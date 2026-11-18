వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్ - మూడేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఆర్సీ, డీఎల్ కార్డుల జారీ
AP RC DL cards : ఏపీలో నిలిచిపోయిన ఆర్సీ, డీఎల్ కార్డుల పంపిణీ మళ్లీ మొదలైంది. 55 లక్షల పెండింగ్ కార్డులను 6 నెలల్లో పంపిణీ చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:46 AM IST
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వాహనదారులకు రవాణా శాఖ శుభవార్త చెప్పింది. మూడేళ్లుగా నిలిచిపోయిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (DL), వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (RC) కార్డుల పంపిణీని మళ్లీ ప్రారంభించింది. ఈ స్మార్ట్ కార్డుల కోసం ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సుమారు 55 లక్షల మందికి భారీ ఊరట లభించింది. టెండరు దక్కించుకున్న గుత్తేదారు సంస్థ ఈ కార్డుల ముద్రణను వేగవంతం చేసింది. గత రెండు రోజుల నుంచి ఈ కార్డుల్లో వివరాలు ముద్రించి, నేరుగా పోస్టులో పంపే చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. త్వరలోనే ఈ పెండింగ్ కార్డులన్నీ దరఖాస్తుదారుల ఇళ్లకు చేరుకోనున్నాయి.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ కార్డుల జారీలో తీవ్ర జాప్యం జరిగింది. సకాలంలో కార్డులు జారీ చేయకపోవడంతో వాహనదారులు ఏళ్ల తరబడి ఇబ్బందులు పడ్డారు. పరిస్థితి చేయిదాటడంతో 2023 ఆగస్టు ఒకటి నుంచి వీటి జారీని రవాణా శాఖ పూర్తిగా ఆపేసింది. అంతేకాకుండా వీటి కోసం వసూలు చేసే ఫీజులను కూడా నిలిపివేసింది. దీంతో కొత్తగా వాహనాలు కొన్నవారు, లైసెన్సులు పొందిన వారు స్మార్ట్ కార్డులు లేక తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల తనిఖీల్లో సరైన పత్రాలు చూపించలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
కూటమి సర్కార్ రాకతో మళ్లీ వేగం : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వాహనదారుల సమస్యపై దృష్టి సారించింది. 2024 అక్టోబరు నుంచి ఆర్సీ, డీఎల్ కార్డులు మళ్లీ జారీ చేయాలని పక్కా నిర్ణయం తీసుకుంది. కార్డుల సరఫరా, ముద్రణ, ఇంటికి పోస్టులో పంపేందుకు పారదర్శకంగా టెండర్లు పిలిచింది. ఇందులో 'రోస్మెర్టా' అనే సంస్థ ఆగస్టులో బిడ్ దక్కించుకుంది. ఈ కార్డుల జారీ కోసం రవాణాశాఖ దరఖాస్తుదారుల నుంచి రూ.235 వసూలు చేస్తోంది. ఇందులో స్మార్ట్ కార్డు ధర కింద రూ.200, పోస్టల్ ఛార్జీల కింద రూ.35 తీసుకుంటున్నారు.
టెండర్ దక్కించుకున్న సంస్థ సోమవారం నుంచి కార్డుల ముద్రణను అధికారికంగా మొదలుపెట్టింది. రవాణాశాఖలోని రీజనల్ కార్యాలయాల వారీగా ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు. విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, తిరుపతి ప్రాంతాల్లో కార్డుల ముద్రణ సాగుతోంది. ప్రింట్ అయిన కార్డులను ఎప్పటికప్పుడు పోస్టల్ శాఖ ద్వారా దరఖాస్తుదారుల చిరునామాలకు పంపుతున్నారు. అయితే మొత్తంగా 55 లక్షల పెండింగ్ కార్డులు ఉండటంతో ఈ ప్రక్రియకు కొంత సమయం పట్టనుంది. ఇవన్నీ ముద్రించి, పోస్టులో పంపేందుకు సుమారు 6 నెలల వరకు సమయం పడుతుందని రవాణాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఏదేమైనా కార్డుల జారీ మళ్లీ మొదలుకావడంతో ఏపీలోని వాహనదారుల్లో సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
మూడేళ్ల నిరీక్షణకు తెర - ఏపీలో మళ్లీ డీఎల్, ఆర్సీ కార్డుల జారీ
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