ర్యాలీల హోరు - నామినేషన్ల జోరు - ముగిసిన నామినేషన్ల పర్వం
AP Municipal Elections : రెండో విడత పురపోరుకు నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది. చివరి రోజున అభ్యర్థులు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:29 PM IST
రెండో విడత పురపోరుకు నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది. చివరి రోజున అభ్యర్థులు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి బలప్రదర్శనగా ర్యాలీలుగా వచ్చి నామపత్రాలు సమర్పించారు. అభ్యర్థులు, స్థానిక కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తల ర్యాలీలతో సందడి వాతావరణ నెలకొంది.
తాడేపల్లి మేయర్ అభ్యర్థిగా ఏడుకొండలు : మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్కు మేయర్ అభ్యర్థిగా కూటమి తరఫున తెలుగుదేశం నేత పేరం ఏడుకొండలు నామినేషన్ సమర్పించారు. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా టీడీపీ నుంచి నాగసరపు రూపేష్ గుప్తా నామినేషన్ వేయగా వైఎస్సార్సీపీ తరుఫున షేక్ ఖాజావలి బరిలో దిగారు. విజయనగరం జిల్లా రాజాం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా జనసేన తరఫున బనిశెట్టి సౌజన్యలత నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ మున్సిపాలిలో చివరి రోజున భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. తెలుగుదేశం తరఫున ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి మరిదు కరుణ ర్యాలీగా వెళ్లి నామపత్రాలు సమర్పించారు. అనుమతులు లేవంటూ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి మెరుగుమాల ప్రవీణ ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకొని రూటు మార్చారు.
భారీ ర్యాలీలతో వచ్చి నామినేషన్లు : గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు భారీ ర్యాలీలతో వచ్చి నామినేషన్లు వేశారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి టీడీపీ తరపున బసవ వీరవెంకట సత్యరామకృష్ణారావు, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఇండుగపల్లి బలరామకృష్ణ, కాంగ్రెస్ తరఫున కడలి రామారావు నామినేషన్లు వేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మున్సిపాలిటీకి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా టీడీపీ తరఫున ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ సతీమణి ప్రమీల నామినేషన్ వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున బొడ్డేపల్లి అజంతా కుమారి నామపత్రం సమర్పించారు.
రాష్ట్రంలో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిన పార్టీలతో పాటు రిజిస్టరైన పార్టీలకు స్థానిక ఎన్నికల్లో గుర్తుల కేటాయింపుపై రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇటీవల నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మేయర్, వార్డు సభ్యులకు సంబంధించి గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు గతంలో జారీ చేసిన గుర్తులే అమలులో ఉంటాయని ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. బ్యాలట్ పత్రంలో నోటా గుర్తు చేర్చారు.
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