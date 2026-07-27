పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా ఏపీ సర్కార్ కీలక అడుగు - మరో 6 బీచ్లకు 'బ్లూ ఫ్లాగ్' గుర్తింపు కోసం సన్నాహాలు
విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు - రాష్ట్రంలో మరో ఆరు బీచ్లకు 'బ్లూ ఫ్లాగ్' తీసుకొచ్చేలా ప్రణాళికలు - నెల రోజుల్లో మౌలిక వసతుల పనులు పూర్తి చేసేలా అధికారుల లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:39 AM IST
AP Blue Flag Beaches : రాష్ట్ర పర్యాటక రంగంలో సరికొత్త శకానికి నాంది పలకాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. రాష్ట్రానికి విదేశీ పర్యాటకులను పెద్ద ఎత్తున రప్పించేందుకు కీలక అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని మరో ఆరు బీచ్లను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతోంది. వీటికి ప్రతిష్టాత్మక 'బ్లూ ఫ్లాగ్' గుర్తింపు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసింది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు పరిశుభ్రత, భద్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ పనులన్నింటినీ నెల రోజుల్లో పూర్తి చేసి, బ్లూ ఫ్లాగ్ గుర్తింపు కోసం ప్రభుత్వానికి అధికారికంగా ప్రతిపాదనలు పంపనుంది.
ఆరు బీచ్లు ఇవే : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నంలోని రుషికొండ బీచ్కు మాత్రమే బ్లూ ఫ్లాగ్ గుర్తింపు ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా మరో ఆరు బీచ్లను ఆ జాబితాలో చేర్చేందుకు సర్కారు సన్నద్ధమైంది. కాకినాడ జిల్లాలోని ఎన్టీఆర్ బీచ్, శ్రీకాకుళం జిల్లా బారువ, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పేరుపాలెం, కృష్ణా జిల్లా హంసలదీవి, బాపట్ల జిల్లాలోని రామాపురం, సూర్యలంక బీచ్లను ఎంపిక చేసింది. వీటిని బ్లూ ఫ్లాగ్ ప్రమాణాలకు దీటుగా తీర్చిదిద్దుతోంది. ఇందులో సూర్యలంక బీచ్ను కేంద్ర ప్రభుత్వ 'స్వదేశీ దర్శన్' పథకం కింద అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మిగిలిన ఐదు బీచ్లను వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థలు తమ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కింద అందిస్తున్న నిధులతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
'బ్లూ ఫ్లాగ్' అంటే ఏమిటి? : ప్రపంచవ్యాప్తంగా బీచ్లకు ఇచ్చే అత్యున్నత పర్యావరణ గుర్తింపే ఈ 'బ్లూ ఫ్లాగ్'. డెన్మార్క్ దేశానికి చెందిన ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్థ ఈ ప్రతిష్టాత్మక సర్టిఫికెట్ను జారీ చేస్తుంది. సముద్ర జలాల నాణ్యత, పరిశుభ్రమైన ఇసుక తిన్నెలు, శిక్షణ పొందిన లైఫ్గార్డ్లు, ప్రథమ చికిత్స కేంద్రాలు, మౌలిక వసతులు, ప్రమాద హెచ్చరిక బోర్డులు, శాస్త్రీయ వ్యర్థాల నిర్వహణ, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ, పర్యావరణంపై అవగాహన, ఇలా మొత్తం 33 కఠిన ప్రమాణాలను పాటిస్తేనే బీచ్లకు ఈ గుర్తింపు లభిస్తుంది. కాగా, ఇప్పడు దేశవ్యాప్తంగా 18 బీచ్లకు మాత్రమే బ్లూ ఫ్లాగ్ గుర్తింపు ఉంది.
స్థానికులకు ఉపాధి : ప్రపంచ స్థాయిలో సురక్షితమైన, పరిశుభ్రమైన పర్యావరణ అనుకూల తీర ప్రాంతాలను బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్లు అని పిలుస్తారు. ఈ గుర్తింపు వస్తే విదేశీ పర్యాటకులు క్యూ కడతారు. దేశీయ పర్యాటకుల తాకిడి కూడా భారీగా పెరుగుతుంది. తద్వారా పర్యాటక రంగం ద్వారా రాష్ట్రానికి ఆదాయం ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరుగుతుంది. స్థానికంగా ఉండే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. స్థానిక యువతకు పర్యాటక రంగం, గైడింగ్, వాటర్ స్పోర్ట్స్, హోటల్ నిర్వహణ తదితర రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా పర్యాటకులకు పటిష్టమైన భద్రత ఉంటుంది.
రుషికొండకు మళ్లీ 'పూర్వ వైభవం' : 2020 అక్టోబర్లో విశాఖలోని రుషికొండ బీచ్కు తొలిసారి బ్లూ ఫ్లాగ్ గుర్తింపు లభించింది. అయితే, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్వాకంతో ఆ బీచ్కు బ్లూ ఫ్లాగ్ గుర్తింపు రద్దయ్యింది. నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను బీచ్లో పాటించకపోవడం, నిర్వహణ లోపాల వల్లే ఆ గుర్తింపును ఎఫ్ఈఈ వెనక్కి తీసుకుంది. కానీ, రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ఈ బీచ్పై మళ్లీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. పర్యాటకులకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు, కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలను యుద్ధప్రాతిపదికన కల్పించింది. ప్రభుత్వ కృషితో రుషికొండ బీచ్ మళ్లీ పూర్వవైభవం సంతరించుకుంది. దీంతో 2025 మార్చిలో రుషికొండకు తిరిగి బ్లూ ఫ్లాగ్ గుర్తింపు పునరుద్ధరించారు.
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