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రెయిన్ అలర్ట్ - రేపు ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు!

రాయలసీమ పరిసర ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనం - ఛత్తీస్‌గఢ్ నుంచి తెలంగాణ వరకు కొనసాగుతున్న ద్రోణి - రేపు పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు

​AP Rain Alert
​AP Rain Alert (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 10:34 PM IST

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AP Rain Alert : రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. రేపు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రేపు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు అధికారికంగా వెల్లడించారు. కొన్నిచోట్ల పిడుగులు పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వాతావరణ మార్పులు, వర్షాలు కురిసే జిల్లాలు, అధికారులు జారీ చేసిన హెచ్చరికల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావం : రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురవడానికి ప్రధానంగా రెండు వాతావరణ పరిస్థితులు కారణమని అధికారులు తెలిపారు. రాయలసీమ, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ప్రస్తుతం ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిందని, ఇది క్రమంగా విస్తరిస్తోందని తెలిపారు. మరోవైపు వాతావరణంలో ఒక ద్రోణి కూడా కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు. ఈ ద్రోణి ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం వరకు విస్తరించి ఉందన్నారు. ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి రెండింటి ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై తీవ్రంగా పడనుందని చెప్పారు. దీని ఫలితంగానే రాష్ట్రంలో చెదురుమదురుగా వర్షాలు పడనున్నాయని పేర్కోన్నారు.

ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు : ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రేపు పలు జిల్లాల్లో వానలు దంచికొట్టనున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రధానంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆయా జిల్లాల వివరాలు ఇవే. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయని చెప్పారు. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో వానలు కురుస్తాయని ప్రకటించారు. ప్రకాశం, మార్కాపురం పరిసర ప్రాంతాలు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడతాయన్నారు. రాయలసీమలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ వర్ష ప్రభావం కనిపిస్తుందని చెప్పారు.

మిగతా జిల్లాల్లో పిడుగుల ముప్పు : పైన పేర్కొన్న జిల్లాలు మినహా రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు పడతాయని అధికారులు వెల్లడించారు. ఆయా జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. అయితే, ఈ వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా పిడుగులు పడే ప్రమాదం పొంచి ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఆరుబయట తిరగకూడదని హెచ్చరించారు.

అధికారుల హెచ్చరికలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : వాతావరణం అకస్మాత్తుగా మారే అవకాశం ఉన్నందున విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు పలు కీలక సూచనలు చేసింది. వర్షం పడే సమయంలో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. ఈ గాలుల ధాటికి భారీ వృక్షాలు సైతం నేలకొరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద నిలబడకూడదని సూచనలు చేసింది. పట్టణాల్లో భారీ హోర్డింగ్స్, ఫ్లెక్సీల కింద ఆశ్రయం పొందొద్దని, అవి మీద పడే ప్రమాదం ఉందని చెప్పింది. ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో సురక్షితమైన కాంక్రీట్ భవనాల్లోనే ఉండాలని సూచించింది. రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు పొలాల్లో పనిచేసేటప్పుడు వాతావరణాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలని, వర్షం వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తే వెంటనే ఇళ్లకు చేరుకోవాలని పలు సూచనలు చేసింది.

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