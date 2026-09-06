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ఆంధ్రా పేపర్ మిల్స్‌పై పీసీబీ కొరడా - రూ.21 కోట్ల పర్యావరణ జరిమానా

ఆంధ్రా పేపర్‌ మిల్లుకు రూ.21 కోట్ల పర్యావరణ పరిహారం విధించిన పీసీబీ - పీసీబీ మార్గదర్శకాలు, పర్యావరణ నిబంధనలు పదే పదే ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు వెల్లడి - లోపాలు సరిదిద్దుకునేందుకు అవకాశమిచ్చినా పట్టించుకోలేదన్న పీసీబీ

ఆంధ్రా పేపర్‌ మిల్లుకు రూ.21 కోట్ల పర్యావరణ పరిహారం విధించిన పీసీబీ
ఆంధ్రా పేపర్‌ మిల్లుకు రూ.21 కోట్ల పర్యావరణ పరిహారం విధించిన పీసీబీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 7:13 AM IST

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AP Pollution Control Board RS. 21 Crore Fine to Andhra Paper Mill : పర్యావరణ నిబంధనలు, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి మార్గదర్శకాలను పదేపదే ఉల్లంఘిస్తున్న ఆంధ్రా పేపర్ లిమిటెడ్‌పై ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. పర్యావరణ లోపాలను సరిదిద్దడంలో సంస్థ విఫలమైనందుకు రూ.21.01 కోట్ల పర్యావరణ జరిమానా విధించింది. మే 26న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తూర్పులంకలోని ఇసుక మేటలు, పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించిన అనంతరం మే 28, జూన్ 12న సంస్థకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు.

గోదావరి నది పరిసరాల్లో సంస్థ వ్యర్థాల విడుదల వల్ల పర్యావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పలుమార్లు హెచ్చరించినా ప్రత్యామ్నాయ వ్యర్థాల నిర్వహణ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసి లోపాలను సరిదిద్దడంలో ఆశించిన స్థాయిలో పురోగతి కనిపించలేదని అధికారులు తెలిపారు. సెప్టెంబరు 3న నిర్వహించిన తాజా తనిఖీల్లోనూ గతంలో గుర్తించిన ఉల్లంఘనలు కొనసాగుతున్నట్లు తేలడంతో రూ.21,01,80,000 పర్యావరణ జరిమానా విధించినట్లు ఏపీ పీసీబీ స్పష్టం చేసింది.

పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం : తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం ఆంధ్రా పేపర్ మిల్స్ యాజమాన్యంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పన్నులు ఎగవేయటంతో పాటు గోదావరిలో యథేచ్ఛగా కాలుష్యాన్ని వెదజల్లుతున్నారని మండిపడ్డారు. 2016 తర్వాత కాతేరు గ్రామ పంచాయతీకిగానీ, రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌కు గానీ ఒక్క రూపాయి పన్ను కూడా చెల్లించలేదని పవన్ తెలిపారు. రూ. 21.34 కోట్ల వరకు స్థానిక సంస్థలకు పన్నులు బకాయి ఉందని, నోటీసులు ఇచ్చిన ప్రతిసారీ కోర్టులను ఆశ్రయించి కాలయాపన చేస్తున్నారని అసహనం వెలిబుచ్చారు.

రాజమహేంద్రవరం నగరం మొత్తం దాదాపు 70 మిలియన్ లీటర్ల ద్రవ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతుంటే, ఆ మిల్లు నుంచి 35 మిలియన్ లీటర్ల వ్యర్థాలు వస్తున్నాయని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. ఆ వ్యర్థాల్లో పరిమితికి మించి కాలుష్య కారకాలు ఉన్నట్టు నిర్ధారణ అయ్యిందన్నారు. లీటర్ నీటికి 36 మిల్లీగ్రాముల బయో కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ (బీఓడీ) ఉందని, నిర్ణీత ప్రమాణాల కంటే 20 శాతం అధికమని తెలిపారు. ఫాస్ఫేట్ 5.3 మిల్లీగ్రాములు, సల్ఫైడ్స్ 3.4 మిల్లీగ్రాములు ఉన్నట్లు చెప్పారు. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రమాణాలతో పోలిస్తే ఇది 70 శాతం అధికమని వివరించారు.

తప్పుని సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఇచ్చినా? : కాలుష్యం కారణంగా నీటిలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గి జలచరాల మనుగడకు ఇబ్బంది అవుతోందని, గోదావరి నది సహజ పర్యావరణ వ్యవస్థ దెబ్బ తింటోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. తాను క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి భూగర్భ జలాలు కలుషితం కాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పినా పాటించలేదని మండిపడ్డారు. మీ ఉల్లంఘనలకు పరిశ్రమలో కార్యకలాపాలు నిలిపివేసి కంపెనీని సీజ్ చేయొచ్చు, ఏకంగా లైసెన్స్ రద్దు చేయొచ్చన్నారు. అయినప్పటికీ పరిశ్రమలను ఇబ్బంది పెట్టకూడదన్న ఉద్దేశంతో కూటమి ప్రభుత్వం ముందస్తు హెచ్చరికగా షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చి తప్పుని సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఇచ్చి మూడు నెలలైనా స్పందన లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు సూచనలు కనీస స్పందన పూర్తిగా కొరవడిందన్నారు. అందుకే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు తక్షణం ఆంధ్రా పేపర్స్ లిమిటెడ్​కి సమన్స్ జారీ చేసి నిబంధనల మేరకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దీంతో తాజాగా పర్యావరణ నిబంధనలు, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి మార్గదర్శకాలను పదేపదే ఉల్లంఘిస్తున్న ఆంధ్రా పేపర్ లిమిటెడ్‌పై ఏపీ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కఠిన చర్యలు చేపట్టింది.

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TAGGED:

ANDHRA PAPER MILL ISSUE
PAWAN ON ANDHRA PAPER MILL
ANDHRA PAPER MILL POLUTION
AP POLLUTION CONTROL BOARD
21 CRORE FINE TO ANDHRA PAPER MILL

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