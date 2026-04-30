విద్యార్థులకు అలర్ట్ - నేడే పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల
నేడే పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు - విడుదల చేయనున్న రాష్ట్ర విద్య ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ - ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 9:02 AM IST
10th Results Will Be Out Today : ఏపీ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ప్రక్రియను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. ఈ ఏడాది సుమారు 6.30 లక్షల మంది పబ్లిక్ పరీక్షలు రాశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో లోకేశ్ ట్వీట్ చేశారు. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే తమ పాఠశాల లాగిన్ ద్వారా నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని సూచించారు. ఫలితాలను www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, మనమిత్ర వాట్సప్ నంబరు 9552300009 ద్వారానూ పొందొచ్చు. ఈ ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన అన్ని అవసరమైన ప్రక్రియలను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.
