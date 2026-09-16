నిరుద్యోగులకు మరో గుడ్న్యూస్ - పోలీసుశాఖలో 2,050 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్
ఏపీలో నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం మరో గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తాజాగా 2050 ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు రాష్ట్ర పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రకటన విడుదల చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 12:27 PM IST
AP Police Recruitment 2026 : ఏపీ పోలీసు శాఖలో కొలువుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. పోలీసు శాఖలో 2,050 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 378 ఎస్సై, 11వందల 56 కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదలైంది. ఎస్సై సివిల్ విభాగంలో 253 పోస్టులు, ఎస్సై ఏఆర్ విభాగంలో 116, ఎస్పీఎఫ్ విభాగంలో 9 ఎస్సై పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది.
ఎస్సై విభాగంలో కమ్యూనికేషన్ 50, పీటీవో 10 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. కానిస్టేబుల్ విభాగంలో సివిల్, ఏఆర్, ఫైర్, జైలు శాఖకు సంబంధించి 1,156 పోస్టులు భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేశారు. కానిస్టేబుల్ విభాగంలో 542 సివిల్, 285 ఏఆర్, 158 ఫైర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. జైలు వార్డెన్ పురుషులు-150, జైలు వార్డెన్ స్తీలు-21 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ చేశారు. పోలీసు కానిస్టేబుల్ కమ్యూనికేషన్ విభాగంలో 200 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ చేశారు. పీటీవో విభాగంలో 15 మెకానిక్స్ ,198 డ్రైవర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. కానిస్టేబుల్ విభాగంలో 43 సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. సైంటిఫిక్ విభాగంలో 10 ఫిజిక్స్, 13 కెమిస్ట్రి, 20 బయోలజీ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ చేశారు. త్వరలో రాత పరీక్ష తేదీల వివరాలను వెల్లడించనున్నారు.