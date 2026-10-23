ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు : ఆ 72 స్థానాల్లో నామినేషన్ల గడువు పెంపు - వార్డుల వివరాలివే
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు వేయలేకపోయిన అభ్యర్థులకు ఎస్ఈసీ మరో అవకాశం కల్పించింది. కేవలం 4 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలోని 72 స్థానాలకు నామినేషన్ల గడువును పొడిగించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:27 AM IST
AP SEC Nomination Deadline Extension : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోరులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల దాఖలు గడువును రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) పొడిగించింది. అయితే, 19 చోట్ల గడువు పెంచాలని వైఎస్సార్సీపీ కోరగా ఎన్నికల సంఘం కేవలం 4 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మాత్రమే ఈ వెసులుబాటు కల్పించింది. ఆయా కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల పరిధిలో ఉన్న మొత్తం 72 వార్డులు/డివిజన్లలో నామినేషన్ల స్వీకరణకు అవకాశం ఇస్తూ సవరించిన షెడ్యూల్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
పోటీకి సిద్ధపడిన అభ్యర్థులను బెదిరించడం, దాడులకు పాల్పడటం, నామినేషన్ పత్రాలు చించివేయడం వంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు గత కొద్దిరోజులుగా చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కొందరు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్ వేయలేకపోయినట్లు ఎస్ఈసీ గుర్తించింది. ఆయా బాధిత అభ్యర్థులకు పోటీచేసే అవకాశాన్ని కల్పించే ఉద్దేశంతోనే నామినేషన్ల గడువును పొడిగిస్తున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.
కొత్త నామినేషన్ల షెడ్యూల్ ఇదే : తాజా నిర్ణయం ప్రకారం కడప, తిరుపతి కార్పొరేషన్లతో పాటు మైదుకూరు, రాజంపేట మున్సిపాలిటీల్లో గడువు పెంపు వర్తిస్తుంది. ఈ స్థానాల్లో ఇవాళ, రేపు రెండు రోజుల పాటు ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు అధికారులు కొత్త నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. అనంతరం 25వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి కొత్తగా దాఖలైన నామినేషన్ల పరిశీలన (స్క్రూటినీ) ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అభ్యర్థులకు గడువు ఇచ్చారు.
గడువు పెంచిన డివిజన్లు, వార్డుల వివరాలు :
- కడప కార్పొరేషన్ (11 డివిజన్లు): నగరపాలక సంస్థలోని 6, 11, 13, 15, 16, 17, 24, 31, 34, 52, 55వ డివిజన్లలో అభ్యర్థులు కొత్తగా నామినేషన్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చు.
- తిరుపతి కార్పొరేషన్ (18 డివిజన్లు): నగరంలోని 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 55, 56, 57, 59, 65, 66వ డివిజన్లకు కొత్తగా నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు.
- మైదుకూరు మున్సిపాలిటీ (32 వార్డులు): కడప జిల్లాలోని మైదుకూరు పురపాలక సంఘం పరిధిలో ఉన్న మొత్తం 32 వార్డులకూ నామినేషన్ల గడువు పొడిగింపు వర్తిస్తుంది.
- రాజంపేట మున్సిపాలిటీ (11 వార్డులు): పట్టణంలోని 6, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27వ వార్డులకు అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి అవకాశం కల్పించారు.
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