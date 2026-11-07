కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో 'కనీస' కష్టాలు - ఆకలిదప్పులతో సిబ్బంది, ఏజెంట్ల ఆందోళన
AP counting centers issues : ఏపీ పరిషత్ కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో కనీస సౌకర్యాలు కరవయ్యాయి. తాగునీరు, అల్పాహారం లేకపోవడం, ఉక్కపోతతో సిబ్బంది, ఏజెంట్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడి ఆందోళనలకు దిగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:39 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిషత్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో గందరగోళం నెలకొంది. కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో కనీస వసతులు లేకపోవడం వివాదాస్పదమైంది. ఉదయం నుంచే కౌంటింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్న సిబ్బంది, ఏజెంట్లు ఆకలిదప్పులతో అలమటించారు. కనీసం తాగునీరు, అల్పాహారం కూడా ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో పలు జిల్లాల్లో అధికారులు, సిబ్బంది మధ్య వాగ్వాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సరైన గాలి, వెలుతురు లేక ఉక్కపోతతో నరకం అనుభవించారు.
గుంటూరు జిల్లా నాగార్జున యూనివర్సిటీ కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద సిబ్బంది ఆందోళనకు దిగారు. ఉదయం 6 గంటలకే విధులకు హాజరైన సిబ్బందికి అధికారులు కనీసం అల్పాహారం కూడా సరిగా ఏర్పాటు చేయలేదు. గంట సేపు క్యూలైన్లో నిలబడిన తర్వాత టిఫిన్ లేదనటంతో సిబ్బంది మండిపడ్డారు. విధులకు వచ్చిన వారిని ఆహారం విషయంలో ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదన్నారు. ఆకలితో విధులు ఎలా నిర్వర్తించాలంటూ పలువురు కౌంటింగ్ కేంద్రం బయటే ఉండిపోయి నిరసన తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఉక్కపోత : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల కేంద్రంలో ఏజెంట్లు, అభ్యర్థులు ఆందోళన చేశారు. కేంద్రంలో సరైన ఏర్పాట్లు లేకపోవడంతో ఇబ్బంది పడ్డారు. గది ఇరుకుగా ఉండటం, గాలి కూడా సరిగా ఆడకపోవడంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు. ఇదే సమయంలో లోపలికి వెళ్లిన ఏజెంట్లందరినీ అధికారులు బయటికి పంపడంతో వారు తీవ్రంగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ పరిధిలోని పెనుగంచిప్రోలు లెక్కింపు కేంద్రంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంది. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో కౌంటింగ్ నత్తనడకన సాగింది. మధ్యాహ్నం వరకు కూడా బ్యాలెట్ పత్రాలను వేరు చేసే ప్రక్రియే కొనసాగింది. కేంద్రంలో తీవ్ర ఉక్కపోతతో సిబ్బంది, ఏజెంట్లు నరకయాతన అనుభవించారు.
ఆత్మకూరులో మంచినీళ్లు కూడా కరవు : నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద లెక్కింపు సిబ్బంది అధికారుల తీరుపై భగ్గుమన్నారు. ఉదయం నుంచి విధుల్లో ఉన్నప్పటికీ కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు చేయలేదని ఆరోపించారు. కనీసం తాగేందుకు మంచినీళ్లు కూడా అందుబాటులో ఉంచలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే తాము ఇబ్బంది పడుతున్నామని, వెంటనే తమ సమస్యలను పట్టించుకోవాలని సిబ్బంది డిమాండ్ చేశారు.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండలోని పరిటాల శ్రీరాములు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల కేంద్రం వద్ద కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే కనిపించింది. ఇక్కడ ఏజెంట్లకు అల్పాహారం, తాగునీరు సమకూర్చలేదు. దీంతో వారు అధికారులతో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. కనీస సౌకర్యాలు కల్పించకపోవడంపై పలు పార్టీల నాయకులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. చివరకు అధికారులు స్పందించి, వెంటనే అల్పాహారం తెప్పిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.
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