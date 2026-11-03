తూర్పుగోదావరిలో కూటమి హవా - తుడిచిపెట్టుకుపోయిన వైఎస్సార్సీపీ
AP Municipal Elections Results ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. మెజారిటీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయం దిశగా దూసుకెళ్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 3:58 PM IST
ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతుండగా, మెజారిటీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయం దిశగా దూసుకెళ్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. జిల్లావ్యాప్తంగా 96 కౌన్సిలర్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగగా మూడు చోట్ల మాత్రమే ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. మండపేటలో 36కి 36 వార్డులను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. కొవ్వూరులో 28కి 27 చోట్ల విజయం సాధించింది. ఒకచోట స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలిచారు. నిడదవోలులో 32 వార్డులకు గాను 14 చోట్ల జనసేన, 13 చోట్ల టీడీపీ, ఒక చోట బీజేపీ జయకేతనం ఎగురవేశాయి. మూడు చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ గెలిచింది. మరో వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం సాధించారు.
అప్పటి పరిస్థితే వేరు : 2021లో జరిగిన ఎన్నికల్లో అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ పాలకులు ఇష్టానుసారం వ్యవహరించడంతో చాలా చోట్ల బలవంతపు ఏకగ్రీవాలు జరిగాయి. ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నో అక్రమాలకు పాల్పడడం ఎదిరించిన వారిపై బలవంతంగా కేసులు బనాయించారు. ప్రస్తుతం ప్రశాంత వాతావరణంలో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
ఆధిక్యంలో కూటమి : ఏపీ వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు లెక్కించారు. అనంతరం వార్డులు/డివిజన్ల వారీగా కౌంటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం అత్యధిక స్థానాల్లో కూటమి ఆధిక్యంలో ఉంది. విశాఖపట్నంలో కూటమి మేయర్ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి, గుంటూరులో కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ, విజయనగరంలో అవనాపు భార్గవి, చిత్తూరులో కఠారి హేమలత, కర్నూలులో విజయ ప్రత్యూష, ఏలూరులో జనసేన మేయర్ అభ్యర్థి రెడ్డి అప్పలనాయుడు ముందంజలో కొనసాగుతున్నారు.
మున్సిపాలిటీల్లోనూ కూటమికే ఆధిక్యం దక్కుతోంది. నర్సీపట్నం, పెనుకొండ, వెంకటగిరి, నందిగామ, పలమనేరు, జగ్గయ్యపేట, నందికొట్కూరు, సూళ్లూరుపేట, నాయుడుపేట, నూజివీడు, మార్కాపురం, ఎమ్మిగనూరు, మాచర్ల, డోన్, బొబ్బిలి, పలమనేరు, పెద్దాపురం, ఇచ్ఛాపురం, పలాస మున్సిపాలిటీల్లో టీడీపీ ముందంజలో కొనసాగుతోంది. అమలాపురం, మడకశిర, నరసాపురం, తిరువూరు, గొల్లప్రోలు, సామర్లకోట, తెనాలి, ముమ్మిడివరం, పిఠాపురం, చిలకలూరిపేట, పుత్తూరు, పెడన, పుట్టపర్తిలో జనసేన గిద్దలూరు, ఎలమంచిలిలో బీజేపీ లీడ్లో ఉన్నాయి.
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