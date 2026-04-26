'తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకపోతే చంపి శవాలు మాయం చేస్తా' - అనంతబాబు రిమాండ్ రిపోర్టులో విస్తుపోయే నిజాలు
అనంతబాబు సాక్షులను బెదిరించారని రిమాండ్ రిపోర్టులో పోలీసులు వెల్లడి - తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకుంటే చంపి శవాలు మాయం చేస్తానని బెదిరింపులు -సాక్షులకు రూ.లక్ష చొప్పున ఇచ్చి ప్రలోభాలకు గురి చేసినట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 12:49 PM IST
AP Police Reveal in Remand Report of Anantha Babu : తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకపోతే చంపి శవాలు మాయం చేస్తానని డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు సాక్షులను ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెదిరించారని రిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడైంది. సాక్షులకు డబ్బులిచ్చి తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పించడం ద్వారా శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలని కుట్ర పన్నారని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో స్పష్టం చేశారు. అనంతబాబును అరెస్టు చేయకుంటే పారిపోయే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
దళిత యువకుడు, డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో కీలక సాక్షులను ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు వీడియోకాల్ చేసి మరీ బెదిరించారని రిమాండ్ రిపోర్టులో పోలీసులు తెలిపారు. కోర్టులో తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకుంటే చంపి శవాలను మాయం చేస్తానని భయపెట్టినట్లు వెల్లడించారు. సాక్షులకు రూ.లక్ష చొప్పున ఇచ్చి ప్రలోభాలకు గురిచేయడంతో పాటు వారి నుంచి ఖాళీ పత్రాలపై సంతకాలు తీసుకున్నారని వివరించారు. కోర్టులో తమకు అనుకూలంగా మాట్లాడకపోతే ఈ పత్రాలను అడ్డుపెట్టుకుని వారిని వేధించేందుకు కుట్ర పన్నారని పేర్కొన్నారు. అనంతబాబు అనుచరులు కడియాల చిన్నబాబు, కడియాల సతీశ్, మాగంటి రాంబాబు సాక్షులను ఓ అపార్ట్మెంట్కు తీసుకెళ్లి బేరసారాలు నడిపారని తెలిపారు. దీని వెనుక ప్రధాన కుట్రదారు ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబేనని పోలీసులు తేల్చారు.
హత్య కేసులో సాక్షులకు లంచమిచ్చి : నిందితుడు అనంతబాబు సర్పవరం పోలీస్స్టేషన్లో నమోదైన హత్య కేసులో విచారణకు అంతరాయం కలిగించి, కీలక సాక్షులను భయపెట్టడం ద్వారా నేరానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో ప్రస్తావించారు. తద్వారా హత్య కేసులో కోర్టు విధించిన షరతులను ఉల్లంఘించారని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు జరిపిన దర్యాప్తులో అనంతబాబు ప్రధాన సూత్రధారి అని వెల్లడైందన్నారు. హత్య కేసులో సాక్షులకు లంచమిచ్చి, తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పించడం ద్వారా శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలనే పన్నాగం ప్రాథమికంగా రుజువైందని పేర్కొన్నారు. సహ నిందితుల వాంగ్మూలాలు ఏ1 పాత్రను బలపరుస్తున్నాయని స్పష్టం చేశారు.
నిందితునికి గతంలో నేర చరిత్ర : అరెస్టు నుంచి తప్పించుకుని 4 రోజులపాటు పరారవ్వడం కూడా ఆయనలోని నేరభావనను ప్రతిబింబిస్తోందని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. అనంతబాబును అరెస్టు చేయకుంటే పారిపోవడానికి అనేక అవకాశాలున్నాయని, సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయగలరని తెలిపారు. ఫిర్యాదుదారు కుటుంబసభ్యుల భద్రతకు నిరంతరం ముప్పు కలిగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. నిందితునికి గతంలో నేర చరిత్ర ఉందని రిమాండ్ రిపోర్టులో ప్రస్తావించారు.
న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉండదు : ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని మరికొంతమంది ముఖ్య సాక్షులను విచారించాల్సి ఉందన్నారు. పరారీలో ఉన్న కడియాల చిన్నబాబు, కడియాల సతీశ్ను అరెస్టు చేయాలని తెలిపారు. ఈ కేసుకు అనుబంధంగా ఉన్న హత్య కేసులో 48 మంది ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షులున్నారని వెల్లడించారు. వారి విషయంలో ఏ మాత్రం జోక్యం చేసుకున్నా బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉండదని తెలిపారు.
