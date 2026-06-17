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ఖేల్ రత్నాలు - ఏపీ ఖాకీల పతకాల రికార్డు

జాతీయ స్థాయి ఏఐపీజీలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన ఏపీ పోలీసులు -మెుత్తం 39పతకాలు సాధించిన ఏపీ పోలీస్ క్రీడాకారులు - బ్యాడ్మింటన్‌, వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌, జూడో, పోలీస్‌ డ్యూటీ మీట్‌ విభాగాల్లో సత్తా

All India Sports For Police
All India Sports For Police (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:51 AM IST

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All India Sports For Police : రాష్ట్ర పోలీసులు ప్రజలకు భద్రతను కల్పించడంలోనే కాకుండా, జాతీయ స్థాయి పోటీలలోనూ తమ సత్తాను చాటారు. 'ఆల్ ఇండియా పోలీస్ గేమ్స్'లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ క్రీడాకారులు అద్భుతమైన ప్రతిభను ప్రదర్శించి, రాష్ట్రానికి మరోసారి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చారు. బ్యాడ్మింటన్, వెయిట్‌లిఫ్టింగ్, జూడో విభాగాలతో పాటు 'పోలీస్ డ్యూటీ మీట్'లో మొత్తం 39 పతకాలను సాధించడం ద్వారా వారు పోలీస్ శాఖకు గర్వకారణంగా నిలిచారు.

యోగా విభాగంలో 17 పతకాలు : హరియాణా పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో మే 23 నుంచి 27 వరకు హరియాణాలోని మధుబన్‌లో జరిగిన 3వ 'ఆల్ ఇండియా పోలీస్ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ క్లస్టర్' (ఇందులో యోగా, వెయిట్‌లిఫ్టింగ్, పవర్‌లిఫ్టింగ్ ఉన్నాయి) పోటీలలో ఏపీ పోలీస్ క్రీడాకారులు 4 స్వర్ణ, 12 రజత, 1 కాంస్య పతకంతో సహా మొత్తం 17 పతకాలను గెలుచుకుని తమ సత్తాను చాటారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ పతకాలన్నీ యోగా విభాగంలోనే సాధించారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో మే 9 నుంచి 13 వరకు లక్నోలో జరిగిన 2వ 'ఆల్ ఇండియా పోలీస్ బ్యాడ్మింటన్ క్లస్టర్' (ఇందులో బ్యాడ్మింటన్, టేబుల్ టెన్నిస్ ఉన్నాయి) పోటీలలో, ఏపీ పోలీస్ జట్టు 2 స్వర్ణ, 2 రజత, 6 కాంస్య పతకాలతో సహా మొత్తం 10 పతకాలను కైవసం చేసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులతో పోటీ పడుతూ, ఏపీ జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో మొత్తం 10 పతకాలను సాధించింది.

రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు : ఇందులో టేబుల్ టెన్నిస్‌లో నాలుగు కాంస్య పతకాలు, అలాగే బ్యాడ్మింటన్‌లో రెండు స్వర్ణ, రెండు రజత, రెండు కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. మార్చి 29 నుంచి ఏప్రిల్ 3, 2026 వరకు నాగ్‌పూర్‌లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి 'పోలీస్ డ్యూటీ మీట్'లో కూడా వారు నాలుగు రజత పతకాలను గెలుచుకున్నారు. అంతేకాకుండా అక్టోబర్ 8 నుంచి అక్టోబర్ 16, 2025 వరకు జమ్మూ & కాశ్మీర్‌లో జరిగిన 'జూడో క్లస్టర్' ఈవెంట్‌లో (ఇందులో టేక్వాండో, కరాటే,పెన్కాక్ సిలాట్ కూడా ఉన్నాయి) రెండు స్వర్ణ, రెండు రజత, నాలుగు కాంస్య పతకాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా ఏపీ పోలీసులు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చారు. ఈ క్రీడాకారులు మంగళగిరిలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తాను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ క్రీడాకారులను అభినందించడమే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల ప్రతిష్టను పెంచినందుకు వారిని ప్రశంసించారు.

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TAGGED:

AP POLICE WON MEDALS
పోలీస్ డ్యూటీ మీట్
37 MEDALS WON BY AP POLICE
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ALL INDIA SPORTS FOR POLICE

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