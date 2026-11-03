పట్టణ స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి సునామీ - పులివెందుల కైవసం
AP Municipal Results 2026 : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఒక్కొక్కటిగా వెలువడుతున్న మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వార్డు మెంబర్ల ఫలితాల్లో అధికార కూటమి అభ్యర్థులు సత్తా చాటుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:22 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 6:52 PM IST
ఏపీలో పట్టణ స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోనూ కూటమి పార్టీలు దూసుకెళ్తున్నాయి. ఇప్పటికే 17 ఏకగ్రీవాలు కాగా అందులో తెలుగుదేశం 15, జనసేన, బీజేపీ ఒక్కో చోట పాగా వేశాయి. మిగతా 70 చోట్ల ఛైర్ పర్సన్ అభ్యర్థులకు ఎన్నికలు జరగ్గా ఇవాళ ఒక్కొక్కటిగా వెలువడవుతున్న ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయకేతనం ఎగురవేస్తున్నారు.
వైఎస్ జగన్ కంచుకోట పులివెందుల పురపాలక సంఘాన్ని కూటమి కైవసం చేసుకుంది. మొత్తం 40 వార్డుల్లో 37 చోట్ల కూటమి గెలుపొందగా,
మూడు వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీ విజయం సాధించింది. మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి గీతాకుమారి విజయం సాధించారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ మున్సిపాలిటీలో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. 23 వార్డులను కూటమి అభ్యర్థులే గెలుచుకున్నారు. టీడీపీ-21 వార్డులను కైవసం చేసుకుంది. జనసేన, బీజేపీ చెరో స్థానంలో విజయం సాధించాయి. ఛైర్పర్సన్గా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి త్రివేంద్రమూర్తి ప్రత్యర్థి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి కె.శ్రీనివాసులపై 6353 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు.
పుట్టపర్తి పురపాలికలోనూ జనసేన జెండా పాతింది. పుట్టపర్తి మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా ఎమ్.ఈశ్వర్ గెలుపొందారు. తాడిపత్రి పట్టణ ప్రజలు తెలుగుదేశానికి పట్టం కట్టారు. ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా రేష్మా పర్వీన్ విజయం సాధించారు. ఇక్కడ మొత్తం 48 వార్డులుండగా 45లో టీడీపీ, జనసేన ఒకటి, బీజేపీ రెండు స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో రాష్ట్రం మొత్తంమీద టీడీపీ గెలిచిన ఏకైక మున్సిపాలిటీ తాడిపత్రి! విపక్షంలో ఉండగానే సత్తా చాటిన సైకిల్ పార్టీ ఈసారి అధికారంలో ఉండటంతో అదరగొట్టింది. 48 వార్డుల్లో 26 చోట్ల వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు పోటీలోనే లేరు. మిగిలినచోట్ల నిలబడినా ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు.
కల్యాణదుర్గం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి బుట్నా లక్ష్మి 11,565 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. కదిరి మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి షేక్ అర్షియాభాను 905 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించింది. తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో వార్ వన్సైడ్ అయింది. పురపాలికను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. 36 వార్డుల్లో 31 చోట్ల కూటమి గెలిచింది. ఛైర్పర్సన్గా తెలుగుదేశం అభ్యర్థి దొంతు శారద విజయం సాధించారు. కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో ఆమె మొదటి నుంచి తన ప్రత్యర్థి బి.దీవెనపై స్పష్టమైన ఆధిక్యతను కనబర్చి విజయ ఢంకా మోగించారు. శారద 2014-2019 మధ్య మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా చేశారు. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీలో చేరి 2021లో కౌన్సిలర్గా ఎన్నికయ్యారు. జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ ఛైర్పర్సన్గానూ వ్యవహరించారు. అనంతరం టీడీపీ గూటికి చేరారు. పట్టణంలో బాగా ప్రభావం చూపే పద్మశాలి సామాజికవర్గానికి చెందినవారు కావడం, ఎమ్మెల్యే, ఆయన వర్గం పూర్తిగా మద్దతుగా నిలవడం కూటమి బలం శారదకు బాగా కలిసొచ్చాయి. సూళ్లూరుపేట మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ టీడీపీ అభ్యర్థి పిట్ల సుహాసిని 8,784 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. 32 వార్డుల్లో టీడీపీ 26, జనసేన 1, బీజేపీ 2, వైఎస్సార్సీపీ 3 చోట్ల విజయం సాధించింది.
కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీలో పసుపు జెండా ఎగిరింది. ఉయ్యూరులోని 32 వార్డుల్లో టీడీపీ 21, జనసేన 7 స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ 2 చోట్ల మాత్రమే ప్రభావం చూపగలిగింది. పురపాలిక ఛైర్మన్గా ప్రవీణ్ కుమార్ గెలుపొందారు. ప్రవీణ్కుమార్కు కూటమి బలం, స్థానికంగా ఉండే సంబంధాలు బాగా కలిసొచ్చాయి. పెడన మున్సిపాలిటీలో జనసేన జెండా పాతింది. ఛైర్పర్సన్గా జనసేన అభ్యర్థి బళ్లా జ్యోత్స్నరాణి విజయం సాధించారు.
పెడన మున్సిపాలిటీ జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ అయింది. పాత కౌన్సిల్లో ఛైర్పర్సన్గా ఒకే పార్టీలో ఉండి చెరో రెండున్నరేళ్లు పనిచేసినవారే ఇప్పుడు వేర్వేరు పార్టీల నుంచి ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ పడటం ఆసక్తి రేపింది. జనసేన అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన బళ్లా జ్యోత్స్నరాణి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి కటకం నాగకుమారిపై 4380 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. పెడనలో బళ్లా కుటుంబానికి ఉన్న పట్టు చేనేత కుటుంబాల సహకారం జ్యోత్స్నరాణిని విజయతీరాలకు చేర్చాయి. జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ టీడీపీ అభ్యర్థి నరేంద్రుల వినీత 15,000లకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. 36 వార్డుల్లో టీడీపీ 26, జనసేన 7, బీజేపీ 1, వైఎస్సార్సీపీ 2 చోట్ల విజయం సాధించారు.
జంగారెడ్డిగూడెం మున్సిపాలిటీ కూటమి కైవసం : ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మున్సిపాలిటీని కూటమి కైవసం చేసుకుంది. 32 వార్డుల్లో టీడీపీ 20, జనసేన 6 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీ 3 వార్డులతోనే సరిపెట్టుకుంది. ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి రొంగల అనూష గెలుపొందారు. డిగ్రీ చదివిన రొంగల అనూషకు ఆటోమొబైల్ వ్యాపారవేత్త అయిన భర్తకు లోకల్ ప్రజలతో ఉండే సంబంధాలు, కూటమి బలం ప్లస్ అయ్యింది. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిని మేకా సత్యవతి భర్త మాజీ ఎమ్మెల్యే బాలరాజు గట్టిగా ప్రచారం చేసినా ప్రభావం చూపించలేకపోయారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘాన్ని తెలుగుదేశం కైవసం చేసుకుంది. ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి గంగాభవాని విజయం సాధించారు. మొత్తం 36 వార్డుల్లో టీడీపీ 27, జనసేన 3, బీజేపీ 1 చోట గెలవగా వైఎస్సార్సీపీ 4 చోట్ల విజయం సాధించింది. గంగాభవాని రాష్ట్ర ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ వజ్జ బాబూరావు సతీమణి. రైల్వే వంతెనను అందుబాటులోకి తేవడం, కేంద్రీయ విద్యాలయం ప్రారంభించడం, తాగునీటి కష్టాలు తీర్చేలా పనులు చేస్తుండటం, రోడ్ల రూపురేఖలు మార్చడం వంటివన్నీ కలిసొచ్చి కూటమి పాగా వేసింది. మాచర్ల పురపాలకసంఘంలో కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేసింది. 36 వార్డుల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థుల విజయం సాధించారు. మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి ఎనుముల సుష్మ గెలుపొందారు.
రాష్ట్రంలో జోరుగా ఎన్నికల కౌంటింగ్ - పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లలో కూటమి ఆధిక్యం