ఏపీలో రహదారుల నిఘాకు 'ఏఐ' అస్త్రం - గుంతల లెక్క ఇక పక్కా!
డ్యాష్ క్యామ్లతో రోడ్ల సర్వేకు సిద్ధమైన ఆర్అండ్బీ శాఖ - ఏఐ టూల్స్ ద్వారా 39 రకాల లోపాల గుర్తింపు - కిలోమీటరుకు రూ.150 ఖర్చుతో సరికొత్త ప్రయోగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 2:32 PM IST
AP Dash Cam Road Survey : రోడ్ల మీద ఎక్కడెక్కడ గుంతలు ఉన్నాయి? వాటి సైజు ఎంత? కల్వర్టుల దగ్గర పరిస్థితి ఏంటి? ఇవన్నీ తెలుసుకునేందుకు ఇకపై అధికారులు టేపులు పట్టుకుని రోడ్లెక్కి కొలవాల్సిన అవసరం లేదు. సరికొత్త టెక్నాలజీ ఈ పనిని చిటికెలో చేయనుంది. రాష్ట్రంలో రహదారుల దుస్థితిని మార్చేందుకు ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. ఆర్ అండ్ బీ శాఖ డ్యాష్ క్యామ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో రోడ్ల సర్వేకు సిద్ధమైంది. దీని ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు గుంతలను గుర్తించి, వాటిని వెంటనే పూడ్చేలా పక్కా ప్రణాళికను రూపొందించింది.
కెమెరా కన్ను, ఏఐ బ్రెయిన్! : రోడ్ల పరిస్థితిని కచ్చితంగా అంచనా వేసేందుకు ఆర్అండ్బీ శాఖ ఆధునిక సాంకేతికతను వాడుకుంటోంది. ముందుగా ఏదైనా ఒక వాహనం ముందు అద్దానికి డ్యాష్ క్యామ్ అమర్చుతారు. ఆ వాహనం రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తూ ఆ రహదారి మొత్తాన్ని వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంది. రికార్డ్ అయిన ఆ వీడియో డేటాను ఏఐ టూల్స్ ద్వారా నిశితంగా విశ్లేషిస్తారు. ఆ రోడ్డుపై ప్రతి 100 మీటర్లకు ఎన్ని గుంతలు ఉన్నాయో ఈ టెక్నాలజీ ఇట్టే లెక్కిస్తుంది. కేవలం గుంతల సంఖ్య మాత్రమే కాకుండా, వాటి సైజులను కూడా పక్కాగా చెబుతుంది. రహదారిపైకి ఎక్కడెక్కడ చెట్లు, పొదలు వచ్చాయి? వేటిని తొలగించాలి? (జంగిల్ క్లియరెన్స్) అనేది గుర్తిస్తుంది. అలాగే వంతెనలు, కల్వర్టుల వద్ద రోడ్డు పరిస్థితి ఎలా ఉందన్నది అంచనా వేస్తుంది. ఈ విధంగా రహదారికి సంబంధించిన మొత్తం 39 రకాల అంశాలను ఏఐ టూల్స్ గుర్తిస్తాయి. ఈ ఏఐ నివేదిక ఆధారంగా అధికారులు వెంటనే నిధులు కేటాయించి మరమ్మతులు మొదలుపెడతారు.
తక్కువ ఖర్చు, పక్కా లెక్క! : రోడ్ల సర్వే కోసం మార్కెట్లో అనేక రకాల టెక్నాలజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ప్రభుత్వం అందులో పొదుపైన, కచ్చితమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. త్రీడీ లేజర్ టెక్నాలజీతో రోడ్లను సర్వే చేస్తే కిలోమీటరుకు వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చవుతుంది. డ్రోన్ కెమెరాలతో సర్వే చేస్తే కిలోమీటరుకు రూ. 700 వరకు ఖర్చవుతుంది. కానీ, డ్యాష్ క్యామ్తో సర్వే చేస్తే కేవలం రూ. 150 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. ఖర్చు తక్కువగా ఉండటం, ఫలితం పక్కాగా వస్తుండటంతో అధికారులు డ్యాష్ క్యామ్ సర్వేకే ఓటు వేశారు. ఒక వరుస రోడ్డు సర్వేకు కి.మీకి రూ. 150 చొప్పున వెచ్చించాలని నిర్ణయించారు.
తొలుత కృష్ణా జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ : ఈ సరికొత్త ఏఐ సర్వే ప్రయోగాన్ని ముందుగా ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ప్రారంభించనున్నారు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాను ఈ సర్వే కోసం పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేశారు. జిల్లా పరిధిలోని 807 కిలోమీటర్ల రాష్ట్ర రహదారుల్లో (స్టేట్ హైవేస్) ఈ సర్వే చేయనున్నారు. దీనికి అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ఆర్అండ్బీ అధికారులు ప్రభుత్వానికి దస్త్రం (ఫైల్) పంపారు. ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే సంబంధిత ఏజెన్సీకి సర్వే బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. కృష్ణా జిల్లాలో ఈ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీన్ని విస్తరిస్తారు. ఆర్అండ్బీ పరిధిలో ఉన్న 45 వేల కిలోమీటర్ల మేర రాష్ట్ర, జిల్లా రహదారులన్నింటిలో ఈ డ్యాష్ క్యామ్ సర్వే చేయిస్తారు.
కలెక్టర్ల సదస్సులో ఆసక్తికర చర్చ : గురు, శుక్రవారాల్లో జరిగిన జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సులో ఈ గుంతల అంశం చర్చకు దారితీసింది. సకాలంలో రోడ్లపై గుంతలు పూడ్చకపోవడం వల్ల ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోందని కొందరు కలెక్టర్లు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు వెంటనే స్పందించారు. రోడ్లను గుంతల రహితంగా మార్చేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఆర్అండ్బీ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబును ప్రశ్నించారు. దీంతో గుంతలను పసిగట్టేందుకు డ్యాష్ క్యామ్లతో చేపడుతున్న పైలట్ ప్రాజెక్టు గురించి కృష్ణబాబు సీఎంకు సవివరంగా తెలియజేశారు.
నిధుల సమస్యపై సీఎం సీరియస్ : రోడ్ల మరమ్మతులకు ఉన్న నిధుల ఇబ్బందులను కృష్ణబాబు ఈ సదస్సులో సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. రోడ్ల విస్తరణ, పటిష్ట పరచడం లాంటి భారీ పనులకే నిధులు ఉన్నాయని చెప్పారు. చిన్నచిన్న గుంతలు పూడ్చే పనులకు నిధుల కేటాయింపు లేదని వివరించారు. కృష్ణబాబు వివరణపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. రోడ్లకు ఎప్పటికప్పుడు మరమ్మతులు చేయడం చాలా అవసరమని చెప్పారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించేలా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని సదస్సులోనే ఆర్థిక శాఖ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
జాతీయ రహదారుల స్ఫూర్తితో : జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ ఇప్పటికే ఈ తరహా టెక్నాలజీని వాడుతోంది. రాష్ట్రంలోని హైవేలపై ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రతి వారమూ సర్వేలు చేయిస్తోంది. ఎక్కడ గుంతలు పడినా వెంటనే పసిగట్టి, వేగంగా మరమ్మతులు చేయిస్తోంది. అదే స్ఫూర్తితో ఇకపై రాష్ట్ర ఆర్అండ్బీ రోడ్లలో కూడా కనీసం మూడు నెలలకోసారి సర్వే చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు గుంతలను పూడ్చి, ప్రయాణికులకు సాఫీగా ఉండే రోడ్లను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
