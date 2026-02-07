పదో తరగతి విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ప్రతి పరీక్ష మధ్య విరామం
10th Class Annual Exam Preparation Tips: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించనున్నారు. అయితే విద్యాశాఖ తాజాగా ఈ పరీక్షల షెడ్యూల్లో ఓ మార్పు చేసింది. ఉగాది, రంజాన్ పండుగల కారణంగా ఇంగ్లిష్ పరీక్షను మరుసటి రోజుకు అంటే మార్చి 21కి వాయిదా వేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయి.
ఈ సంవత్సరం షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రతీ పరీక్ష తరువాత ఒక రోజు విరామం రావడంతో విద్యార్థులు ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నారు. ఇది వారికి ప్రయోజనకరం కానుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. మొదటి భాష, రెండో భాష, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, భౌతికశాస్త్రం, జీవశాస్త్రం, సామాజిక శాస్త్రం వంటి ప్రధాన సబ్జెక్టులన్నింటికీ మధ్యలో విరామం ఉండేలా షెడ్యూల్ రూపొందించారు. దీనివల్ల ప్రతి పరీక్ష పూర్తయ్యాక విద్యార్థులు తదుపరి సబ్జెక్టుపై దృష్టి పెట్టేందుకు సమయం దొరుకుతుందని ఉపాధ్యాయులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా గణితం, సైన్స్ వంటి సబ్జెక్టులను మళ్లీ చదువుకోవడానికి, చదివిన వాటిని మర్చిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రాక్టీస్ చెయ్యడానికి ఈ విరామం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్లో స్వల్ప మార్పు జరిగింది. ఉగాది, రంజాన్ నేపథ్యంలో.. ఇంగ్లిష్ పరీక్షను మరుసటి రోజుకు వాయిదా వేస్తూ విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. మొదట ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇంగ్లిష్ పరీక్ష మార్చి 20న జరగాల్సి ఉంది. దీనిని మార్చి 21కి మార్చారు.
ఒత్తిడి తగ్గి శ్రద్ధ పెట్టేందుకు అవకాశం: ఈ ఏడాది 10వ తరగతి వార్షిక పరీక్షల సమయంలో ఒక్కో పరీక్షకు మధ్యలో సెలవులు రావడం వల్ల విద్యార్థులపై మానసిక ఒత్తిడి దూరమవుతుందని, కొంతమేర అలసట తగ్గుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఒక రోజు విరామం దొరికింది కదా అని విద్యార్థులు పూర్తిగా పుస్తకాలకే పరిమితమవ్వకూడదని, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరమని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు. విద్యార్థులు పరీక్షల వేళ కంటినిండా నిద్రపోవడం, సరైన భోజనం తీసుకోవడం, కొద్దిపాటి వ్యాయామం చెయ్యడం వల్ల మానసిక ప్రశాంత పొందుతారని, తద్వారా ఏకాగ్రత పెంపొందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చక్కని ప్రణాళికతో మంచి మార్కులు: పరీక్షల మధ్య వచ్చే సెలవులు కేవలం విరామం మాత్రమే కాకుండా విద్యార్థులు మరింత బాగా చదువుకుని వారిని విజయపథంలో నడిపించడానికి దోహద పడతాయి. చదువు, విశ్రాంతి రెండింటి మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూనే ఈ అమూల్యమైన సెలవు రోజులను వినియోగించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రణాళిక సరిగ్గా వేసుకుని ముఖ్యమైన పాఠ్యాంశాలను మళ్లీ చదవడం, ప్రాక్టీస్ చెయ్యడం, నమూనా ప్రశ్నలు నెమరు వెయ్యడం ద్వారా సరైన రీతిలో ఈ సెలవులు వినియోగించుకోవాలి. దీంతో విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగి మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై అధిక ఒత్తిడి పెట్టకూడదని, వారి చదువుకు ప్రణాళికకు అనుగుణంగా సహకరించాలని తెలుపుతున్నారు. పిల్లలకు కావాల్సిన వసతులు కల్పిస్తూ సరైన సహకారం అందిస్తే వారు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారని విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలి: పరీక్షల మధ్య సెలవులను విద్యార్థులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తూర్పుగోదావరి జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ఇలా చెయ్యడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నామన్నారు. పాఠశాలలో 100 రోజుల శిక్షణ ప్రణాళికను పక్కాగా అమలు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం మంచి ఉత్తీర్ణత ఫలితాలు సాధించి రాష్ట్రంలో ప్రథమస్థానంలో నిలుస్తామని ఆశభావం వ్యక్తం చేశారు.
