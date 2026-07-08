జ్ఞానేశ్వరిని అప్పగిస్తే కేసులు ఉండవు - పోలీసుల బహిరంగంగా ప్రకటన
బిడ్డను సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడమే లక్ష్యం - అప్పగిస్తే ఎటువంటి చర్యలు ఉండవని స్పష్టతనిచ్చిన పోలీసులు - తల్లిదండ్రులు ధైర్యం కోల్పోకుండా భరోసా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 9:06 AM IST
Gnaneshwari Missing Case Update : కాకినాడ జిల్లా, తుని మండలం, సీహెచ్ ఆగ్రహారం నుంచి అదృశ్యమైన రెండేళ్ల బాలిక జ్ఞానేశ్వరి (జాను)ని ఎవరైనా అపహరించి ఉంటే, ఆమెను తమకు అప్పగించాలని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. వారిపై ఎలాంటి కేసులు నమోదు చేయమని తెలిపారు. ఫోన్ చేసి బాలిక ఎక్కడ ఉందో చెబితే తామే వెళ్లి తీసుకువస్తామని, బాలికను సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడమే తమ లక్ష్యమని వారు చెప్పారు.
గత నెల 6న జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమైంది. ఆమె నివాసం దగ్గర వెయ్యి ఎకరాల కొండ ప్రాంతం ఉంది. పోలీసులు బాలికపై జంతువులు ఏవైనా దాడి చేసి ఉండవచ్చని, లేదా డబ్బు కోసం ఎవరైనా అపహరించి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. అందుకే ఆచూకీ తెలిపిన వారికి లక్షల రూపాయల రివార్డు ఉందని డీఎస్పీ తిలక్, తుని రూరల్ సీఐ చెన్నకేశవ రావు, ఎస్ఐ కృష్ణమాచారి తెలిపారు.
పరిధిలోని అన్ని గ్రామాల్లో తనిఖీ :
- మొదట ఇంటి నుంచి తోటలో 2 కి.మీ, ఆ తర్వాత 5 కి.మీ, 20 కి.మీ. పరిధిలోని అన్ని గ్రామాల్లో తనిఖీ చేశామని వారు తెలిపారు.
- ఆ కొండ అనకాపల్లి జిల్లాలోని బై-రోడ్డు వరకు 21 కి.మీ. మేర విస్తరించి ఉందని వారు చెప్పారు. జాను అదృశ్యమైనప్పటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయని, ఆమె ఆచూకీ కానీ, జంతువుల జాడ లభించలేదని వారు తెలిపారు.
- ఒకవేళ ఆమెను కిడ్నాప్ చేస్తే, ఎవరైనా తప్పించుకోవడం కష్టమని వారు చెప్పారు. ఆరు సెల్ టవర్ల పరిధిలోని 30 ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాలను 8 బృందాలు 15-20 రోజుల పాటు విశ్లేషించాయని వారు తెలిపారు.
- ఎవరైనా సెల్ఫోన్ ఉపయోగించకపోతే, సాంకేతిక ఆధారాలు లభించవని వారు చెప్పారు. కొంతమంది ఇక్కడికి జీడిపప్పు సేకరించడానికి వస్తుంటారు. విచారణ కోసం చింతపల్లి వరకు బృందాలను పంపామని, గోడలకు పోస్టర్లు కూడా అంటించామని వారు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని బాపట్ల, ఇచ్ఛాపురం, ఆదిలాబాద్లో కూడా దర్యాప్తు చేశామన్నారు.
- గత నెల 6వ తేదీన గ్రామంలో కనిపించిన కారుకు ఈ కేసుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని వారు చెప్పారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని, ఎవరూ తప్పుడు ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని తెలిపారు.
- తమది ఒక సాధారణ కుటుంబమని. పోలీసులకు, ప్రజలకు అందిస్తున్న సహకారానికి సెల్యూట్ చేస్తున్నామని ఆ చిన్నారి తల్లి భవానీ అన్నారు. జాను క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందని తాను ఆశిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
మిస్టరీగా మారిన చిన్నారి అదృశ్యం కేసు : నెల రోజులు గడిచినా చిన్నారి జాడ మాత్రం దొరకలేదు. తలుపు చప్పుడు వినిపిస్తే చాలు. మా జాను వచ్చిందేమో అని ఆ తల్లి ఆశగా చూస్తోంది. తండ్రి చూపులన్నీ ఆ తోట దారినే వెతుకుతున్నాయి. పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇంత టెక్నాలజీ వాడినా ఇన్ని బలగాలను ఉపయోగించినా పాప ఆచూకీ దొరకకపోవటం మిస్టరీగా మారింది. పాప కోసం పోలీసు బృందాలు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పాపను తిరిగి వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు చేర్చితే రివార్డు ఇస్తామని కూడా ప్రకటించారు.
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