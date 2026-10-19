ముగిసిన మున్సిపల్ నామినేషన్ల పరిశీలన - రాజంపేట, దాచేపల్లిలో ఏకగ్రీవాలు అయ్యే ఛాన్స్
AP Local Body Elections Scrutiny : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ నామినేషన్ల పరిశీలన ముగిసింది. మైదుకూరులో ఎన్నిక వాయిదా పడగా.. రాజంపేట, దాచేపల్లిలో ఏకగ్రీవాలకు మార్గం సుగమమైంది. పలువురి నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:25 PM IST
AP municipal elections scrutiny : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఘట్టంలో కీలకమైన నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఈ పరిశీలనలో పలు చోట్ల ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. పత్రాల్లో దొర్లిన తప్పుల కారణంగా కొందరి నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురవగా, ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులకు ఏకగ్రీవ అవకాశాలు దక్కాయి. మరోవైపు శాంతిభద్రతల సమస్యలతో ఏకంగా ఒక చోట ఎన్నికే వాయిదా పడింది.
TDP Unanimous Win in Dachepalli : పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి నగర పంచాయతీ ఎన్నికలో టీడీపీకి లైన్ క్లియర్ అయింది. ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి కొప్పుల రవి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. ఆయన రూ.3,000 సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చెల్లించకపోవడంతో ఎన్నికల అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీడీపీ అభ్యర్థి తంగెళ్ల శ్రీనివాసరావు నామినేషన్కు ఆమోదం లభించింది. దీంతో దాచేపల్లి నగర పంచాయతీ టీడీపీకి ఏకగ్రీవం కానుంది. అలాగే అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట మున్సిపాలిటీ కూడా ఏకగ్రీవం దిశగా సాగుతోంది. ఛైర్పర్సన్ బరిలో ముగ్గురు నామినేషన్లు వేయగా, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థితో పాటు మరొకరి నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు. దీంతో టీడీపీ అభ్యర్థి దొంతం గాయత్రి మాత్రమే పోటీలో మిగిలారు.
Mydakur Election Postponed : వైఎస్సార్ జిల్లా మైదుకూరు పురపాలక ఎన్నికను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) వాయిదా వేసింది. ఇక్కడ నామినేషన్ పత్రాలను కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చించివేశారు. దీంతో పత్రాల పరిశీలన ప్రక్రియ కష్టంగా మారిందని జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ఈసీకి నివేదిక పంపారు. కలెక్టర్ ఇచ్చిన నివేదికను పరిశీలించిన ఎస్ఈసీ, మైదుకూరు ఎన్నికను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ స్థానానికి త్వరలోనే మళ్లీ కొత్తగా నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని స్పష్టం చేసింది.
పార్వతీపురంలో అత్తాకోడళ్ల పోరు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. పురపాలక సంఘ ఎన్నికల్లో ఒకే ఇంటి నుంచి అత్తాకోడళ్లు ఛైర్పర్సన్ రేసులో నిలిచారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ద్వారపూడి శ్రీనివాసరావు సతీమణి, మాజీ కౌన్సిలర్ జ్యోతి బీజేపీ నుంచి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశారు. మరుసటి రోజే ఆయన కోడలు దీప్తి జనసేన తరఫున ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి, అలాగే 28వ వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. శ్రీనివాసరావు 27వ వార్డుకు నామినేషన్ వేశారు. పొత్తులో భాగంగా స్థానికంగా కూటమి నేతల మధ్య సఖ్యత కుదరకపోవడంతోనే ఇలా ఎవరికి వారు నామినేషన్లు వేసినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీల నుంచి బీఫారం రాకపోతే వీరు విత్డ్రా చేసుకుంటారా లేదా స్వతంత్రులుగా పోటీ చేస్తారా అన్నది ఆసక్తిగా మారింది.
ఖరారైన కర్నూలు మేయర్ అభ్యర్థులు : కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ మేయర్ స్థానానికి మొత్తం 17 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. పరిశీలన అనంతరం 16 మంది పత్రాలను అధికారులు ఆమోదించారు. వైఎస్సార్సీపీ నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే సతీమణి శ్యామల, టీడీపీ నుంచి బొల్లెద్దుల ప్రత్యూష నామినేషన్లు వేశారు. కర్నూలు ఓటరు జాబితాలో పేరు లేకపోవడంతో అమడగుంట్ల శ్యామల అనే స్వతంత్ర అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. మరోవైపు శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నగర పంచాయతీలో జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థి ఎస్.ఈ.శ్రీనివాసులు నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. ఆయన నామినేషన్ పత్రాల్లోని కొన్ని గళ్లను ఖాళీగా వదిలేయడమే ఇందుకు కారణమని అధికారులు వెల్లడించారు.
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