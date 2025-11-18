ETV Bharat / state

క్యాన్సర్‌ కేసులపై ప్రభుత్వం గురి - వెలుగులోకి అనుమానిత కేసులు!

రాష్ట్రంలో 4.18 కోట్ల మందికి స్క్రీనింగ్‌ లక్ష్యం - ఎన్‌సీడీ 4.0 సర్వేతో వ్యాధి తీవ్రతపై స్పష్టతకు కసరత్తు

AP NCD Survey 2025 Government Try to Eradicate Cancer Cases
AP NCD Survey 2025 Government Try to Eradicate Cancer Cases (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 7:30 AM IST

3 Min Read
Government Try to Eradicate Cancer Cases: రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్‌తో ఏటా 30 వేల మంది చనిపోతున్నారు. 75 వేల కొత్త కేసులు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు ప్రాథమిక స్థాయిలోనే క్యాన్సర్‌ను గుర్తించి వారికి సరైన వైద్యం అందించి తీవ్రతను తగ్గించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. బాధితులను గుర్తించడానికి గతంలో చేపట్టిన ఎన్‌సీడీ (అసాంక్రమిక వ్యాధుల) 3.0 సర్వే ఫలితాలు సంతృప్తికరంగా రాలేదు. దీంతో ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌ 21 నుంచి సెప్టెంబరు 10 వరకు 18 వేల మంది వైద్యులు, సహాయకులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. క్యాన్సర్‌ బాధితులను గుర్తించడానికే ఎన్‌సీడీ 4.0 సర్వేకు శ్రీకారం చుట్టారు. 2026 ఏప్రిల్‌ నాటికి ఈ సర్వే పూర్తి అయితే వాస్తవ పరిస్థితిపై స్పష్టత రానుంది.

వెలుగులోకి అనుమానిత కేసులు: రాష్ట్రంలో 18 ఏళ్లు నిండిన 4.18 కోట్ల మందికి క్యాన్సర్‌ స్క్రీనింగ్‌ నిర్వహించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. సెప్టెంబరు 17న ‘స్వస్థ్‌ నారీ-సశక్త్‌ పరివార్‌ అభియాన్‌’ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఎన్‌సీడీ 4.0 సర్వే ప్రారంభించారు. ఈ శిబిరాల్లో 19.46 లక్షల మందిని పరీక్షలు చేస్తే 28,458 క్యాన్సర్‌ అనుమానిత కేసులు వెలుగు చూశాయి. తరువాత పీహెచ్‌సీ వైద్యుల సమ్మెతో కొన్నాళ్లు, మొంథా తుపానుతో మరి కొన్నాళ్లు క్యాన్సర్ సర్వేకు ఆటంకం కలిగింది. పరిస్థితి కుదుట పడ్డాక రాష్ట్రంలోని 15,004 గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పరిధిలో మళ్లీ సర్వే ప్రారంభించారు.

ఎన్‌సీడీ 4.0 సర్వేలో ఇప్పటి వరకు అనుమానిత నోటి క్యాన్సర్‌ కేసులు 31,391 గుర్తిస్తే, గర్భాశయ ముఖద్వార కేసులు 20,298, రొమ్ము క్యాన్సర్‌ కేసులు 11,694 గుర్తించారు. వీరిని నిపుణుల సమక్షంలో మరోసారి పరీక్షించి 125 గర్భాశయ ముఖద్వార, 170 రొమ్ము, 137 నోటి క్యాన్సర్‌ అనుమానిత కేసులను ప్రివెంటివ్‌ ఆంకాలజీ యూనిట్లకు రిఫర్‌ చేశారు. ఆయా కేసుల్లో ఇప్పటి వరకు యూనిట్లకు వెళ్లి పరీక్షించుకున్నది 32 కేసులే.

లక్ష్యాలు చేరితే ఫలితాలు: క్యాన్సర్‌ లక్షణాలు ఉన్నా కొందరు పరీక్షలకు వెనకాడడంతో క్షేత్రస్థాయి వాస్తవ చిత్రం మాత్రం వెలుగులోకి రావట్లేదు. అవగాహన కల్పిస్తే పరిస్థితిలో మార్పు రావచ్చు.

  • ఎన్‌సీడీ 3.0 సర్వేలో క్యాన్సర్‌ పీడితుల స్క్రీనింగ్‌లో 225 ప్రశ్నలు అడిగేవారు. వీటికి సమాధానాలు రాబట్టడం సాధ్యం కాక ఆ సర్వేలో స్పష్టమైన ఫలితాలు రాలేదు. 4.0 సర్వేలో ప్రశ్నలను 28కి కుదించారు. క్షేత్రస్థాయిలో మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు సీహెచ్‌వోలు, ఏఎన్‌ఎంలు, మెప్మా రిసోర్స్‌ పర్సన్లు, సెర్ప్‌ విలేజ్‌ ఆర్గనైజింగ్‌ అసిస్టెంట్లనూ భాగస్వాములను చేశారు.
  • శాఖల మధ్య సమన్వయం, కచ్చితమైన సమాచార సేకరణ, అవగాహన కార్యక్రమాలు, పర్యవేక్షణ, వైద్య పరీక్షలతో బాధితులను గుర్తించి ప్రివెంటివ్‌ ఆంకాలజీ యూనిట్లలో చేర్పించడం లాంటి లక్ష్యాలను వైద్యారోగ్య- కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ నిర్దేశించుకుంది. ఇవి సాకారమైతే లక్ష్యాలు చేరుకునే వీలుంది.

అట్లాస్‌తో పూర్తి స్పష్టత: క్యాన్సర్‌ కేసులను గుర్తించే అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వైద్యనిపుణుడు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడిని సలహాదారుగా నియమించింది. ఈయన నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్‌ కట్టడి చర్యలు మొదలయ్యాయి. ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ పరిధిలో నమోదైన క్యాన్సర్‌ కేసులతో పాటు ఇతర వైద్యశాలల్లో చికిత్స పొందుతున్న కేసుల వివరాలను ఒకచోట క్రోడీకరించడం, ఎన్‌సీడీ 4.0 సర్వే ద్వారా గుర్తించిన కేసుల ఆధారంగా రాష్ట్రంలో వాస్తవ పరిస్థితిపై స్పష్టతకు రానున్నారు. ఈ డేటా, మ్యాపింగ్‌లతో ఏయే జిల్లాల్లో, మండలాల్లో, ప్రాంతాల్లో కేసుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది? ప్రమాద కారకాలేంటి? నివారణ చర్యలకు ప్రణాళికలు తదితర అంశాలతో క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌ రూపొందిస్తారు. ఈ సమగ్ర నివేదిక రాచపుండు కట్టడికి మార్గదర్శకమవుతుందని భావిస్తున్నారు.

ఎన్‌సీడీ 4.0 సర్వే - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్‌ కేసుల గుర్తింపునకు!

క్యాన్సర్ బాధితుల కోసం కార్‌-టి సెల్స్‌ - ముందుకు వచ్చిన ‘హీలిక్స్‌ సెల్‌’ సంస్థ

TAGGED:

CANCER CASES IN AP
CANCER SURVEY IN AP
ఎన్​సీడీ క్యాన్సర్ సర్వే
NCD SURVEY IN AP
GOVERNMENT TRY TO ERADICATE CANCER

