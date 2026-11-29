ఏపీలో కొనసాగుతున్న రెండో దశ పంచాయతీ పోలింగ్ - బారులు తీరిన ఓటర్లు
AP Second Phase Panchayat Polling 2026 : రాష్ట్రంలో రెండో విడత పల్లె పోరు మొదలైంది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 7:47 AM IST
ఏపీలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. 3880 గ్రామ పంచాయతీల్లో 3803 సర్పంచ్, 29,603 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఇందుకోసం మొత్తం 37,019 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేశారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి 9,300 కెమెరాలు పలు జిల్లాలకు కేటాయించారు. 8,470 పోలింగ్ గదుల్లో వీడియోగ్రఫీ, 5,186 గదుల్లో వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ సాగనుంది. ఆ తర్వాత ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.
రెండోదశలో 4975 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. వీటిలో 1095 స్థానాల్లో సర్పంచ్లు, వార్డు సభ్యులంతా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. 75 చోట్ల సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మరో రెండు చోట్ల సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎవరూ నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు. 49,318 వార్డు సభ్యుల స్థానాల్లో 19,655 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 60 చోట్ల నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగిలిన 29,603 స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. సర్పంచ్ పదవులకు 10,295 మంది, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు 63,395 మంది పోటీలో ఉన్నారు.
తొలి దశ పోరులో అక్కడకక్కడ ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్న నేపథ్యంలో అధికారులు పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేశారు. రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం 36,485 మంది పోలీసు సిబ్బందితో భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు. అత్యంత సమస్యాత్మక, సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించారు. 29 మంది ఎస్పీలు, 48 మంది అదనపు ఎస్పీలు, 140 మంది డీఎస్పీలు, 721 మంది సీఐలు/ఆర్ఐలు, 1,507 మంది ఎస్ఐలు/ఆర్ఎస్ఐలతో పాటు ఏఎస్ఐ/ఏఆర్ఎస్ఐ, హెచ్సీ/ఏఆర్ హెచ్సీ, కానిస్టేబుళ్లు, హోంగార్డుల సేవలు వినియోగిస్తున్నారు. 1,840 అత్యంత సున్నితమైన పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 9,040 మంది, సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 8,164 మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు 1,810 రూట్ మొబైల్ బృందాలు, 737 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ బృందాలు, 278 చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు.
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