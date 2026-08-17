పార్ట్టైం ఉద్యోగాల పేరుతో మోసాలు - టాస్క్ ఆధారిత సైబర్ నేరాలపై ‘యుద్ధం’
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా భారీ మోసం - ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటూ అకౌంట్లలో డబ్బులు లూటీ - లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ పైనే నడిపిస్తున్న వ్యవహారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:59 AM IST
Cyber Crimes On Social Media : సామాజిక మాధ్యమాల (Social Media) వినియోగం పెరిగిన కొద్దీ వాటి ద్వారా జరిగే సైబర్ నేరాలు (Cyber Crimes) కూడా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), వాట్సాప్ వంటి వేదికలను అసాంఘిక శక్తులు మోసాలకు మాయోపాయంగా వాడుకుంటున్నాయి. ఇటీవలి ఉద్యోగ సంబంధిత మోసాలు సామాజిక మాధ్యమాలలో సాగుతున్నాయి. కేవలం పోస్ట్లను 'లైక్' (like) చేయడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చని ఆశ చూపి మోసగాళ్లు బాధితులను ఆకర్షిస్తారు, ఆపై వివిధ రకాల రుసుముల పేరుతో వారి నుంచి డబ్బు వసూలు చేసి మోసం చేస్తారు. ఈ 'టాస్క్-ఆధారిత సైబర్ నేరాల' పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖర బాబు ప్రజలను హెచ్చరించారు. అలాగే, ఇటువంటి మోసపూరిత కార్యకలాపాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఆయన వారం రోజుల పాటు సాగే ఒక ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
సోషల్ మీడియాలో సాగే మోసాలు ఇలా : "ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, టెలిగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో కనిపించే ప్రకటనలను కేవలం 'లైక్' చేసి, వాటికి సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మీరు చేయాల్సింది ఇంతే. ఇది చేయండి, మీ జేబులు డబ్బుతో నిండిపోతాయి."
ఆన్లైన్లో మీరు చూసే ఉత్పత్తులు, హోటళ్లకు సమీక్షలు వ్రాసి, గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించండి."
"మీకు కొద్దిపాటి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉన్నా చాలు, ఈ ఉద్యోగం మీదే. పని చేసి బోలెడంత డబ్బు సంపాదించండి."
ఇలాంటి ప్రకటనలతో ప్రజలను తమ వలలో పడేలా ఆకర్షనీయంగా పోస్టులు పెట్టి, అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు కజేసేందుకు సైబర్ నేరగాళ్లు ప్లాన్ చేస్తారు.
విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమం : ఒక వారం రోజుల పాటు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను మోసం చేయడానికి అనుసరించే పద్ధతులపై ముఖ్యంగా రివ్యూలు/రేటింగ్స్, లైక్స్/సబ్స్క్రిప్షన్లు, డేటా ఎంట్రీ ఉద్యోగాలు, ఇతర "పార్ట్-టైమ్ జాబ్" పథకాల ద్వారా జరిగే మోసాలపై వివరణాత్మక సమాచారం అందించనున్నారు. ప్రజలు ఈ మోసాల బారిన పడకుండా చూడటమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
రూ. 2.5 కోట్ల నష్టం : 2025-26 కాలంలో ఇప్పటివరకు, NTR పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 'టాస్క్-ఆధారిత' (task-based) మోసాలకు సంబంధించిన 160 కేసులు నమోదయ్యాయి. బాధితులు మొత్తం రూ. 2.5 కోట్లు నష్టపోయారు.
"సామాజిక మాధ్యమాలలో సింపుల్ టాక్స్ పూర్తి చేయడం ద్వారా రోజుకు వేల రూపాయల ఆదాయం వస్తుందని చెప్పే ప్రకటనలు వస్తే, అది దాదాపు ఒక సైబర్ మోసమేనని గుర్తించాలి. మోసగాళ్లు మొదట్లో కొంత డబ్బును ఆశచూపి, ఆ తర్వాత వివిధ రుసుముల పేరుతో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును వసూలు చేస్తారు. ఇటువంటి పథకాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుమానాస్పద లింకులు "డిజిటల్ అరెస్ట్" వంటి నేరాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఎవరైనా సైబర్ నేరానికి గురైతే, వెంటనే 1930 నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించడం ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలి".- ఎస్.వి. రాజశేఖర బాబు, పోలీస్ కమిషనర్.
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