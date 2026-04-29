విద్యార్థులకు అలర్ట్​- రేపే 10th ఫలితాలు

పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు - ఎక్స్​ వేదికగా విడుదల చేయనున్న రాష్ట్ర విద్య ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​

AP SSC Result 2026
Published : April 29, 2026 at 7:41 AM IST

AP SSC Result 2026: ఏపీ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను రేపు (గురువారం) విడుదల చేయనున్నారు. విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఈ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ప్రక్రియను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది.

ఈ ఏడాది సుమారు 6.30 లక్షల మంది పబ్లిక్ పరీక్షలు రాశారు. ఫలితాలను www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, మనమిత్ర వాట్సప్ నంబరు 9552300009 ద్వారానూ పొందొచ్చు.ఈ ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన అన్ని అవసరమైన ప్రక్రియలను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది.

ఫలితాలు ఇలా చూసుకోవచ్చు: అధికారిక ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌తో పాటు విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net వెబ్‌సైట్‌లలో సులభంగా తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా విద్యార్థులు 9552300009 నంబర్‌ను ఉపయోగించి WhatsApp ద్వారా కూడా తమ ఫలితాలను తెలుసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఈ సంవత్సరం పబ్లిక్ పరీక్షలకు సుమారు 6.30 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరైనట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

ప్రత్యేక శ్రద్ధ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరీక్షలకు సుమారు 6.30 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరైనట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు జరిగాయి. ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10వ తరగతి విద్యార్థుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించింది. ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిసారిగా పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకునే మార్గపటం (route map) విద్యార్థుల హాల్ టికెట్ల వెనుక ముద్రించారు. మరోవైపు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా డిసెంబర్ నుంచి "100 రోజుల ప్రణాళిక" అమలు చేశారు. తత్ఫలితంగా విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకుండా ఉండేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకున్నారు.

తెలంగాణలో ఈరోజే ఫలితాల విడుదల: తెలంగాణలో 10వ తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు నేడు (బుధవారం) విడుదల కానున్నాయి. ఫలితాలు మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ప్రకటించనున్నారు. దీని కోసం ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం అధికారులు అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. 10వ తరగతి పరీక్షలకు సుమారు 5.15 లక్షల మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

