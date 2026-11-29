చిన్న గ్రామ పంచాయతీల్లో సాయంత్రానికి, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో రాత్రిలోగా ఫలితాలు: ఎస్ఈసీ
SEC Inspects Polling Stations : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా చెప్పారు. ఎన్నికలు జరుగుతున్న తీరుని ఆయన పరిశీలించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 1:30 PM IST
రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా చెప్పారు. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మండలం నంబూరులో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న తీరుని ఆయన పరిశీలించారు. ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలు సందర్శించి ఏజెంట్లు, ఓటర్లతో మాట్లాడారు. అనంతరం విజయవాడ ఎస్సీసీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు.
రెండో విడతలో 4,975 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేయగా, 1,170 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయని కమిషనర్ తెలిపారు. ఇది 23.52 శాతమని, మొదటి విడతలో 19.24 ఏకగ్రీవమవ్వగా రెండో విడతలో 23.52 శాతం అయ్యాయని చెప్పారు. 49,318 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికల ఏర్పాట్లు చేయగా, సుమారు 40 శాతంతో 19,655 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయని వెల్లడించారు.
పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వీడియో రికార్డింగ్ : సమస్యాత్మక ప్రాంతాలకు అదనపు పోలీసు బలగాలను పంపించామని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు పరిస్థితిని అదుపులోకి తెస్తున్నారని ఎస్ఈసీ అన్నారు. ఎక్కడైనా ఎన్నికలకు అంతరాయం కలిగితే పోలింగ్ పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించామని చెప్పారు. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వీడియో రికార్డింగ్ లేదా సీసీటీవీ కవరేజీ ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు సూచించామని సీసీటీవీ ఫుటేజీని కనీసం 60 రోజుల పాటు భద్రపరచాలని, ఎన్నికల పిటిషన్ దాఖలైతే పరిష్కారం అయ్యే వరకు భద్రపరచాల్సి ఉంటుందని అన్నారు.
రాత్రిలోగా లెక్కింపు పూర్తి చేసి ఫలితాలు : ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్కు అందుతున్న ఫిర్యాదులను వెంటనే సంబంధిత కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు పంపించి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. రెండు గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుందని చిన్న గ్రామ పంచాయతీల్లో సాయంత్రానికి, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో రాత్రిలోగా లెక్కింపు పూర్తి చేసి ఫలితాలు ప్రకటించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని ఎస్ఈసీ పునేఠా వివరించారు.
"పోలింగ్ కేంద్రాలను పరిశీలించా. ఏర్పాట్లు బాగా చేశారు. రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 1,170 సర్పంచులు ఏకగ్రీవం. రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 19,655 వార్డులు ఏకగ్రీవం. రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎక్కువ శాతం ఏకగ్రీవం జరిగింది. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వీడియో రికార్డింగ్, సీసీటీవీ కవరేజీ ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు సూచించాం. సీసీటీవీ ఫుటేజీని కనీసం 60 రోజుల పాటు భద్రపరచాలి." - అనిల్ చంద్ర పునేఠా, ఎస్ఈసీ
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