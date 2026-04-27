ప్రభుత్వ ఖజానాకు కాసుల వర్షం- ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో మున్సిపాలిటీల ఆల్ టైమ్ రికార్డ్​!

ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సరికొత్త రికార్డు- రూ. 3,700 కోట్ల ఆదాయం- పన్ను వసూళ్లలో దూసుకుపోయిన పంచాయతీలు- వెనుకబడ్డ వైజాగ్, విజయవాడ నగరాలు-

AP Property Tax Hits Record ₹3,700 Crores Digital Revolution in Panchayats Drives Growth
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 10:57 AM IST

AP Property Tax Hits Record ₹3,700 Crores Digital Revolution in Panchayats Drives Growth: 2025-26లో ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో రాష్ట్రం కొత్త రికార్డు సాధించింది. 3 వేల 700 కోట్ల వసూళ్లతో కొత్త పుంతలు తొక్కింది. పన్ను రాబడిలో స్థానిక సంస్థల దూకుడు స్పష్టంగా కనిపించింది. పంచాయతీల్లో 80 శాతం ఆస్తి పన్ను వసూలు నమోదైంది. రాయితీల నిర్ణయం పురపాలికల మెరుగైన ప్రదర్శనకు దోహదం చేసింది.

వారికి 5 శాతం రాయితీ: రాష్ట్రంలోని స్థానిక సంస్థల్లో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో ఆస్తి పన్ను వసూలైంది. పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలు, గ్రామ పంచాయతీల్లో మొత్తం రూ. 3,700 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూలైంది. గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా పంచాయతీల్లో అత్యధికంగా 80 శాతం వసూళ్లు నమోదయ్యాయి. పుర, నగరపాలక సంస్థల్లోనూ గతంలో కంటే ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో 16.17 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. స్థానిక సంస్థల ఆదాయ వనరుల్లో ఆస్తి పన్ను ప్రధానమైంది. ఈ సారి వసూళ్లపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభ నెలలో పన్ను మొత్తం చెల్లించేవారికి 5 శాతం రాయితీ ఇవ్వడం, పాత బకాయిలపై వడ్డీ 50 శాతం రద్దు వంటివి ఈసారి బాగా కలిసొచ్చాయి.

విశాఖలో పాత బకాయిలు: ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అనంతపురం, కాకినాడ, కడప వంటి పెద్ద నగరపాలక సంస్థలు ఈసారి వెనుకబడ్డాయి. విశాఖలో రూ. 18 వందల 75 కోట్ల 34 లక్షల రూపాయల డిమాండ్‌కు గానూ రూ. 569 కోట్ల 20 లక్షలే వసూలైంది. విజయవాడలో రూ. 72 కోట్ల 58 లక్షలకు గాను రూ. 45 కోట్ల 19 లక్షలు వసూలు చేశారు. పాత బకాయిలు భారీగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ పెద్ద సమస్యగా మారింది. విశాఖ నగరపాలక సంస్థలో 2025-26లో ఆస్తి పన్ను మొత్తం డిమాండ్‌లో రూ. 12 వందల 4 కోట్ల 71 లక్షలు పాత బకాయిలే.

అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే: జమ్మలమడుగు, డోన్‌, వెంకటగిరి, బద్వేల్‌, రాజంపేట, శ్రీకాళహస్తి, పెద్దాపురం, మాచర్ల, కుప్పం, బాపట్ల పురపాలక సంఘాలు పన్ను వసూళ్లలో ఈసారి మంచి పనితీరు కనబర్చాయి. జమ్మలమడుగు పురపాలక సంఘంలో ఆస్తి పన్ను మొత్తం డిమాండ్‌ రూ. 6 కోట్ల 15 లక్షలు కాగా రూ. 4 కోట్ల 25 లక్షలు వసూలయ్యాయి. 2024-25 కంటే ఇది 16.57 శాతం అదనం. గ్రామ పంచాయతీల్లో ఆస్తి పన్ను మొదటిసారి వంద శాతం ఆన్‌లైన్‌లో వసూలు చేశారు. స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ ప్రారంభించి 13 వేల 357 పంచాయతీల్లోనూ నగదు రహితంగా వసూళ్లు చేపట్టారు. నగదు వసూళ్లకు దశాబ్దాలుగా అలవాటుపడిన కార్యదర్శులు మొదట్లో విముఖత వ్యక్తం చేశారు. 26 మంది కార్యదర్శులను కమిషనర్ ఒకేసారి సస్పెండ్ చేయడంతో అంతా ఆన్‌లైన్‌ బాట పట్టారు.

