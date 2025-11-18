ETV Bharat / state

కర్నూలు ఘటనైనా మేల్కొలుపు కావాలి - మద్యం మత్తులో డ్రైవింగ్‌కు ఏటా 50 మంది పైనే బలి

సగటున ఏడాదిలో 110కి పైగా ప్రమాదాలు - డ్రంకన్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీలు విస్తృతం చేయాలి

Over 50 People Died Every Year Due to Drunk and Driving
Over 50 People Died Every Year Due to Drunk and Driving (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 9:27 AM IST

Over 50 People Died Every Year Due to Drunk and Driving: కర్నూలు శివారులో గత నెల 24వతేది తెల్లవారుజామున జరిగిన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సు దహనం దుర్ఘటనలో ఒక్క బైకర్‌ మద్యం మత్తు అతడితో పాటు మరో 19 మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. ఇలా మద్యం మత్తులో నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడుపుతున్న వారి కారణంగా రాష్ట్రంలో ఏటా సగటున 110కి పైగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వాటిల్లో సగటున 50 మంది మరణిస్తున్నారు. మరో 100 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలపాలై మంచానికే పరిమితం అవుతున్నారు. వాస్తవంగా ఈ సంఖ్య ఇంతకు నాలుగైదు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో చోదకుడు మద్యం తాగి వాహనం నడపడమే ప్రమాదానికి కారణమైందన్న అంశాన్ని పోలీసు రికార్డుల్లోకి ఎక్కించట్లేదు. కర్నూలు తరహా పెద్ద దుర్ఘటనలు జరిగినప్పుడు తప్ప, చిన్నచిన్న ప్రమాదాలను పట్టించుకోవట్లేదు. మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపే వారిని కట్టడి చేయడానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే కర్నూలు తరహా ప్రమాదాలు పునరావృతమయ్యే ముప్పు ఉంది. పోలీసు, రవాణా శాఖలు ఆ దిశగా ఉమ్మడి కార్యాచరణ చేపట్టాల్సిన అవసరముంది.

మెదడు మొద్దుబారి - జీవితాలు రోడ్డున పడి:

  • మనిషి రక్తంలో ఆల్కహాల్‌ స్థాయి 30ఎంజీ/100 ఎంఎల్‌కు దాటితే శరీరం, మెదడు పూర్తిగా అదుపు తప్పుతాయి. సాధారణ డ్రైవర్‌తో పోల్చితే మద్యం తాగిన చోదకుడి వల్ల ప్రమాద ఆస్కారం 40 రెట్లు ఎక్కువ.
  • మద్యం తాగిన వారిలో వాహనం నడిపే నైపుణ్యం క్షీణిస్తుంది. దూకుడు, దుందుడుకుతనం పెరిగి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది. సాధారణంగా వాహనాన్ని నిదానంగా నడిపే వ్యక్తి సైతం మద్యం మత్తు తలకెక్కగానే దూకుడుగా వ్యవహరిస్తాడు.
  • అప్రమత్తత తగ్గిపోతుంది. తక్షణం నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి మందగించి, హఠాత్పరిణామానికి తగ్గట్టుగా ప్రతిస్పందించలేరు. చేతుల్లో పట్టు తగ్గుతుంది. హ్యాండిల్, స్టీరింగ్‌పై అదుపు ఉండదు.
  • ముప్పును ముందుగా పసిగట్టలేరు. వాహనాన్ని మలుపు తిప్పలేరు. ఎవరైనా అడ్డొచ్చినా ఆపలేరు. తరచూ లైన్లు మారుతారు.
  • పరిసరాలపై పట్టు కోల్పోతారు. స్వీయనియంత్రణ ఉండదు. ముందు, వెనక వచ్చే వాహనాల రాకపోకల్ని గమనించలేరు. ఎదురుగా ఏమున్నాయో గుర్తించలేరు. కంటిచూపు మందగిస్తుంది.

మొక్కుబడిగా డ్రంకన్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీలు: రాష్ట్రంలో మద్యం తాగి వాహనాలు నడుపుతున్న వారిని గుర్తించేందుకు డ్రంకన్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీలు మొక్కుబడిగానే సాగుతున్నాయి. తనిఖీలు నగరాలు, జిల్లా కేంద్రాలకే పరిమితమవుతున్నాయి. అదీ వారాంతాల్లోనే! జాతీయ, రాష్ట్ర ప్రధాన రహదారులపై అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తనిఖీలు చేస్తున్నారు. తాగి వాహనం నడిపితే పోలీసులకు చిక్కడం తథ్యమనే భయం కల్పించలేకపోతున్నారు.

  • పదేపదే మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపే వారి వివరాలతో సమాచార నిక్షిప్త నిధి రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలో అందుబాటులో లేదు. ఎవరైనా పట్టుబడినప్పుడు జరిమానాలు విధించడం, తర్వాత వదిలేయడం సర్వసాధారణమైంది.
  • డ్రంకన్‌ డ్రైవ్‌ కేసుల విచారణలో తీవ్ర జాప్యం నెలకొంటోంది. శిక్షలు నామమాత్రంగానే పడుతున్నాయి.
  • మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం మద్యం మత్తులో వాహనం నడుపుతూ తొలిసారి పట్టుబడితే రూ.10 వేల జరిమానా, 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష లేదా రెండూ విధించే అవకాశముంది. రెండోసారి పట్టుబడితే రూ.15 వేల జరిమానా, రెండేళ్ల వరకూ జైలు శిక్ష లేదా రెండూ విధించవచ్చు. మూణ్నెల్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ సస్పెండ్‌ చేయాలి. అయితే ఇవేవీ పూర్తిస్థాయిలో అమలు కావట్లేదు.

మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపడం వల్ల రాష్ట్రంలో ఐదేళ్లలో జరిగిన ప్రమాదాలు, మరణాలు:-

సంవత్సరం ప్రమాదాలు మృతులు క్షతగాత్రులు
2023 130 70 157
2022 109 31 118
2021 121 50 64
2020 77 56 75
2019 127 43 144
మొత్తం 564 250 558

(ఆధారం: కేంద్ర ఉపరితల రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాలు)

