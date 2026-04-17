ఉత్తరాంధ్రకు మరో భారీ పరిశ్రమ - రూ.8,175 కోట్లతో లిథియం అయాన్‌ బ్యాటరీ యూనిట్‌

ఏపీని గ్లోబల్‌ క్లీన్‌ ఎనర్జీ తయారీ కేంద్రంగా నిలబెట్టే దిశగా కీలక అడుగు - రూ.8,175 కోట్ల పెట్టుబడితో లిథియం అయాన్‌ బ్యాటరీ యూనిట్‌ - ఉద్యోగాలు, ప్రపంచస్థాయి సాంకేతికతతో భవిష్యత్‌ అవసరాలకు ప్రాజెక్టు

AP Rising on Clean Energy Map Mega Lithium Battery Project in Rambilli with ₹8175 Crore Investment
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 12:06 PM IST

Mega Lithium Battery Project in Rambilli with ₹8175 Crore Investment: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను క్లీన్‌ ఎనర్జీ మ్యాప్‌పై మరింత బలంగా నిలబెట్టే మెగా అడుగు త్వరలోనే పడనుంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో రూ. 8 వేల 175 కోట్ల పెట్టుబడితో లిథియం అయాన్‌ బ్యాటరీ తయారీ యూనిట్‌ ఏర్పాటు కానుంది. వేలాది ఉద్యోగాలు, ప్రపంచస్థాయి సాంకేతికతతో ఈ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్‌ అవసరాలకు శక్తివంతమైన ఆధారంగా నిలవనుంది.

ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఇప్పటికే భారీ పెట్టుబడులకు కేంద్రబిందువుగా మారుతున్న తరుణంలో మరో భారీ పరిశ్రమ ఆ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు కానుంది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి పరిసరాల్లో ఏర్పాటవుతున్న భారీ స్టీల్‌, ఫార్మా, పెట్రోకెమికల్‌, ఐటీ ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిశ్రమల హబ్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. ఇటీవల ప్రకటించిన డేటా సెంటర్లు, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు, పోర్ట్‌ ఆధారిత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త ఆర్థిక వేగాన్ని తీసుకొస్తున్నాయి. తాజాగా రాంబిల్లిలో ఏర్పాటు కానున్న లిథియం అయాన్‌ బ్యాటరీ తయారీ యూనిట్‌ ప్రాంతీయ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మరో మైలురాయిగా నిలవనుంది.

గ్లోబల్‌ క్లీన్‌ ఎనర్జీ తయారీ కేంద్రం: సెల్‌ నుంచి ప్యాక్‌, ఎనర్జీ మేనేజ్‌మెంట్‌ వరకు ఒకే చోట సమగ్ర వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టు దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందనుంది. ముఖ్యంగా పునరుత్పాదక ఇంధన వినియోగం పెరుగుతున్న సమయంలో ఎనర్జీ స్టోరేజ్‌ రంగంలో ఈ యూనిట్‌ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. దాదాపు 3వేల మందికి ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా, అనుబంధ పరిశ్రమలు, సరఫరా గొలుసు అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. భవిష్యత్తులో 20 గిగావాట్‌ అవర్‌ సామర్థ్యానికి విస్తరణ లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు ఉత్తరాంధ్రను గ్లోబల్‌ క్లీన్‌ ఎనర్జీ తయారీ కేంద్రంగా నిలబెట్టే దిశగా కీలక అడుగుగా అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రాజెక్టు మొదటి దశ 2027 జులై నాటికి పూర్తి చేసి వాణిజ్య ఉత్పత్తిలోకి తేవాలన్నది లక్ష్యం. ఈ పరిశ్రమకు సుమారు 300 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ప్రాజెక్టును విస్తరించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో 20 గిగావాట్‌ అవర్‌ సామర్థ్యం గల ఏసీసీ లిథియం అయాన్‌ సెల్స్‌ ఉత్పత్తి, దానికి సమానంగా 20 గిగా వాట్‌ అవర్‌ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్, బెస్‌ తయారీకి అవసరమైన బ్యాటరీలు ఉత్పత్తి చేయాలన్నది సంస్థ లక్ష్యం. ఈ సంస్థ అడ్వాన్స్‌డ్‌ కెమిస్ట్రీ సెల్‌ బ్యాటరీలు, బ్యాటరీ ప్యాక్‌ల తయారీపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టింది.

ఇంధన నిల్వ రంగానికి విస్తరణ: రాబోయే ఇతర ఇంధన నిల్వ సాంకేతికతనూ పరిశీలిస్తోంది. ఈ సంస్థ ఇప్పటికే గుజరాత్‌లోని నోయిడా, టెక్సాస్‌లో 14.9 గిగావాట్‌ సోలార్‌ మాడ్యూల్స్‌ తయారీ యూనిట్‌లను నిర్వహిస్తోంది. అమెరికా, కెనడా, ఇటలీ, తుర్కియే, వియత్నాంతో పాటు 30 దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తోంది. 545, 700ల వాట్‌ పీక్‌ సోలార్‌ మాడ్యూల్స్‌ను తయారు చేసే తొలి స్వదేశీ సంస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది. మాడ్యూల్స్‌ తయారీ నుంచి ఇంధన నిల్వ రంగానికి విస్తరించే లక్ష్యంతో ఏపీలో పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేస్తోంది.

