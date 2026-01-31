అంతర్జాతీయ ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ ముజామిల్ అరెస్టు - అభినందించిన పవన్ కల్యాణ్
అంతర్జాతీయ ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ మొహమ్మద్ ముజామిల్ అరెస్ట్ - పక్కా ప్రణాళికతో పట్టుకున్న ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా నిరోధక దళం - సిబ్బందిని అభినందించిన పవన్ కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 10:44 PM IST
International Red Sandalwood Smuggler Arrested : కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన అంతర్జాతీయ ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ మొహమ్మద్ ముజామిల్ను ఏపీ ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా నిరోధక ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. తిరుపతిలోని ఎస్పీ కార్యాలయంలో టాస్క్ఫోర్స్ హెడ్ సుబ్బరాయుడు, ఎస్పీ శ్రీనివాస్, అదనపు ఎస్పీ కులశేఖర్ శనివారం మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు.
‘‘శేషాచలం రిజర్వు అటవీ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ఎర్ర చందనం అక్రమ రవాణాను అరికట్టే లక్ష్యంతో టాస్క్ఫోర్స్ కఠిన చర్యలను చేపట్టింది. అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు నిరంతరం చర్యలు చేపడుతున్నాం. మరోవైపు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్లపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాం. పాత కేసుల్లో పరారీలో ఉన్న స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశాం. ఇందులో భాగంగానే ఎప్పటి నుంచో పరారీలో ఉన్న మొహమ్మద్ ముజామిల్ను పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం అదుపులోకి తీసుకున్నాం. శనివారం తిరుపతి రూరల్ మండలం, చిత్తూరు - నాయుడుపేట రోడ్డు తనపల్లి క్రాస్ వద్ద అరెస్ట్ చేశాం.
ఎర్రచందనం దుంగలను చైనాకు ఎగుమతి చేస్తూ, అదే ముసుగులో శేషాచలం అడవుల నుంచి ఎర్రచందనం దుంగలను అక్రమ రవాణా చేస్తున్నాడు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో మొహమ్మద్ ముజామిల్ పలు కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నాడు. కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు సయ్యద్ అబ్దుల్ లతీఫ్ అలియాస్ సెట్టు, సేటుభాయ్, వాజీబ్తో అతడికి పరిచయం ఉంది. బెంగళూరుకు చెందిన రవి ద్వారా ఎర్రచందనం దుంగలు తక్కువ ధరకే కొనేవాడు. ఆ ఎర్రచందనం దుంగలను రైతుల వద్ద కొన్నట్టుగా ప్రభుత్వ అనుమతులు తీసుకొని, వాటిని చైనాకు అక్రమంగా రవాణా చేసి అధిక లాభాలు ఆర్జించేవాడు’’ అని విచారణలో తేలిందని టాస్క్ఫోర్స్ హెడ్ సుబ్బరాయుడు తెలిపారు.
87 శాతం కేసుల్లో శిక్షలు ఖరారైనా : ఈ కింగ్ పిన్(మొహమ్మద్ ముజామిల్) ఎర్రచందనం దుంగలను లైసెన్స్ పేరు చెప్పి అక్రమంగా చైనాకి తరలించేవాడని, శేషాచలం నుంచి బెంగళూరు మీదుగా రవాణాకు పాల్పడేవాడని అధికారులు తెలిపారు. ముజామిల్ మీద కేసులు ఉండగా, 87 శాతం కేసుల్లో శిక్షలు కూడా ఖరారయ్యాయని అప్పటి నుంచి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడని వెల్లడించారు. ఎర్ర చందనం స్మగ్లర్లు, వారి వెనక ఉన్నవారిపై ఉక్కు పాదం మోపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ పర్యావరణ శాఖల మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలతో టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం కింగ్ పిన్స్ వేట మొదలుపెట్టిందని తెలిపారు.
సిబ్బందిని అభినందించిన పవన్ కల్యాణ్ : ఈ వేటలో భాగంగా చిత్తూరు - నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై అడిషనల్ ఎస్పీ కులశేఖర్ ఆధ్వర్యంలోని బృందం ముజామిల్ను పట్టుకుంది. ఇతనికి చైనాలోని జైమెన్ టాంగాంగ్ ఫాంగ్ ట్రేడ్ కంపెనీతో సంబంధాలు ఉన్నట్టు విచారణలో తేలింది. ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాకి పాల్పడే వారి పట్ల ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని, కింగ్ పిన్స్ ఎవరైనా ఉంటే లొంగిపోవాలని గత చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనలో పవన్ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు. కింగ్ పిన్స్ ఏ మూలన దాగి ఉన్నా పట్టుకుంటామని, ఓ ప్రత్యేక ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టి యాంటి రెడ్ శాండర్స్ స్మగ్లింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం గాలింపు మొదలుపెట్టి మొదటి విజయం సాధించింది. ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న, సహకరించిన టాస్క్ ఫోర్స్ హెడ్ ఎస్పీ సుబ్బారాయడు, అడిషనల్ ఎస్పీ కులశేఖర్, ఇతర సిబ్బందిని పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు.
