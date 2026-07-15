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ఏపీలో ముందుగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు - వార్డుల పునర్విభజనపై వీడని సందిగ్ధత

మున్సిపల్, నగర పంచాయతీల తర్వాతే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - సెప్టెంబర్, అక్టోబర్‌లో ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం కసరత్తు - కోర్టు కేసుల కారణంగా 23 పురపాలక సంస్థల్లో నిలిచిపోయిన పోరు

​AP Municipal Elections
​AP Municipal Elections (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:26 AM IST

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AP Municipal Elections : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి మొదలుకానుంది. ముందుగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. ఆ తర్వాతే గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరపాలని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు అధికార యంత్రాంగం ముందస్తు కసరత్తును ప్రారంభించింది.

కోర్టు కేసులు, రిజర్వేషన్లపై ఫోకస్ : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి పెండింగ్‌లో ఉన్న కోర్టు కేసులపై ప్రభుత్వం ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. అలాగే అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియను సమీక్షిస్తోంది. మరోవైపు స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం డెడికేటెడ్ కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిషన్ నివేదిక వచ్చేలోగా ముందస్తు ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తి చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ముగిసిన వెంటనే సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

100 స్థానాలకే పరిమితమా? : రాష్ట్రంలో మొత్తం 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలు ఉన్నాయి. కోర్టు కేసుల కారణంగా 2021లో కేవలం వంద చోట్లే రెండు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. మిగిలిన 23 పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో సమీపంలోని 112 గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేయడంపై అప్పట్లో కొందరు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కోర్టు కేసుల పెండింగ్ కారణంగా ఆ 23 చోట్ల ఎన్నికలు ఆగిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ కేసుల పరిష్కారంపై అడ్వొకేట్ జనరల్, ఇతర న్యాయ నిపుణులతో అధికారులు విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు 2022లో కాకినాడ నగరపాలక సంస్థలో రెండు డివిజన్లను మినహాయించి ఎన్నికలు నిర్వహించారు.

ఈసీకి ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 87 చోట్ల పాలకవర్గాల పదవీకాలం ఈ ఏడాది మార్చి 17వ తేదీతోనే ముగిసింది. మరో 13 చోట్ల నవంబరులో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రభుత్వానికి కీలక లేఖ రాసింది. ఎన్నికలు కేవలం 100 చోట్ల మాత్రమే నిర్వహించాలా? లేక మొత్తం 123 చోట్లా నిర్వహణకు ముందుకెళ్లాలా? అనే అంశంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని పురపాలక శాఖను కోరింది.

వార్డుల పునర్విభజన మాటేమిటి? : పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన చివరి దశకు చేరుకుని నిలిచిపోయింది. జనాభా ఆధారంగా వీటి సంఖ్యను 3,916 నుంచి 4,843కి పెంచాలని గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నాల్లో వార్డుల పునర్విభజనను సవాల్ చేస్తూ కొందరు హైకోర్టులో వేర్వేరుగా వ్యాజ్యాలు వేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు, పునర్విభజనపై స్టే ఇచ్చి కౌంటర్ వేయాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది. ఆ తర్వాత ఇదే అంశంపై మరికొన్ని కేసులు రావడంతో వార్డుల పెంపు ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.

పాత డివిజన్లతోనే పోరు? : వచ్చే రెండు, మూడు నెలల్లో ఎన్నికలను నిర్వహించాలంటే ప్రభుత్వం ముందు ప్రధానంగా రెండు ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. పునర్విభజన ప్రక్రియను పక్కన పెట్టి పాత డివిజన్లు, వార్డులతోనే ఎన్నికలకు వెళ్లాలి. లేదంటే హైకోర్టులో కేసులు పరిష్కారమయ్యే దాకా వేచి చూడాలి. ఈ విషయాన్ని అధికారులు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అయితే, సాధ్యమైనంత త్వరగా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు వెళ్లాలన్న యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సమాచారం. దీనిపై త్వరలోనే ఓ ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించి అధికారులకు ప్రభుత్వం తుది స్పష్టత ఇవ్వనుంది.

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