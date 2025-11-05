క్లస్టర్ వ్యవస్థ రద్దు! - స్వతంత్ర పాలన యూనిట్లుగా గ్రామ పంచాయతీలు
సంస్కరణల అమలుకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం - డిజిటల్ అసిస్టెంట్లతో పంచాయతీల్లో ప్రత్యేక ఐటీ విభాగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 9:45 AM IST
AP Cluster System Abolished: పంచాయతీరాజ్ శాఖలో సంస్కరణలకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న పంచాయతీ క్లస్టర్ వ్యవస్థను రద్దు చేసింది. పంచాయతీలను స్వతంత్ర పరిపాలన యూనిట్లుగా ప్రకటించింది. వీటిని నాలుగు గ్రేడులుగా విభజించడంతో పాటు పంచాయతీ కార్యదర్శుల పేర్లను పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారులు(POD)గా మార్చింది.
పురపాలక సంఘాల తరహాలో ప్రతి పంచాయతీలోనూ పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి సరఫరా, గ్రామీణ ప్రణాళిక, వీధి దీపాలు, ఇంజినీరింగ్, ఆదాయం, పన్ను వసూళ్ల విభాగాలను ఏర్పాటు చేసి సిబ్బందిని కేటాయించాలని నిర్ణయించింది.
ఈ ప్రతిపాదనలను మంత్రి వర్గం ఇటీవల ఆమోదించడంతో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్కుమార్ ఇందుకు సంబంధించి మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ కమిషనర్ను ఆదేశించారు.
- ప్రస్తుతం ఉన్న 7,244 పంచాయతీ క్లస్టర్ వ్యవస్థను రద్దు చేసి, 13,351 గ్రామ పంచాయతీలు స్వతంత్ర పరిపాలన యూనిట్లుగా విభజించనున్నారు.
- 13,351 పంచాయతీలు నాలుగు గ్రేడులుగా వర్గీకరించనున్నారు.
- వీటిలో ఉన్న రూర్బన్ పంచాయతీలు: 359 - గ్రేడ్-1: 3,082 - గ్రేడ్-2: 3,163 - గ్రేడ్-3: 6,747
- గ్రేడ్-1 పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టులను డిప్యూటీ ఎంపీడీవో క్యాడర్లో చేర్చాలని నిర్ణయం.
- మిగతా కార్యదర్శులను మూడు గ్రేడులుగా విభజన.
- రూర్బన్ పంచాయతీల్లో మెరుగైన పరిపాలన కోసం జూనియర్ అసిస్టెంట్లు, బిల్ కలెక్టర్లు 359 మందిని సీనియర్ అసిస్టెంట్లుగా అప్గ్రేడ్ చేయాలని నిర్ణయించారు.
- ప్రతి పంచాయతీలోనూ పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి సరఫరా, గ్రామీణ ప్రణాళిక, వీధి దీపాలు, ఇంజినీరింగ్, ఆదాయం విభాగాల్లో సిబ్బంది ఏర్పాటు చేశారు.
- ఇంజినీరింగ్, డిజిటల్ అసిస్టెంట్ల సేవలు గ్రామీణ ప్రణాళిక అసిస్టెంట్లుగా వినియోగించనున్నారు.
- డిజిటల్ అసిస్టెంట్లతో పంచాయతీల్లో ప్రత్యేక ఐటీ విభాగం ఏర్పాటు.
- పంచాయతీల్లో కార్యదర్శుల ఖాళీలు 2025-26 ప్యానల్కు ముందే నింపాలని నిర్ణయం.
క్లస్టర్ వ్యవస్థ రద్దు - ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి స్వతంత్ర పరిపాలన
ఇప్పటివరకు అమలులో ఉన్న క్లస్టర్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం పూర్తిగా రద్దు చేసింది. 7,244 క్లస్టర్లకు బదులుగా 13,351 గ్రామ పంచాయతీలు ఇకపై స్వతంత్ర పరిపాలనా యూనిట్లుగా వ్యవహరిస్తాయి. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం పంచాయతీలను నాలుగు గ్రేడ్లుగా పునర్వ్యవస్థీకరించారు.
రూర్బన్ పంచాయతీలకు ప్రత్యేక హోదా: 10 వేలకు పైగా జనాభా ఉన్న పంచాయతీలను “రూర్బన్ పంచాయతీలు”గా గుర్తించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ రూర్బన్ పంచాయతీలకు పట్టణ స్థాయి మౌలిక వసతులను అందించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 359 పంచాయతీలు ఈ పరిధిలోకి వస్తాయి.
PDO హోదాతో నూతన పరిపాలనా నిర్మాణం: గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి హోదాను “పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి (పీడీవో)”గా మార్చారు. ఇది పరిపాలనా బాధ్యతలను మరింత స్పష్టంగా నిర్వచించడమే కాకుండా, స్థానిక పాలనలో పారదర్శకతను పెంచే దిశగా చర్యలు తీసుకున్నారు.
సిబ్బంది పదోన్నతులు - వేతన పెంపులు: గ్రేడ్ 1 పంచాయతీల్లో పని చేస్తున్న 359 మంది కార్యదర్శులకు జీతం పెంపుతో పాటు డిప్యూటీ ఎంపీడీఓ హోదా కల్పించారు. వీరిని రూర్బన్ పంచాయతీల్లో నియమించనున్నారు. అలాగే, 359 మంది జూనియర్ అసిస్టెంట్లను సీనియర్ అసిస్టెంట్లుగా ప్రమోట్ చేసి, రూర్బన్ గ్రేడ్ పంచాయతీల్లో నియమించేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
మున్సిపాలిటీ తరహా విభాగాలు గ్రామాల్లోనూ: కొత్త విధానంలో గ్రామ పంచాయతీల్లో సిబ్బంది కూర్పు మారింది. మున్సిపాలిటీల్లో మాదిరిగానే ప్రణాళిక, పారిశుధ్యం, మంచినీటి సరఫరా, కార్యాలయ సిబ్బంది విభాగాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ మార్పులు గ్రామ పరిపాలనను మరింత సమర్థవంతంగా చేయనున్నాయి.
పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో మార్పులకు శ్రీకారం - 4 గ్రేడ్లుగా పంచాయతీల విభజన