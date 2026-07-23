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విశాఖ నుంచి జర్మనీ వరకు - నర్సింగ్‌ విద్యార్థులకు బంఫర్‌ ఆఫర్‌

జర్మన్‌ భాషపై విద్యార్థులకు ఉచిత శిక్షణ - ఏపీ ప్రభుత్వం, స్కిల్‌-B సంస్థ సంయుక్తంతో 9 నెలలు జర్మన్‌ భాషపై ఉచిత శిక్షణ పూర్తి - దిల్లీలో B1 పరీక్షలు రాసిన చేసిన విద్యార్థులు

AP Skill Development and Skill b Provided German Language Training for 9 Months
AP Skill Development and Skill b Provided German Language Training for 9 Months (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 1:33 PM IST

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Free Training on German Language : నేటి యువత చూపు గ్లోబల్‌ కెరీర్‌ వైపు పడుతోంది. ముఖ్యంగా హెల్త్‌కేర్ రంగంలో నర్సింగ్‌ విద్యార్థులకు జర్మనీలో అత్యధిక డిమాండ్‌ ఉంది. అయితే జర్మన్‌ భాష నేర్చుకోవడం, అక్కడి దాకా వెళ్లడమనేది పేద విద్యార్థులకు పెద్ద సవాల్‌. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి, స్కిల్‌-B సంస్థలు కలిసి 9 నెలల పాటు జర్మన్‌ భాషపై శిక్షణ అందించాయి. ఇటీవలే దిల్లీలో జరిగిన B1 పరీక్షలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకొని త్వరలో జర్మనీలో అడుగుపెట్టబోతున్నారు. మరి అక్కడ ఎలాంటి అవకాశాలు ఉండబోతున్నాయి? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.

భారతదేశంలో నర్సింగ్‌ వృత్తికి మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. అయినప్పటికీ శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు, ఆశించిన స్థాయిలో జీతభత్యాలు లభించడం లేదన్నది వాస్తవం. ముఖ్యంగా ఆస్పత్రుల్లో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలామంది నర్సులు విదేశీ అవకాశాల వైపు మెుగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో ఏపీ ప్రభుత్వం కల్పించిన ఉచిత జర్మన్‌ భాషా శిక్షణ విద్యార్థుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపుతోంది.

విశాఖ నుంచి జర్మనీ వరకు - నర్సింగ్‌ విద్యార్థులకు బంఫర్‌ ఆఫర్‌ (ETV Bharat)

ఉచిత శిక్షణ పాటు వసతి సౌకర్యాలు: ప్రస్తుత తరుణంలో జర్మన్‌ లాంగ్వేజ్‌ నేర్చుకోవాలంటే లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాలి. ఇది పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు ఆర్థికంగా అధిక భారం. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఉచిత శిక్షణతో పాటు వసతి సౌకర్యాలను కల్పించేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేసింది. స్కిల్‌-B సంస్థతో కలిసి తీసుకున్న ఈ చొరవ వల్ల ఎంతోమంది నర్సింగ్‌ విద్యార్థులు తమ గ్లోబల్‌ కెరీర్‌ కలల్ని నిజం చేసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

వ్యక్తిత్వ వికాసం, కమ్యూనికేషన్‌పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ: విశాఖలో ప్రారంభించిన ఈ శిక్షణ కేంద్రం విద్యార్థులకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని, నేర్చుకోవాలనే ఉత్సాహాన్ని కలిగించేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు నిరంతరాయంగా క్లాసులు నిర్వహిస్తారు. కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థులకు సులువుగా అర్థమయ్యేలా ట్యూటర్లు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు సందేహాలను నివృత్తి చేయడంతో పాటు వ్యక్తిత్వ వికాసానికి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌ పెంచడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు.

జర్మన్‌ లాంగ్వేజ్‌ను అనర్గళంగా మాట్లాడేలా: కొత్త భాష నేర్చుకోవడమనేది ఎంతో ఛాలెంజింగ్. అయినప్పటికీ ఇక్కడ అనుసరిస్తున్న బోధనా పద్ధతులు ఆ ప్రక్రియను ఎంతో సులభతరం చేశాయి. కేవలం వ్యాకరణం, పదజాలం మాత్రమే కాకుండా రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా భాషను నేర్పిస్తున్నారు. రోల్ ప్లేస్‌, క్విజ్‌ పోటీలు, చిన్న చిన్న స్కిట్స్‌ ద్వారా జర్మన్‌ లాంగ్వేజ్‌ను అనర్గళంగా మాట్లాడేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారని విద్యార్థినులు వివరించారు.

జర్మనీలో నర్సింగ్‌ వృత్తికి అత్యంత గౌరవప్రదమైన స్థానంతో పాటు ఆకర్షణీయమైన జీతం లభిస్తుంది. పని విధానంతో పాటు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితానికి సమాన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడమే కాకుండా, తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు మరో విద్యార్థినుల బృందం.

"బీఎస్సీ నర్సింగ్ పూర్తిచేసిన మాకు ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి, స్కిల్‌-B సంస్థలు కలిసి 9 నెలల పాటు జర్మన్‌ భాషపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దీంతో జర్మనీ నర్సింగ్ కోర్సు నేర్చుకుంటున్నాం. టీచర్లు చాలా బాగా చెబుతున్నారు. బీ1 ఎగ్జామ్స్​ రాశాం. ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం." - విద్యార్థులు

ఉత్తీర్ణత సాధిస్తారని ధీమా వ్యక్తం: విద్యార్థుల ప్రయాణ సౌకర్యాల నుంచి, పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద వారికి కావాల్సిన సదుపాయాల వరకు స్కిల్‌-B సంస్థ అండగా నిలిచిందన్నారు జర్మన్‌ లాంగ్వేజ్‌ టీచర్‌ కార్తిక. ఇక్కడ లభించిన అత్యుత్తమ ప్రిపరేషన్, తరగతుల్లో ప్రాక్టీస్‌ వల్ల దిల్లీలో జరిగిన పరీక్షను విద్యార్థులు బాగా రాశారని వివరించారు. ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు తప్పకుండా మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం వంటి ప్రభుత్వ నర్సింగ్‌ కాలేజీల్లో చదువుకుని, నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన ఈ విద్యార్థులకు ఇదొక చక్కటి అవకాశం. ఉచిత వసతి సౌకర్యాలతో కఠినమైన జర్మన్‌ భాషపై శిక్షణ ఇచ్చి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేయడం పట్ల ప్రభుత్వానికి విద్యార్థులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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