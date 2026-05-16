రేషన్ కార్డు వినియోగదారులకు అలర్ట్ - ఈ పని చేయకపోతే రేషన్‌ బంద్‌!

ఈకేవైసీ చేయించుకోకపోతే నిలిచిపోనున్న నిత్యావసరాల పంపిణీ - రేషన్ కార్డుదారులు వెంటనే ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలంటున్న అధికారులు

AP Govt on Ration Card E KYC
Published : May 16, 2026 at 1:03 PM IST

AP Govt on Ration Card E KYC : ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా రేషన్‌ కార్డుల్లోని సభ్యులకు ఉచితంగా బియ్యం, నిత్యావసర సరకులు పంపిణీ చేస్తున్నారు. అభివృద్ధి, ఇతర సంక్షేమ పథకాలకు ఇది ప్రామాణికంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ కార్డులకు ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఇందులో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు ప్రతి కార్డులోని వివరాలను ఐదు సంవత్సరాలకోసారి అప్​డేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం లబ్ధిదారులంతా తప్పనిసరిగా ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలి. అయినా ఇంకొందరు దీనికి దూరంగా ఉన్నారు.

అలాంటి వారికి తాజాగా రాష్ట్ర పౌరసరఫరాలశాఖ మరో అవకాశమిచ్చింది. ఇందుకోసం జాతీయ సమాచార సంస్థ (ఎన్‌ఐసీ) ఆధ్వర్యంలో సాప్ట్‌వేర్‌ను అప్​డేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈకేవైసీ లేకున్నా సరకులిస్తున్నారు. కార్డులోని కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైనా మరణించినా వారికి కూడా ప్రతి నెలా ఐదు కిలోల చొప్పున బియ్యం ఇస్తున్నారు. ఇకపై అలా కుదరదు. ఈ నెలాఖరు (మే31)లోగా కార్డులోని సభ్యులంతా తప్పనిసరిగా ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలి. ఇందుకనుగుణంగా ఆదేశాలు రావడంతో క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు నమోదు చేపడుతున్నారు. అయితే ఇందులో ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు మినహాయింపు ఇచ్చారు..

ఇకపై అర్హులకే లబ్ధి : రాష్ట్రంలో గత సంవత్సరం మార్చి నుంచి జూన్‌ వరకు ఈకేవైసీ ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ చేపట్టారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది ఇంటింటికీ వెళ్లి వివిధ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈకేవైసీ చేయించారు. బియ్యం కార్డుదారుల్లోని కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు వేలిముద్ర వేసినా సరకులిస్తారు. ప్రత్యేకించి మరణించిన వారి పేర్లు తొలగించే విధానం లేకపోవడంతో వారికీ బియ్యం పంపిణీ జరుగుతోంది. తాజాగా ఈకేవైసీ తప్పనిసరి చేయడంతో వీరి వివరాలు తొలగనున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఐటీ పరిధిలోకి వచ్చే వారుంటే వారినీ గుర్తించనున్నారు. ప్రస్తుత ప్రక్రియతో కార్డుల్లోని మరణించిన వారు, అనర్హుల వివరాలు తొలగి నిజమైన లబ్ధిదారులకే సరకులు అందుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

రేషన్‌కార్డు సంఖ్య నమోదు చేయాలిలా : రేషన్‌డీలర్, ఎండీయూ వాహనంలో అందుబాటులో ఉండే ఈ పోస్‌ యంత్రంలో రేషన్‌కార్డు సంఖ్య ఎంటర్ చేయాలి. లబ్ధిదారుడు వేలిముద్ర వేస్తే కార్డులోని సభ్యుల వివరాలు కనిపిస్తాయి. అందులో ఈకేవైసీ అయిన వారికి వెరిఫైడ్‌ అని ఆకుపచ్చ రంగు గడిలో కనిపిస్తాయి. ఈకేవైసీ కాని వారికి నాట్‌ వెరిఫైడ్‌ అని ఎరుపు రంగు గడియలో ఉంటుంది. వారు వేలిముద్ర వేస్తే ఈకేవైసీ పూర్తవుతుంది. మరోవైపు కొంతమంది లబ్ధిదారులకు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తికావడం లేదు. దీనికి రేషన్​కార్డుదారులు ఆధార్ అప్​డేట్​ చేసుకోకపోవడమే కారణమని కొంతమంది డీలర్లు పేర్కొంటున్నారు. దీంతో అప్​డేట్​ కోసం ప్రజలు ఆధార్ సెంట్లర్ల వైపు పరుగులు తీస్తున్నారు.

మార్కాపురం జిల్లాలోని 21 మండలాల్లోని మొత్తం రేషన్‌ కార్డుల్లో 10,15,212 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వీరిలో 9,48,639 మంది వివరాల నమోదు పూర్తైంది. మరో 36,211 మంది వివరాలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఐదు నుంచి ఎనభై సంవత్సరాల లోపు వారు తప్పనిసరిగా ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలని జిల్లా ఇంఛార్జ్ పౌరసరఫరాల అధికారి అంకయ్య పేర్కొన్నారు.

