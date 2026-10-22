పురపోరుకు తాత్కాలిక బ్రేక్ - ఎస్ఈసీ కీలక నిర్ణయం
AP Municipal Elections 2026: ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో తదుపరి ఎన్నికల ప్రక్రియను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఎస్ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:30 AM IST
AP Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో తదుపరి చర్యలను నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) నిర్ణయించింది. ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల తుది జాబితాను విడుదల చేయొద్దని జిల్లా ఎన్నికల అధికారులను ఆదేశించింది.
జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, నగర పోలీసు కమిషనర్లు సమర్పించే నివేదికలను పరిశీలించిన అనంతరం గురువారం తుది నిర్ణయం వెల్లడిస్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా బుధవారం ప్రకటించారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ పూర్తయినా అభ్యర్థుల తుది జాబితా విడుదలను నిలిపివేశారు. రాష్ట్రంలో 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు చేపట్టిన ప్రక్రియపై ఈ నిర్ణయం ప్రభావం చూపనుంది. తదుపరి ఎన్నికల షెడ్యూల్పై ఎస్ఈసీ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
ఎస్ఈసీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం: పుర ఎన్నికల ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తూ ఎస్ఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తామని కూటమి పార్టీలు ప్రకటించాయి. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ పేర్లతో ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేశాయి.
వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలతో ఎన్నికలను అడ్డుకోవాలని చూస్తోందని కూటమి నేతలు ఆరోపించారు. సకాలంలో ఎన్నికలు జరిగితేనే కేంద్రం నుంచి నిధులు వస్తాయని, గడువులోగా ఎన్నికలు నిర్వహించి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలన్నది తమ ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ పలుమార్లు కోర్టులను ఆశ్రయించిందని, ఎన్నికలు జరిగే సమయంలో హింసను ప్రేరేపించిందని విమర్శించారు. ఎన్నికలు పారదర్శకంగా, శాంతియుతంగా జరిగేలా సహకరిస్తామని తెలిపారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికలు నిర్వహించి మంచి నాయకులను ఎన్నుకోవాలన్నదే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
ఎన్వోసీ, నో డ్యూస్ తప్పనిసరి కాదు: నామినేషన్ల దాఖలు చేసే సమయంలో కేసుల్లేవని పోలీసుల నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (ఎన్వోసీ), పురపాలక సంస్థలకు బకాయిలు లేవని తెలిపే నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలన్న నిబంధన ఎన్నికల నియమావళిలో లేదని ఎస్ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఈ సర్టిఫికెట్లు వెంటనే సమర్పించాలని కొందరు రిటర్నింగ్ అధికారులు, ఎన్నికల అధికారులు కోరుతున్నట్లు పలు రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాయి. దీంతో ఎన్నికల నియమావళిలో లేని అదనపు నిబంధనలు విధించరాదని ఎస్ఈసీ అధికారులను ఆదేశించింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
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