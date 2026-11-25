రూ.88,392 కోట్ల పెట్టుబడులు - 17 సంస్థల ప్రతిపాదనలకు SIPB ఆమోదం
SIPB Clears 88625 Cr Investments: సీఎం అధ్యక్షతన రాష్ట్ర స్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రూ.88,392 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:46 AM IST
SIPB Andhra Pradesh : రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల వెల్లువ కొనసాగుతోంది. రూ.88,392 కోట్ల పెట్టుబడులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపింది. 17 సంస్థల ద్వారా 54,210 మందికి ఉపాధి కల్పించే ప్రతిపాదనలకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ పెట్టుబడుల్లో అత్యధిక వాటా డేటా సెంటర్, ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో ఉన్నాయి.
అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెంలో 720 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు బాలేవాడి టెక్పార్క్ ముందుకొచ్చింది. రూ.47,009 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. తూలిపాళ్ల వద్ద 200 ఎకరాలు కేటాయించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. విశాఖ కాపులుప్పాడలో మరో హబ్ను అభివృద్ధి చేయనుంది. ఐటీ, ఇతర రంగాలకు ఉపయోగపడే ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.2187 కోట్లు వెచ్చించనుంది. 30 ఎకరాలు కేటాయించాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు డేటా సెంటర్, ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్, ఐటీ అండ్ జీసీసీ పాలసీల కింద ప్రోత్సాహకాలు కోరింది.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో కియా ఇండియా రూ.19,000ల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. 12,000ల మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ రూ.13,667 కోట్లతో ప్రాజెక్టు చేపట్టనుంది. 765 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లాలో సెయింట్ గోబైన్ ఇండస్ట్రీస్ రూ.1800 కోట్లు, ఏటీసీ ఏపీ టైర్స్ రూ.1047 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నాయి. వీటి ద్వారా 500, 350 మందికి ఉపాధి కలగనుంది.
400 మందికి ఉద్యోగాలు : నంద్యాల జిల్లా బేతంచర్ల, డోన్ ప్రాంతాల్లో జెంటారి రెన్యూవబుల్స్ రూ.1722 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. 400 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఫ్లైవింగ్ వెడ్జ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ రూ.347 కోట్లతో రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగంలో ప్రాజెక్టు నెలకొల్పనుంది. 212 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. విశాఖలో ఎమ్టీఎక్స్ ఇన్ఫ్రా రూ.345 కోట్లతో 3201 మందికి, అవంతి వేర్హౌసింగ్ రూ.142 కోట్లతో 800 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నాయి. మైరా బేవ్యూ రిసార్ట్స్ రూ.114 కోట్లతో 218 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వనుంది.
చిత్తూరు జిల్లాలో ఈస్ట్మన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్లోబల్ క్లాతింగ్ రూ.266 కోట్ల పెట్టుబడితో 3103 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. బంగారుపాలెంలో నూతూరి క్రీమ్స్ రూ.228 కోట్లతో 251 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వనుంది. బాపట్లలో శ్రీ భ్రమర టౌన్షిప్ రూ.264 కోట్లతో 990 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. విజయనగరంలో ఏఎస్జీ ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ రూ.125 కోట్లతో 800 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వనుంది. ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరులో ఆర్వీఏఎస్ రీజెన్ రూ.66 కోట్లతో 600 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. కర్నూలులో భోగాపురం గ్రాండ్ హోటల్స్ రూ.60 కోట్ల పెట్టుబడితో 420 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వనుంది.
24 ఎస్ఐపీబీ సమావేశాలు : మధురవాడలో ఐటీ పార్క్ ఏర్పాటుకు విశాఖ రియాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు గత ఏడాది నవంబర్ 11న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 24 ఎస్ఐపీబీ సమావేశాలు నిర్వహించగా 431 ప్రాజెక్టులకు అనుమతులిచ్చింది. వాటి ద్వారా రూ.15.37 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. సుమారు 11.70 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
ఇప్పటివరకు 1017 సంస్థలు రూ.32.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ప్రతిపాదనలు అందించాయి. వీటి ద్వారా 22.7 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశం ఉంది. విశాఖలో నిర్వహించిన సీఐఐ సదస్సులో 303 సంస్థలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. వీటి ద్వారా రూ.9.88 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 303 ప్రాజెక్టులు గ్రౌండింగ్ అయ్యాయి. వీటి ద్వారా రూ.7.30 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు కార్యరూపంలోకి వచ్చాయి. 7.76 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
8 సమావేశాల్లో 109 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం - 5 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు
రాష్ట్రంలో 19 ప్రాజెక్టులకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం - 35 వేల మందికి ఉద్యోగాలు