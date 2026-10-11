దసరాకు ఊరెళ్తున్నారా - ఇళ్లు గుల్లవకుండా ఉండాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
దసరాకు ఇంటికి తాళమేసి ఊరెళ్తున్నారా? అయితే అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గతేడాది జరిగిన చోరీలను దృష్టిలో ఉంచుకున్న పోలీసులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 5:28 PM IST
AP Police Suggestions Dussehra Festival 2026 : దసరా సెలవులకు ఊరెళ్తున్నారా? విహార యాత్రలు, సొంతూళ్లు, బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారా? అయితే జాగ్రత్త. ఇదే అదనుగా దొంగలు కూడా మాటు వేసి ఉన్నారు. తాళాలు వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. గతంలో పలు ఇళ్లల్లో చోరీలు జరిగిన ఘటనలున్నాయి. నగదు, విలువైన బంగారం, వెండి వస్తువులు మాయమయ్యాయి. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోక పోవడంతో కొందరు తీవ్రంగా నష్టపోయారు.
ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసినా ఇల్లు గుల్లయ్యే అవకాశం ఉందని ఏపీ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గతేడాది దసరా సెలవుల్లో ఏలూరు జిల్లా ముసునూరు మండలం చెక్కపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ కుటుంబం ఇంటికి తాళం వేసి తిరుపతి వెళ్లారు. బీరువాలో ఉన్న రూ.68.5 లక్షల విలువైన బంగారం, వెండి, నగదు చోరీకి గురయ్యాయని చెబుతున్నారు. రోజూ ఇళ్ల ముందు ముగ్గులు వేయకపోయినా, దిన పత్రికలు రోజుల తరబడి గేటుకే ఉన్నా, నివాస ప్రాంతంలో శుభ్రత లేకున్నా, ఆ ఇంట్లో ఎవరూ లేనట్లు దొంగలు గుర్తిస్తారని పేర్కొంటున్నారు. వీరు పగటి సమయంలో రెక్కీ నిర్వహించి అర్ధరాత్రి దాటాక చొరబడి నగలు, విలువైన వస్తువులు ఎత్తుకుపోతారని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ : సెలవుల్లో పోలీసులు భద్రత పెంచి దొంగతనాలు జరగకుండా చూస్తుంటారు. అయినా ఎక్కడోచోట దొంగతనాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అందుకే లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పోలీసులు ప్రతి ఒక్కరికీ సూచిస్తున్నారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలోనూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎక్కువ కాలం పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వ్యక్తులు నేరుగా పోలీసులను సంప్రదించవచ్చు లేదా తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవడానికి నిర్దేశితలాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలా చేసిన తర్వాత పోలీసు సిబ్బంది నివాసానికి వెళ్లి నిఘా కెమెరాను అమర్చి కేంద్రీకృత కంట్రోల్ రూమ్ల ద్వారా ఆ ప్రాంగణాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ సేవ పూర్తిగా ఉచితంగా అందించబడుతుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- ఇంటి ప్రధాన ద్వారాలకు సెంట్రల్ లాక్ సిస్టమ్తో పాటు సెక్యూరిటీ అలారం, మోషన్ సెన్సార్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, నగదు, విలువైన వస్తువులు బ్యాంక్ లాకర్లో భద్రపరచుకోవాలి.
- ఊరెళ్లే ముందు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో సమాచారం ఇస్తే నిఘా ఉంటుంది.
- అనుమానాస్పద వ్యక్తుల సంచారాన్ని గమనిస్తే పోలీసులకు డయల్ 100 ద్వారా సమాచారం ఇవ్వాలి.
- సీసీ కెమెరాలను అమర్చుకుని వాటి ఫుటేజీలను తరచూ ఆన్లైన్లో చూసుకుంటూ ఉండాలి.
- ప్రధాన ద్వారానికి వేసిన తాళాలు కనిపించకుండా కర్టెన్స్ వేయాలి.
- మీరు ఊరు వెళ్లిన విషయాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయకూడదు.
- కొత్తగా విపణిలోకి వచ్చిన డిజిటల్ తాళాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటే కొంత మేర ప్రయోజనం ఉంటుంది.
- ద్విచక్రవాహనాలను రాత్రి వేళలో ఇంటి బయట కాకుండా, వరండాల్లో పార్కింగ్ చేసుకోవడం మంచిది.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : "దొంగతనాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరు గృహాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇంటికి తాళం వేసి ఊరు వెళ్లే వారు సమాచారం ఇవ్వడం ద్వారా ఆ గృహాలపై పోలీసుల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. రాత్రి వేళ గస్తీ, తనిఖీలు ముమ్మరం చేస్తాం. అనుమానిత వ్యక్తులు సంచరిస్తే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి" అని నూజివీడు డీఎస్పీ కేవీవీఎన్వీ ప్రసాద్ తెలిపారు.
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