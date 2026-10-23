ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల సవరించిన షెడ్యూల్ విడుదల - నవంబర్ 1న పోలింగ్
AP SEC revised schedule : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సవరించిన షెడ్యూల్ను ఎస్ఈసీ విడుదల చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో 72 స్థానాలకు నామినేషన్ల గడువు పొడిగించి, నవంబరు 1న పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:34 AM IST
AP SEC revised schedule : ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) సవరించిన షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. తాజా నోటిఫికేషన్ ప్రకారం 13 నగరపాలక సంస్థలు, 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు నవంబరు 1వ తేదీన పోలింగ్ జరగనుంది. తొలుత అక్టోబర్ 28న పోలింగ్ జరగాల్సి ఉండగా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఎస్ఈసీ ఈ మార్పులు చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో : తమ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయనీయకుండా అడ్డుకున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్పై విచారించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం, అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రచురణను అక్టోబరు 25 వరకు వాయిదా వేయాలని, ఫిర్యాదులపై విచారణ జరిపి బాధితులకు అవకాశం కల్పించాలని ఆదేశించింది. దీంతో ఎస్ఈసీ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీల నుంచి నివేదికలు తెప్పించుకుని ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారాలను పరిశీలించింది. నామినేషన్ల సమయంలో దాడులు, బెదిరింపుల కారణంగా కొందరు పోటీకి దూరమైనట్లు ఎస్ఈసీ గుర్తించింది. దీంతో వారికి మరో అవకాశం కల్పిస్తూ నామినేషన్ల గడువును పొడిగించింది.
72 స్థానాలకు మళ్లీ నామినేషన్లు : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మైదుకూరు, రాజంపేట మున్సిపాలిటీలతో పాటు కడప, తిరుపతి కార్పొరేషన్లలోని మొత్తం 72 వార్డులు/డివిజన్లకు మళ్లీ నామినేషన్లు స్వీకరించాలని నిర్ణయించారు. అభ్యర్థుల భద్రత దృష్ట్యా గతంలో ప్రకటించిన కేంద్రాలతో పాటు జిల్లా కలెక్టరేట్ల ప్రాంగణాల్లోనూ నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు.
నామినేషన్ల గడువు పొడిగించిన స్థానాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
|జిల్లా
|పుర/నగరపాలక సంస్థ
|నామినేషన్ల స్వీకరణ పొడిగించిన వార్డులు/డివిజన్లు
|వైఎస్సార్ కడప
|కడప నగరపాలక సంస్థ (11)
|6, 11, 13, 15, 16, 17, 24, 31, 34, 52, 55
|వైఎస్సార్ కడప
|రాజంపేట పురపాలక సంఘం (11)
|6, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27
|వైఎస్సార్ కడప
|మైదుకూరు పురపాలక సంఘం (32)
|అన్ని వార్డులకు
|తిరుపతి
|తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ (18)
|1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 55, 56, 57, 59, 65, 66
ఈ 72 స్థానాలకు సంబంధించి కొత్త నామినేషన్ల షెడ్యూల్:
- నామినేషన్ల స్వీకరణ: అక్టోబర్ 23, 24 తేదీల్లో (ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు).
- నామినేషన్ల పరిశీలన: అక్టోబర్ 25 ఉదయం 8 గంటల నుంచి.
- ఉపసంహరణ గడువు: అక్టోబర్ 25 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు.
- (గమనిక: ఈ 72 స్థానాలు మినహా మిగిలిన చోట్ల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.)
100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల సవరించిన ఎన్నికల షెడ్యూల్:
|వివరాలు
|సవరించిన తేదీ, సమయం
|అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రచురణ
|25.10.2026 మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత
|పోలింగ్ తేదీ
|1.11.2026 (ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు)
|రీపోలింగ్ (అవసరమైతే)
|2.11.2026 (ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు)
|ఓట్ల లెక్కింపు (కౌంటింగ్)
|3.11.2026 ఉదయం 8 గంటల నుంచి
విజయనగరంలోనూ 1నే పోలింగ్ : విజయనగరం కార్పొరేషన్ పరిధిలో సిరిమాను ఉత్సవం కారణంగా గతంలో పోలింగ్ను అక్టోబర్ 28 నుంచి 29కి మార్చుతూ ఎస్ఈసీ ఆదేశాలిచ్చింది. కానీ తాజా సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం మిగతా రాష్ట్రంతో పాటే విజయనగరంలోనూ నవంబర్ 1వ తేదీనే పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు.
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