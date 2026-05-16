సైబర్ నేరాలను దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు "ఏపీ సైబర్ గార్డ్" - సరికొత్త వ్యవస్థకు పోలీసుశాఖ శ్రీకారం
6 అంశాల సమ్మిళితంగా వ్యవస్థ - 90 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఖరారు - ఎస్పీలు, సీపీలు, డీఐజీలు, ఐజీలతో డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 11:33 AM IST
AP Cyber Guard : రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలను అరికట్టేందుకు ఏపీ పోలీసుశాఖ "ఏపీ సైబర్ గార్డ్" పేరిట సరికొత్త వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టింది. 90 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికను ప్రవేశపెట్టింది. దీని అమలుపై డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా శుక్రవారం రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల ఎస్పీలు, నగర పోలీసు కమిషనర్లు, రేంజ్ల డీఐజీలు, ఐజీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రణాళికలోని ప్రధానాంశాలు:
గోల్డెన్ అవర్: సైబర్ నేరానికి గురైన బాధితులు 1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేసిన తొలి 30 నిమిషాలు అత్యంత కీలకం. ఈలోగా పోలీసులు వేగంగా స్పందిస్తే పోగొట్టుకున్న సొమ్మును తిరిగి రాబట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
తప్పనిసరి లియన్ మార్కింగ్: బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే, సైబర్ నేరగాళ్ల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి సొమ్ము జమ కాకుండా తాత్కాలికంగా నిలిపివేసేలా (హోల్డ్ చేసేలా) బ్యాంకుల్లో 30 నిమిషాల పాటు లియన్ మార్కింగ్ను తప్పనిసరి చేస్తున్నారు.
6 అంశాల వ్యూహం: ఈ మొత్తం "ఏపీ సైబర్ గార్డ్" వ్యవస్థ ఆరు ప్రధాన వ్యూహాత్మక అంశాల సమ్మిళితంగా పనిచేస్తుందని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు.
"ఏపీ సైబర్ గార్డ్" వ్యవస్థలో ఏర్పాటు చేసేవి ఇవే:
- 1.సైబర్ నేరాలను 24/7 పర్యవేక్షించేందుకు సైబర్ వార్రూమ్ ఏర్పాటు.
- 2.1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు రియల్ టైమ్ బ్యాంక్ అలర్ట్ వ్యవస్థలతో అనుసంధానం
- 3. ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఆధారిత సైబర్ మానిటరింగ్ ప్లాట్ఫాంల ఏర్పాటు
- 4. సైబర్ నేరాలను ఎదుర్కొనేందుకు తొలి దశలో 500 మంది అధికారులకు ప్రత్యేక శిక్షణ
- 5. జిల్లా యూనిట్లు, హబ్లను కలుపుతూ మూడంచెల సైబర్ నేరాల స్పందన వ్యవస్థ ఏర్పాటు
- 6. సైబర్ నేరాలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాల నిర్వహణ.
డీప్ ఇంటెలిజెన్స్ మ్యాపింగ్ ఎక్సర్సైజ్: సామాజిక మాధ్యమాల్లో ద్వారా తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తి, దుష్ప్రచారం, అసభ్యదాడి, వ్కక్తిత్వ హననం, విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం వంటి కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటూ, ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న వ్యక్తులు, ఖాతాలు, గ్రూపులను గుర్తించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీసు స్టేషన్ స్థాయి వరకూ డీప్ ఇంటెలిజెన్స్ మ్యాపింగ్ ఎక్సర్సైజ్, సమగ్ర సైబర్ స్వీప్ చేపట్టాలని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా అన్ని జిల్లాల ఎస్పీలు, నగర పోలీసు కమిషనర్లు, రేంజ్ల ఐజీలు, డీఐజీలును ఆదేశించారు.
దీనిలో భాగంగా సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారానికి పాల్పడుతున్న వారికి గతంలో ఏమైనా నేర చరిత్ర ఉందా? అనే దానిపై లోతుగా పరిశీలించాలిని ఆయన అధికారులను సూచించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న క్రిమినల్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థతో పాటు రౌడీషీట్లు, హిస్టరీ షీట్లు, మత ఘర్షణలు, వ్యవస్థీకృత నేరాలకు పాల్పడిన చరిత్ర, జైలు నుంచి విడుదలైన వ్యక్తుల వివరాలు, సైబర్ నేరాల రికార్డులు, బైండ్ ఓవర్ రికార్డుల్లో వీరి పేర్లు ఉన్నాయా? లేదా? ధ్రువీకరించుకోవాలని అధికారులకు నిర్దేశించారు. డివైజ్ సిగ్నేచర్లు, రిపీట్ ఐటీ ప్యాటర్న్లు, సిమ్ లింకేజీ విశ్లేషణ, ఫైనాన్షియల్ లింకేజి విశ్లేషణ వంటివి చేయాలిని డీజీపీ హరీష్కుమార్ అన్నారు.
ప్రధానాంశాలివి: రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగబద్ధ పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరిపాలన యంత్రాంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యవస్థీకృతంగా అసభ్యకర దాడి, దుష్ప్రచారం జరుగుతున్నాయి. వీటిని శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే సంస్థల సమగ్రతను దెబ్బ తీసే, విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే నేరాలుగా పరిగణించాలి.
ఇటువంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లతో పాటు ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. రాష్ట్రంలోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసు స్టేషన్లు, సైబర్ విభాగాలు, స్పెషల్ బ్రాంచ్ యూనిట్లు, జిల్లా క్రైమ్ బృందాలు, టెక్నికల్ సర్వైలెన్స్ బృందాలు, ఎస్హెచ్వో స్థాయి ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్లు సమన్వయంతో పనిచేసి, ఇలాంటి ఖాతాలపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలి.
