తెలంగాణలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు ఏపీ వాసులు మృతి
నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - కారును ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ బస్సు, కారులోని నలుగురు మృతి - మృతులు కాకినాడ జిల్లా వాసులుగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 9:37 AM IST
Road Accident in Peddakaparthy : తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు ఏపీ వాసులు మృతిచెందారు. చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద జాతీయరహదారిపై హైదరాబాద్ వెళ్తున్న కారును ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న 8 ఏళ్ల బాలుడు సహా నలుగురు మృతి చెందారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న చిట్యాల పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
తీవ్రంగా గాయపడిన ఎస్బీఐ ఉద్యోగి ప్రసాద్ను నార్కట్పల్లిలోని కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం నల్గొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడకు చెందిన ఎస్బీఐ ఉద్యోగి ప్రసాద్ భార్య, కుమార్తె(15), కుమారుడు(10), ప్రసాద్ స్నేహితుడు శ్రీకర ప్రసాద్(62)గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై చిట్యాల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.