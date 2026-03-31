అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు - రేపు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర హోంశాఖ
రేపు పార్లమెంటు ముందుకు అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు - ముందుగా లోక్సభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర హోంశాఖ - లోక్సభ ఆమోదం తర్వాత రాజ్యసభ ముందుకు రానున్న బిల్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 3:07 PM IST
Amaravati Bill to Come Before Lok Sabha Tomorrow: ఆంధ్రప్రదేశ్కు శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది. రేపు(బుధవారం) పార్లమెంట్ ముందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్ట సవరణ బిల్లు రానునుంది. దీని ద్వారా ఏపీకి అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా గుర్తింపు లభించనుంది. ఇందుకు అనుగుణంగా బుధవారం లోక్సభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు, 2026 బిల్లును కేంద్ర హోంశాఖ ప్రవేశ పెట్టనుంది. దీనిపై ఈ నెల 28న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీర్మానానికి అనుగుణంగా బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం ముందడుగు వేసింది. లోక్సభ బిజినెస్ జాబితాలో ఈ మేర చట్టసవరణ బిల్లు డ్రాఫ్ట్ అప్లోడ్ చేశారు. లోక్సభ ఆమోదం తర్వాత రాజ్యసభ ముందుకు ఈ బిల్లు వెళ్లనుంది. ఉభయ సభల ఆమోదం తర్వాత రాజపత్రం (గెజిట్) విడుదల కానుంది. దీంతో అమరావతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏకైక రాజధానిగా అధికారికంగా గుర్తింపు దక్కుతుంది.