అక్వాన్ తీవ్ర తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఉత్తరాంధ్రకు రెడ్ అలర్ట్
Cyclone Akvan Impact in AP:అక్వాన్ తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, యానాం, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. రేపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:19 PM IST
బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తీవ్ర తుపాను కొనసాగుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 9 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతోంది. ప్రస్తుతం నరసాపురానికి 500 కిలోమీటర్లు, చెన్నైకి 560 కిలోమీటర్లు, కళింగపట్నానికి 540 కిలోమీటర్లు, పూరీకి 690 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఎల్లుండి (శుక్రవారం) మధ్యాహ్నానికి నరసాపురం-పూరీ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 కిలోమీటర్ల నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో పాటు గరిష్ఠంగా 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఈ క్రమంలోనే ఉత్తరాంధ్ర, యానాం, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. రేపు (గురువారం) ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అక్కడక్కడా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలతో పాటు విజయనగరం, పార్వతీపురం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి రేపు (గురువారం) గంటకు 60 కిలోమీటర్ల నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు అక్వాన్ గమనంపై ఆర్టీజీఎస్-విపత్తుల సంస్థ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ మేరకు జిల్లా యంత్రాంగాలకు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అత్యవసర సహాయక చర్యలకు 13 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 11 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, అగ్నిమాపక బృందాలను సిద్ధం చేశారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.