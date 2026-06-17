ఏపీలో అదనపు ఎస్పీలకు పోస్టింగ్లు - జాబితా ఇదే
ఎక్సైజ్ శాఖలో సూపరింటెండెంట్ పదోన్నతుల కోసం ప్యానెల్ - 2025-26 ఏడాదికి 21 మందితో ప్యానెల్ను ఆమోదించి ఉత్తర్వులు - ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన ఎక్సైజ్ శాఖ ముఖకార్యదర్శి మీనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 7:46 PM IST
AP Police Transfer 2026 : కూటమి ప్రభుత్వం పోలీసు, ఎక్సైజ్శాఖల్లో కీలక స్థాయిలోని అధికారుల బదిలీలు, కొత్త నియామకాలు చేపట్టింది. పలువురు అదనపు ఎస్పీలు, డిప్యూటీ కమిషనర్లు (DCP), నాన్-కేడర్ ఎస్పీలను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇటీవలే పదోన్నతి పొందిన అధికారులకు కీలక స్థానాల్లో పోస్టింగ్లు ఇచ్చింది. మరోవైపు ఎక్సైజ్ శాఖలోనూ పదోన్నతుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. 2025-26 సంవత్సరానికి గానూ 21 మందితో కూడిన సూపరింటెండెంట్ పదోన్నతుల ప్యానెల్ను ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఈ మేరకు ఎక్సైజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు.
అదనపు ఎస్పీల జాబితా ఇదే:
- విజయవాడ టెక్నికల్ వింగ్ డీసీపీగా ఏవీఆర్ పి.బి. ప్రసాద్
- విజయవాడ ట్రాఫిక్ డీసీపీగా జి. రామకృష్ణ
- ఈగల్ ఎస్పీ (నాన్కేడర్)గా జి. స్వరూపరాణి నియామకం
- కోనసీమ అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్గా మహేంద్ర మాధే
- నంద్యాల అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్గా ఎస్. ఖాదర్బాషా
- బాపట్ల అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్గా ఎల్. సుధాకర్ నియామకం
- చిత్తూరు అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్గా కె. రవి మనోహరాచారి
- ఆర్టీసీ విజిలెన్స్ అదనపు ఎస్పీగా కె.ఎస్. వినోద్కుమార్
- చిత్తూరు అదనపు ఎస్పీ ఓపీఎస్గా షాన్ షేక్
- ఏలూరు అదనపు ఎస్పీగా వై. ప్రసాదరావు
- విజిలెన్స్ అదనపు ఎస్పీగా ఎం. శ్రావణి
- కాకినాడ అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్గా ఎ. కిషోర్కుమార్
- అల్లూరి జిల్లా అదనపు ఎస్పీగా వై. శృతి నియామకం
- విశాఖ ట్రాఫిక్ డీసీపీగా ఆర్. రాఘవేంద్ర నియామకం
- సీఐడీ ఎస్పీ (నాన్ కేడర్)గా ఎల్. ఆజయ్ప్రసాద్
- ఏసీబీ ఎస్పీ (నాన్ కేడర్)గా జె.వి. సంతోష్
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