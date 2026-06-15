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భయం పోయింది, భరోసా వచ్చింది - కానీ అధికారుల తీరు మారాలి!

ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టం రద్దు - రైతుల్లో తొలగిన కబ్జా భయం - పాసు పుస్తకాలపై జగన్ బొమ్మల తొలగింపు - రాజముద్రతో పంపిణీ - ​కూటమి సర్కార్ సంస్కరణలు

​AP Revenue Reforms
​AP Revenue Reforms (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:20 AM IST

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​AP Revenue Reforms : ఒకప్పుడు తమ భూమి ఎక్కడ చేజారిపోతుందోనన్న భయం. రాత్రికి రాత్రే కబ్జాకు గురవుతుందన్న ఆందోళన. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ తెచ్చిన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంతో రైతులు వణికిపోయారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆ భయం పోయింది. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టాన్ని రద్దు చేసి రైతుల్లో కొండంత భరోసా నింపింది. రాజముద్రతో పాసుపుస్తకాలు అందిస్తూ సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. అయినా సమస్య పూర్తిగా తీరలేదు. ప్రభుత్వం ఎన్ని ఆదేశాలు ఇస్తున్నా, కింది స్థాయి రెవెన్యూ అధికారులు మాత్రం మారడం లేదు. ఇప్పటికీ ప్రభుత్వానికి వస్తున్న అర్జీల్లో 70 శాతానికి పైగా రెవెన్యూ సమస్యలే ఉంటున్నాయి. ఉన్నతాధికారుల ఉత్తర్వులు కింది స్థాయిలో 'ఉత్త' కాగితాలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి. ప్రభుత్వం కొరడా ఝళిపిస్తే తప్ప ఈ సమస్యలు కొలిక్కి వచ్చేలా లేవు. రెవెన్యూ శాఖ ప్రక్షాళన, గత ప్రభుత్వ తప్పిదాలు, ప్రస్తుత సవాళ్ల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

గత ప్రభుత్వ అరాచకాలు : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రైతుల భూములను మింగేసేందుకు 'ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్' తెచ్చారు. రాత్రికి రాత్రే పొలం పేర్లు మార్చినా రైతుకు తెలిసే అవకాశం లేకుండా చేశారు. స్థానిక కోర్టులకు వెళ్లే అవకాశాన్ని కూడా ఆ చట్టం ద్వారా లాగేశారు. ఫ్రీహోల్డ్ ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రభుత్వ భూములను కొట్టేశారు. తాత ముత్తాతల ఆస్తుల పాసు పుస్తకాలపై, హద్దు రాళ్లపై జగన్ బొమ్మలు వేసుకున్నారు. మన భూమి మనదే అని రుజువు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఆధారం లేని దుస్థితి తెచ్చారు. రీసర్వే పేరుతో రైతుల వాస్తవ భూమి విస్తీర్ణాన్ని ఇష్టానుసారంగా తగ్గించేశారు.

కూటమి సర్కార్ దిద్దుబాటు చర్యలు : అధికారంలోకి రాగానే సీఎం చంద్రబాబు ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్‌ను రద్దు చేశారు. భూ కబ్జా నిరోధక చట్టాన్ని కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. జగన్ బొమ్మలను తొలగించి, 15 రకాల భద్రతా ప్రమాణాలు, రాజముద్రతో పాసు పుస్తకాలు ఇస్తున్నారు. రైతులు తమ భూమిని 'డిజిటల్ లాక్' (1బి, అడంగల్) చేసుకునే విధానాన్ని తెచ్చారు. వ్యవసాయ భూములను సులభంగా మార్చుకునేలా నాలా చట్టాన్ని రద్దు చేశారు. 22ఏ నిషేధిత జాబితా నుంచి ప్రైవేటు, సైనికోద్యోగుల భూములకు విముక్తి కల్పించారు. 1.34 లక్షల ఎకరాల గ్రామ సర్వీసు ఇనాం భూముల సమస్యను పరిష్కరించారు. తప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ల రద్దు అధికారాన్ని నేరుగా కలెక్టర్లకు అప్పగించారు.

క్షేత్రస్థాయిలో మారని తీరు : ప్రభుత్వం పైస్థాయిలో ఎన్ని మార్పులు చేసినా, కింది స్థాయి అధికారుల పనితీరు మారలేదు. రెవెన్యూ శాఖలో ప్రభుత్వం చేసింది 20 శాతమే. చేయాల్సింది ఇంకా 80 శాతం ఉంది. ఫ్రీహోల్డ్ భూముల్లో 7.85 లక్షల ఎకరాలు సక్రమంగా ఉన్నాయని తేల్చారు. అయినా వాటిపై ఇంకా నిషేధం తొలగించలేదు. 20 నెలలుగా 'ఇదిగో, అదిగో' అంటూ రైతులను అధికారులు ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నారు. రీసర్వే తప్పిదాలను సవరించుకునేందుకు లక్షల మంది కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. తప్పులు సరిదిద్దాకే పాసు పుస్తకాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం చెప్పింది. కానీ అధికారులు తప్పులతో కూడినవి ఇచ్చి, మళ్లీ సవరణకు దరఖాస్తు చేయమంటున్నారు. 'ఇతరులు' ఖాతాల సమస్య, చుక్కల భూముల సమస్య ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు. సమస్యల పరిష్కారానికి అదనపు పత్రాలు అడుగుతూ రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు.

ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి? : కార్యదర్శి ఇచ్చే ఆదేశాలకు అనుగుణంగా సాఫ్ట్‌వేర్ మారడానికి నెలలు పడుతోంది. దాన్ని మండల స్థాయిలో అమలు చేయడానికి మరికొన్ని నెలలు తీసుకుంటున్నారు. ఏ మండలంలో ఎక్కువ సమస్యలు పెండింగ్ ఉన్నాయో ప్రభుత్వం వెంటనే గుర్తించాలి. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. క్షేత్రస్థాయి యంత్రాంగాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తేనే రెవెన్యూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది.

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