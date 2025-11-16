కూటమి ప్రభుత్వంలోనే ఏపీ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది: నందమూరి బాలకృష్ణ
కూటమి ప్రభుత్వంలోనే ఏపీ అభివృద్ధి ఉంటుందన్న ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ - హిందూపురం పట్టణ అభివృద్ధికి రూ.92.5 కోట్లు నిధులు ముంజరయ్యాయని వెల్లడి
Published : November 16, 2025 at 8:55 PM IST
Balakrishna Visit Hindupur At Satyasai District: శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా హిందూపురం ముదిరెడ్డిపల్లి లోని చేనేత కార్మికులకు ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ రాయితీ చేనేత పనిముట్లు పంపిణీ చేశారు. చేనేత జౌళి పరిశ్రమ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 90% రాయితీతో తొలివిడతగా 121 మందికి ఈ పనిముట్లు మంజూరు అయినట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమ జౌళి శాఖ మంత్రి సవిత పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ చేనేత అతి పెద్ద రంగమని దీన్ని గుర్తించి ఆనాడే అప్పటి సీఎం ఎన్టీ రామారావు ఆప్కో ఏర్పాటు చేసి ప్రోత్సహించారని బాలకృష్ణ తెలియజేశారు.
మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.92.5 కోట్ల నిధులు: ప్రస్తుతం ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు స్మాల్ క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేసి చేనేత కార్మికులకు పనిముట్లు ఆధునిక పద్ధతిలో దుస్తుల తయారీపై శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు బాలకృష్ణ వివరించారు. చేనేత ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ స్థాయిలో మార్కెట్ సౌకర్యం కల్పిస్తామని చేనేత కార్మికులకు రాయితీతో విద్యుత్ సరఫరా వెసులుబాటు ప్రభుత్వం అందుబాటులో తీసుకొచ్చిందని పేర్కొన్నారు. హిందూపురం పట్టణంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.92.5 కోట్లు నిధులు ముంజరయ్యాయని ఈ నిధులతో పట్టణంలో అన్ని వార్డుల్లో అవసరమైన రహదారులు మురుగు కాలువలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.
కనకదాసు విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన బాలకృష్ణ: పట్టణంలోని ప్రధాన రహదారి రైల్వే రోడ్డు మరమ్మతు పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని పట్టణం సూరప్పకుంటలో ఎకో పార్క్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు ఆహ్లాదమైన వాతావరణం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామ అన్నారు. అంతకుముందు పట్టణంలో జరిగిన కనకదాసు 538వ జయంతి వేడుకల్లో మంత్రి సవిత, ఎంపీ పార్థసారథి, ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ పాల్గొని కనకదాసు విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులర్పించారు
ఆసుపత్రి భవనాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే: బీసీల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చేయూత అందిస్తుందన్నారు. గొర్రెల కార్మికులకు గొర్రెలకు బీమా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు. హిందూపురం వాసుల రుణం తీర్చుకో లేదని హిందూపురం ప్రపంచ పటంలో నిలిచేలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడతామని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా పట్టణంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ కొనసాగింది. అంతకుముందు ఎమ్మెల్యే స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో రూ.60 లక్షలతో నిర్మించిన ఆసుపత్రి భవనాన్ని ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు.
