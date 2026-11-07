5 ప్రాంతీయ సదస్సుల్లో 195 ఎంవోయూలు - రూ.85,561 కోట్ల పెట్టుబడులు
AP Investment Proposals: వివిధ సంస్థలు ప్రభుత్వంతో 195 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. వాటి ద్వారా రూ.85,561 కోట్ల పెట్టుబడులు, 1.56 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:45 AM IST
నవంబరు 12, 13 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న 31వ భాగస్వామ్య సదస్సుకు సన్నాహకంగా అమరావతి, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి, అనంతపురంల్లో నిర్వహించిన 5 ప్రాంతీయ సదస్సులు ఇటీవల ముగిశాయి. ఈ సదస్సుల్లో వివిధ సంస్థలు ప్రభుత్వంతో 195 అవగాహన ఒప్పందాలు (ఎంవోయూలు) కుదుర్చుకున్నాయి. వాటి ద్వారా రూ.85,561 కోట్ల పెట్టుబడులు, 1.56 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించనుంది. పెట్టుబడిదారులు సులువుగా వ్యాపార అవకాశాలు పరిశీలించడానికి, చర్చించడానికి ప్రాంతీయ సదస్సుల ద్వారా ప్రభుత్వం ఒక వేదిక కల్పించింది. దీంతోపాటు ఆయా ప్రాంతాల్లోని ఎకోసిస్టమ్ ఆధారంగా ప్రాంతాల వారీగా ప్రాధాన్య రంగాలను గుర్తించింది.
నిర్దేశిత వ్యవధిలో గ్రౌండింగ్ : అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక సదుపాయాల గురించి వివరించింది. మరోవైపు విశాఖపట్నంలో జరిగే భాగస్వామ్య సదస్సులో కుదుర్చుకునే ఒప్పందాలకు సంబంధించి అధికారులు తుది కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఎంవోయూ కుదుర్చుకోవడానికి అనుమతించే ముందే సంస్థ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి? పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సదరు సంస్థ ప్రభుత్వం నుంచి ఏం కోరుతోంది? నిర్దేశిత వ్యవధిలో గ్రౌండింగ్ చేసే సామర్థ్యం ఉందా? అనే కోణంలో పరిశీలిస్తున్నారు. ఆ తర్వాతే వాటిని ఎంవోయూల జాబితాలో చేరుస్తున్నట్లు ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.
అంతకుమించి ఒప్పందాలు : 2025లో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో రూ. 13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి వివిధ సంస్థలు ప్రభుత్వంతో 600కు పైగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. సుమారు 16 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ఈ ఏడాది నిర్వహించనున్న సదస్సు ద్వారా అంతకుమించి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు.
496 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అనుమతులు : 2024 జూన్ నుంచి రూ.22.6 లక్షల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వివిధ సంస్థలు 714 ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నాయి. వాటిలో 496 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతులిచ్చింది. ఇందులో 267 ప్రతిపాదనలు గ్రౌండింగ్ అయ్యాయి. వాటి విలువ రూ.5.9 లక్షల కోట్లు. పరిశ్రమల స్థాపన, ఉత్పత్తి ప్రారంభించే వరకు ఎంవోయూలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం ద్వారా ఇది సాధ్యమైందని అధికారులు తెలిపారు.
|ప్రాంతాల వారీగా ప్రభుత్వం గుర్తించిన రంగాలు
|ప్రదేశం
|ప్రాధాన్య రంగాలు
|విశాఖపట్నం
|ఏఐ, డేటా సెంటర్లు, ఫిన్టెక్, సెమీకండక్టర్ల తయారీ
|కాకినాడ
|మారిటైం, షిప్ బిల్డింగ్, బ్లూ ఎకానమీ
|అనంతపురం
|ఏరోస్పేస్్, రక్షణ రంగం, ప్రకృతి వ్యవసాయం
|అమరావతి
|రాజధాని నగరం అభివృద్ది, క్వాంటం వ్యాలీ
|తిరుపతి
|పర్యాటకం, ఎలక్ట్రానిక్స్, అంతరిక్ష రంగం
అమరావతి ప్రాంతీయ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఎంవోయూలు -రూ.42,947 కోట్ల పెట్టుబడులు
నౌకా నిర్మాణ హబ్గా ఏపీ - దుగరాజపట్నం, మచిలీపట్నంలో రూ.23 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు