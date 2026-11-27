ఇంటర్వ్యూకు సిద్ధం కావాలా? - ఏఐతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్కిల్ రిపోర్ట్, సర్టిఫికేట్
AI Skill Assessment Mock Interview: ఉద్యోగార్థుల కోసం నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఏఐ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొచ్చింది, ఇది నైపుణ్యాలు అంచనా వేసి సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంది. ఇది యువతకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:42 AM IST
ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న యువతకు శుభవార్త. ఇంటర్వ్యూలకు ఎలా సిద్ధం కావాలి? తమలో ఉన్న నైపుణ్యాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి? అని తెలుసుకోవడానికి ఇక చింతించాల్సిన పనిలేదు. దీని కోసం రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ 'నైపుణ్యం ఏఐ స్కిల్ అసెస్మెంట్' పేరుతో సరికొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది.
ఆత్మవిశ్వాసం పెంచేందుకు : ఇంటర్వ్యూలకు సంబంధించి యువతలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచేందుకు 'నైపుణ్యం పోర్టల్'లో ఏఐ ఇంటర్వ్యూను ప్రవేశపెట్టింది. కృత్రిమమేధ (ఏఐ) ఆధారంగా నిర్వహించే ఈ ఇంటర్వ్యూలో అభ్యర్థులు తమకు నచ్చిన ఉద్యోగ విభాగాన్ని ఎంచుకుని, ఏఐ ఇంటర్వ్యూయర్తో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియలో అభ్యర్థుల సమాధానాలను ఏఐ విశ్లేషించి మార్కులు కేటాయిస్తుంది.
లోపాలను సరిదిద్దుకునేందుకు : ఏయే అంశాల్లో అభ్యర్థి ప్రతిభ ఎలా ఉంది? ఎక్కడ మెరుగుపడాలి అనే వివరాలతో కూడిన నివేదికను అందిస్తుంది. చివరిలో డిజిటల్ సంతకంతో కూడిన ధ్రువపత్రం ఇస్తుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న యువత తమ నైపుణ్యాలు తెలుసుకుని, లోపాలను సరిదిద్దుకునేందుకు ఈ ఏఐ ఇంటర్వ్యూ ఉపయోగపడనుంది. విద్యార్థులు రెండు పర్యాయాలు, నిరుద్యోగ యువత ఒక పర్యాయం ఈ ఏఐ ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే అవకాశం కల్పించారు. మొత్తం 20 లక్షల ఇంటర్వ్యూల నిర్వహణకు సాఫ్ట్వేర్ సంస్థతో ప్రాథమికంగా నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇప్పటి వరకు 42,536 ఏఐ ఇంటర్వ్యూలు పూర్తయ్యాయి.
ఐదు దశల్లో సన్నద్ధం : ఏఐ నైపుణ్య మదింపు ప్రక్రియకు అభ్యర్థులు ఐదు దశల్లో సన్నద్ధం కావాల్సి ఉంటుంది. మొదట అభ్యర్థులు ఏఐ నమూనా ఇంటర్వ్యూ ఎలా నిర్వహిస్తారో తెలుసుకోవాలి. అనంతరం ఉద్యోగ విభాగం, ఏఐ ఇంటర్వ్యూయర్, ఇంటర్వ్యూ సమయాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అనంతరం ఏఐతో ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనాలి.
ఇంటర్వ్యూ నమోదు సమయంలో : మొదట తమకు ఆసక్తి ఉన్న ఉద్యోగ విభాగాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. రంగం, ఉద్యోగం ఆధారంగా పోర్టల్లో ఈ అవకాశం కల్పించారు. ఉద్యోగానికి సంబంధించిన జాతీయ నైపుణ్య అర్హతల (ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్) స్థాయి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్-4గా ఉంటుంది.
గరిష్ఠంగా 10 నిమిషాలు : ఏఐ ఇంటర్వ్యూయర్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. విద్య (మహిళ), విధిత్ (పురుషుడు) చిత్రంతో పాటు వాయిస్ వస్తుంది. ఇద్దరు ఏఐ ఇంటర్వ్యూయర్లలో ఒకర్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంటర్వ్యూ ఏ భాషలో, ఏ సమయంలో కావాలో ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూ గరిష్ఠంగా 10 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఎంపిక చేసుకున్న ఉద్యోగ రంగానికి సంబంధించిన జాతీయ వృత్తి ప్రమాణాల (ఎన్ఓఎస్) ఆధారంగా ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇంటర్వ్యూ తర్వాత అభ్యర్థి పని తీరును విశ్లేషించి నివేదిక అందిస్తుంది. మొత్తం పనితీరుతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యానికి మార్కులు కేటాయిస్తుంది. సంభాషణా నైపుణ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సమయపాలన, పరస్పర సంభాషణ, ఉద్యోగానికి తగిన నైపుణ్యాన్ని మదింపు చేస్తుంది. ప్రతి అంశంలో అభ్యర్థి బలాలు, మెరుగుపరుచుకోవాల్సిన విషయాలను వివరిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏపీ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ పేరుతో ఏఐ స్కిల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్టు కార్డు లభిస్తుంది.
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