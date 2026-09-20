ఏపీలో సూపర్ ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - దాదాపు 2 లక్షల హెక్టార్లలో తగ్గిన వరి సాగు
బలహీనమైన రుతుపవనాల ప్రభావం వల్ల ఏర్పడిన లోటు వర్షపాతం కారణంగా ఏపీలో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పాడ్డాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇది 50 శాతానికి పైగా ఉంది. దీంతో వరి సాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 3:01 PM IST
Paddy Cultivation Decline in AP : వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఏపీ వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. సూపర్ ఎల్నినో దెబ్బకు ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి సాగు, విస్తీర్ణం దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గిపోతుండటం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ మేరకు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ, రాష్ట్ర గణాంకాల శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గతేడాదితో పోలిస్తే ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గింది. గత సంవత్సరం ఖరీఫ్లో 13.91 లక్షల హెక్టార్లలో సాగు కాగా 2026-26 వానా కాలంలో సుమారు 12.01 లక్షల హెక్టార్లకు పరిమితమైంది. అంటే దాదాపు 1.90 లక్షల హెక్టార్ల మేర తగ్గింది.
రాష్ట్రంలో జూన్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య సగటున 54.2 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రధాన జలాశయాల్లో నీటిమట్టాలు పడిపోయాయి. వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా రైతులు పైర్లను కాపాడుకునేందుకు ఆయిల్ ఇంజిన్లతో చెరువులు, కాల్వలు, వాగులు, కుంటలు, బావుల ద్వారా నీటిని అందిస్తున్నారు. దీంతో వారు ఎకరానికి అదనంగా ఐదు వేలకు పైగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
ఏపీలో పండించే ప్రధాన వరి రకాలు :
- ఉత్తర కోస్తా ప్రాంతాలైన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఎంటీయూ 1001 (విజేత), ఎంటీయూ 1010, ఎంటీయూ 7029 (స్వర్ణ), పూసా-677, మరియు ఆకాశావరి వంటి రకాలను సాగు చేస్తారు.
- గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలైన తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలో ఎంటీయూ 1061 (ఇంద్ర), ఎంటీయూ 1064 (అమర), ఎంటీయూ 1153 (చంద్ర), ఎంటీయూ 1156 (తరంగిణి), ఎంటీయూ 7029 (స్వర్ణ), ఎంటీయూ 1121 (శ్రీధృతి) వంటి రకాలను పండిస్తారు. ఇక్కడ రబీ సీజన్లో ఎంటీయూ 1121కి అధిక గిరాకీ ఉంటుంది.
- కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతాలైన కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బీపీటీ 5204 (సాంబ మసూరి), బీపీటీ 3372 (ఒక కొత్త రకం), ఎంటీయూ1061, ఆర్ఎన్ఆర్ 15048 (తెలంగాణ సోనా), హెచ్ఎంటీ సోనా వంటి రకాలను సాగు చేస్తారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన బీపీటీ-3372 విదేశీ ఎగుమతులకు అత్యంత అనుకూలమైనది.
- దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాలైన నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్ఎల్ఆర్ 34449 (నెల్లూరు మసూరి), ఎన్ఎల్ఆర్ 40024 (శ్రీముఖి), ఎన్ఎల్ఆర్ 3041, బీపీటీ 5204 వంటి ఎన్ఎల్ఆర్ రకాలను సాగు చేస్తారు.
- రాయలసీమ ప్రాంతాలైన వైఎస్ఆర్ కడప, అనంతపురం, కర్నూలు, చిత్తూరు జిల్లాలో ఎన్డీఎల్ఆర్ 7, ఎన్డీఎల్ఆర్ 8, కృష్ణహంస, శివాని, ఎంటీయూ 1010, జగిత్యాల రకాలను సాగు చేస్తారు.
- మరోవైపు రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా సోనా మసూరి/ సాంబ మసూరి (బీపీటీ 5204), ఎంటీయూ 7029 (స్వర్ణ) బియ్యాన్ని వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ ఈ ఏడాది తేమ కొరత కారణంగా, ముఖ్యంగా మెట్ట/వర్షాధార ప్రాంతాల్లో ఈ రకాల దిగుబడి తగ్గింది.
పెరుగుతున్న ఖర్చులు - తగ్గుతున్న దిగుబడులు : మరోవైపు పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు తగ్గుతున్న దిగుబడులు అన్నదాతలను ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తున్నాయి. దీంతో రైతు సంఘాలు ప్రత్యేక కరవు ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అంతేకాక వరి దిగుబడులు తగ్గడం వల్ల మార్కెట్ యార్డులకు చేరే ధాన్యం తగ్గనుంది. ఫలితంగా హమాలీలు, కూలీల జీవనోపాధిపై ప్రభావం చూపనుంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రభావం రైస్ మిల్లులపై కూడా ఉండనుంది.
మరోవైపు ఉత్పత్తి తగ్గితే ఎగుమతి ధరలు పెరుగుతాయి. ఇప్పటికే ఏడాది గరిష్టానికి బియ్యం ధరలు చేరడంతో వినియోగదారుల్లో సర్వత్రా నిరసన, ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ (పీడీఎస్)కు అంతరాయం కలగకుండా చూసేందుకు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
జిల్లాల వారీగా ప్రభావం :
- ఉమ్మడి గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాలో వరి నాట్లు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. జూన్-జూలైలో పశ్చిమగోదావరిలో 53 శాతం పైగా లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. జలాశయాల్లో నీటిమట్టాలు తగ్గాయి. ఈ క్రమంలో అధికారులు కాలువలకు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ నెలలో కురిసిన తేలికపాటి వర్షాలు పలు ప్రాంతాల్లో తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని కలిగించాయని చెప్పొచ్చు.
- వర్షాధార ప్రాంతాలైన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల సమయానికి సాగు చేయలేకపోయారు. ప్రస్తుతం వేసిన పంటలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఒకవేళ వర్షాలు పడకపోతే దిగుబడులు మరింత తగ్గే ప్రమాదం ఉంది.
- నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలలో ఎల్నినో ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సోమశిల, కందలేరు జలాశయాల నీటిమట్టాలు పడిపోవడంతో నెల్లూరు మసూరి సాగుపై ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. దీంతో రైతులు పరిమిత ఆయకట్టులకే సాగును పరిమితం చేశారు.
- కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, వైఎస్ఆర్ కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాలో కరవు తీవ్రంగా ఉంది. అన్నమయ్య జిల్లాలో 53 శాతానికి పైగా లోటు వర్షపాతం నమోదు కావడంతో వరి సాగు విస్తీర్ణం భారీగా పడిపోయింది. వేసిన పంట కూడా ఎదగకముందే నేలలో పగుళ్లు ఏర్పడటం ప్రారంభించాయి. కొందరు రైతులు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కందులు, వేరుశనగ సాగు చేశారు.
అత్యవసర చర్యలు చేపట్టిన ప్రభుత్వం : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంపై వ్యవసాయ, జలవనరుల శాఖలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఆయకట్టు చివరి ప్రాంతం వరకు అందుబాటులో ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా సరఫరా చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఎండిపోతున్న పంటలను కాపాడటానికి నీళ్లు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మరోవైపు రైతులకు భరోసా ఇచ్చేందుకు, ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద ఖరీఫ్ సాగు వివరాల నమోదును వేగవంతం చేశారు.
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