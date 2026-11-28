రేపే రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఏర్పాట్లు పూర్తి
Second Phase Panchayat Polls రాష్ట్రంలో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు అధికారులు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రాలకు బ్యాలెట్ బాక్సులు, ఎన్నికల సామగ్రిని తరలిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:39 PM IST
రాష్ట్రంలో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు అధికారులు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రాలకు బ్యాలెట్ బాక్సులు, ఎన్నికల సామగ్రిని తరలిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట, నందిగామ డివిజన్ పరిధిలో ఏడు మండలాల్లో 127 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసారు. పోలింగ్ సామగ్రిని సరఫరా చేసి సిబ్బందిని కేటాయించారు.
ఏర్పాట్లు ముమ్మరం : గుంటూరు జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు అధికారులు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేశారు. తెనాలి మండల పరిధిలో ఎన్నికల కోసం జేఎమ్జే కాలేజీ వద్ద పోలింగ్ సామగ్రి పంపిణి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల సామగ్రిని తీసుకునేందుకు సిబ్బంది తరలి వస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గం 5 మండలాల్లో 103 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే 39 ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మిగిలిన పంచాయతీలకు రేపు పోలింగ్ జరగనుంది. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన సామగ్రిని అధికారులు తరలించారు.
అనకాపల్లి జిల్లా 4 మండలాల్లో 213 పంచాయతీలలో ఎన్నికల నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. పాయకరావుపేట మండల పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద ఎన్నికల సామగ్రిని సరఫరా చేశారు. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బలగాలతో పటిష్ఠ భద్రత కల్పించారు.
రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం పోలింగ్ కేంద్రాలకు బ్యాలెట్ బాక్సులు, ఎన్నికల సామగ్రిని తరలిస్తున్నారు. మొదటి విడత ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా నిర్వహించాం. రెండో దశలో 138 పంచాయతీలలో ఎన్నికలు జరగాలి. కానీ 11 ఏకగ్రీవం కావడంతో 127 గ్రామ పంచాయతీలకు సామగ్రిని తరలిస్తున్నారు. దాదాపు 3 లక్షల 30 వేల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోబోతున్నారు. దానికి కావలసిన అన్ని ఏర్పాటు పూర్తి చేశాం. - లక్ష్మీశ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్
తొలి దశ ఎన్నిక్లలో కూటమి గెలుపు : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశలో గ్రామీణ ఓటర్లు కూటమి పార్టీల మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులకే మొగ్గు చూపారు. మొత్తం 3,949 పంచాయతీలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు జారీ కాగా 760 స్థానాలు ఏకగ్రీవంగా భర్తీ అయ్యాయి. ఎన్నికలు జరిగిన 3,189 పంచాయతీలలో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు 62.93% స్థానాల్లో సర్పంచ్ పదవులను గెలుచుకోగా వైఎస్సార్సీపీ 33.11% స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఏకగ్రీవ ఫలితాలను కూడా కలుపుకుంటే కూటమి పార్టీల మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు మొత్తం 2,715 పంచాయతీల్లో విజయం సాధించి 68.75% సర్పంచ్ పదవులను కైవసం చేసుకున్నారు.
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