానులకు పన్నుల రూపంలో ఏటా లక్షా 20 వేల రూపాయల పన్నులు చెల్లిస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. తాజాగా పెరిగిన డీజిల్ ధరలు మరింత భారమవుతాయని అన్నారు. అలాగే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగులకు తాజాగా ప్రతిపాదించిన వర్క్ ఫ్రం హోం విధానంతో మెట్రో నగరాల్లో బస్సు, క్యాబ్ నిర్వాహకులు తీవ్రంగా నష్టపోతారని ఈశ్వరరావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

"న్యూ దిల్లీలో మే 21, 22, 23 తేదీల్లో స్థానికంగా ఉండే 62 సంఘాలతో ట్రక్ చక్కా జామ్ జరుగుతుంది. ఇందులో ప్రధానమైన డిమాండ్లు దిల్లీలోకి ప్రవేశించే లైట్ మోటార్ వెహికల్​కి రూ.2000, హెవీ మోటార్ వెహికల్​కి రూ.4000లను ఎంట్రీ టాక్స్ విధించారు. అలాగే నవంబర్ 1 నుంచి BS4 వాహనాలను రద్దు చేయాడానికి ప్రణాళికలు వేశారు. పర్యావరణ పరిహార సెస్ పేరిట BS6 వాహనాలకు భారీగా పన్నులు విధిస్తున్నారు. ఇదీ చాలా అన్యాయం. BS4 వాహనాలను అనుమతించి, BS6 వాహనాలకు పన్నులు రద్దు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ఈ నెల 18 నుంచి ఐదు రోజులపాటు ఏపీ నుంచి దిల్లీకు లారీలను నడవద్దని ఆంధ్రప్రదేశ్ లారీ యజమానుల సంఘం ద్వారా లారీ నిర్వాహుకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అలాగే ఈరోజు నుంచి పెట్రోల్, డీజిల్​ రేట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచింది, ఇది చాలా అన్యాయం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీనిపై మరోసారి ఆలోచించి పెంచిన రేట్లను తగ్గించాలని కోరుతున్నాం." - ఈశ్వరరావు, ఏపీ లారీ యజమానుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి

