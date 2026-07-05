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తెలంగాణలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు ఏపీ వాసులు మృతి

నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - కారును ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ బస్సు, కారులోని నలుగురు మృతి - మృతులు కాకినాడ జిల్లా వాసులుగా గుర్తింపు

Road Accident in Peddakaparthy
Road Accident in Peddakaparthy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 9:37 AM IST

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Road Accident in Peddakaparthy : తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు ఏపీ వాసులు మృతిచెందారు. చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద జాతీయరహదారిపై హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్న కారును ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న 8 ఏళ్ల బాలుడు సహా నలుగురు మృతి చెందారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న చిట్యాల పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

తీవ్రంగా గాయపడిన ఎస్‌బీఐ ఉద్యోగి ప్రసాద్‌ను నార్కట్‌పల్లిలోని కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతదేహాలను పోస్ట్​మార్టం నిమిత్తం నల్గొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడకు చెందిన ఎస్‌బీఐ ఉద్యోగి ప్రసాద్‌ భార్య, కుమార్తె(15), కుమారుడు(10), ప్రసాద్‌ స్నేహితుడు శ్రీకర ప్రసాద్‌(62)గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై చిట్యాల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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