ప్రశాంతంగా ముగిసిన మలివిడత పురపోరు - 30న తేలనున్న అభ్యర్థుల భవితవ్యం
Second Phase of Municipal Polling Concludes: రాష్ట్రంలో మలివిడత మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. మంగళగిరి-తాడేపల్లి, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం నగరపాలక సంస్థలతో పాటు 19 పురపాలికలు,నగర పంచాయతీలకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:42 PM IST
రాష్ట్రంలో మినీ పురపోరు ప్రశాంతంగా సాగింది. 4 నగరపాలక సంస్థలు, 19 పురపాలికలు, నగర పంచాయతీల్లో ఉదయం ఏడు గంటల నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు బారులు తీరి స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. మంగళగిరి-తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఓటు వేశారు. ఈ నెల 30న జరగనున్న లెక్కింపుతో అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేలనుంది.
రాష్ట్రంలో మలివిడత మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. మంగళగిరి-తాడేపల్లి, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం నగరపాలక సంస్థలతో పాటు 19 పురపాలికలు, నగర పంచాయతీలకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ ఏర్పడిన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన పోలింగ్లో ఓటర్లు భారీగా తరలివచ్చి ఓటు వేశారు. ఊత కర్రల సాయంతో కొందరు వీల్ ఛైర్లలో మరికొందరు వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
కుటుంబంతో కలిసి ఓటేసిన సీఎం: ఉండవల్లిలోని ఎంపీయూపీ స్కూల్లోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి ఓటు వేశారు. సీఎంతో పాటు నారా భువనేశ్వరి, మంత్రి లోకేశ్, బ్రాహ్మణి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. వీవర్స్ కాలనీలోని మున్సిపల్ స్కూల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఓటు వేశారు. మంగళగిరిలో దొంగ ఓట్ల కలకలం రేగింది. 62వ డివిజన్లో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు దొంగ ఓట్లు వేసేందుకు యత్నించగా టీడీపీ ఏజెంట్లు పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. అప్పటికే కొన్ని దొంగ ఓట్లు కూడా వేసినట్లు గుర్తించారు. 1వ డివిజన్ పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లేందుకు యత్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత టి.వేమారెడ్డిని పోలీసులు నిలువరించారు.
కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఎంపీ సానా సతీష్ ఎన్ఎఫ్సీఎల్ రోడ్డులోని హౌసింగ్ బోర్డు వద్ద ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేశారు. రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు వేశారు. రాజమహేంద్రవరం మోరంపూడిలోని సిటీ స్పెషల్ ఎంపీఎల్ హైస్కూల్లో ఎంపీ పురందేశ్వరి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. వీఎల్ పురంలోని అక్షర శ్రీ పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ దంపతులు ఓటు వేశారు.
బస్తీమే సవాల్: మల్లయ్యపేటలోని 62వ వార్డు పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద స్వల్ప ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలింగ్ బూత్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉండటంపై బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ సోము వీర్రాజు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని సోము వీర్రాజు చెప్పడంతో వివాదం ముదిరింది. దీంతో బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ‘నేను ఇక్కడే ఉంటా దమ్ముంటే ఎవరు వస్తారో రండి, చూసుకుందాం బస్తీమే సవాల్ ’ అంటూ తొడగొట్టి సోమువీర్రాజు సవాల్ విసిరారు. దీంతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఒక్కసారిగా వాతావరణం వేడెక్కింది.
కృష్ణా జిల్లా తాడిగడప మున్సిపాలిటీలో పోలింగ్ సరళిని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా పరిశీలించారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పలు పోలింగ్ స్టేషన్లను సందర్శించి ఎన్నికల నిర్వహణ తీరును, ఓటింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించారు. ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్ దంపతులు, ఎమ్మెల్సీ పంచుమర్తి అనురాధ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. గుడివాడ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని టౌన్ హైస్కూల్ 1వ బూత్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలసి ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము ఓటు వేశారు.
ఓటు వేసి ఇరుముడితో శబరిమలకు: బాపట్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారు. సరస్వతి స్మారక ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే వేగేశన నరేంద్ర వర్మ ఓటు వేశారు. గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా కావలి, గూడూరు, అల్లూరులో మున్సిపల్ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. శ్రీకాళహస్తి పరిధిలోని ఊరందూరులో అయ్యప్ప భక్తులు ఓటు వేసి ఇరుముడితో శబరిమలకు బయలుదేరారు.
నెల్లూరు జిల్లా అల్లూరు నగర పంచాయతీలోని 4వార్డుల్లో స్థానికులు పోలింగ్ బహిష్కరించారు. అల్లూరు నగర పంచాయతీలో మోపూరు గ్రామాన్ని విలీనం చేయడానికి వ్యతిరేకిస్తూ గ్రామం అంతా ఏకమై ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నార్త్ మోపూరు పరిధిలోని 13, 14, 15, 16 వార్డులు నగర పంచాయతీ పరిధిలో విలీనమయ్యాయి. నగర పంచాయతీలో విలీనం చేస్తే తమకు ఉపాధి పనులు ఉండవని, పన్నులు అధికంగా చెల్లించాల్సి వస్తుందని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడి వార్డుల్లో ఏ పార్టీ కూడా నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు. చైర్మన్ ఎన్నిక కోసం పోలింగ్ బూత్లు ఏర్పాటు చేసినా ఒక్క ఓటు కూడా నమోదు కాలేదు. విలీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తాము కోర్టును సైతం ఆశ్రయించామని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు మున్సిపాలిటీకి పుష్కరకాలం తర్వాత ఎన్నికలు జరగగా ప్రజలు పెద్దఎత్తున వచ్చి ఓటు వేశారు. పాలకొల్లు, భీమవరం మున్సిపాలిటీల్లోనూ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. విజయనగరం జిల్లా రాజాం ప్రభుత్వ పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే కోండ్రు మురళీ దంపతులు ఓటు వేశారు. రాజాంలో పోలింగ్ కేంద్రాలను విశాఖ రేంజ్ ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి, విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ దామోదర్ పరిశీలించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మున్సిపాలిటీ బొడ్డేపల్లి పేట 26వ వార్డు పోలింగ్ బూత్లోకి వెళ్లేందుకు యత్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి చింతాడ రవికుమార్ను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
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గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉత్సాహంగా ఓట్లు వేశారు: అనిల్ చంద్ర పునేఠా