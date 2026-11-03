'పుర'పోరులో కూటమి ప్రభంజనం - ఆ మున్సిపాలిటీల్లో క్లీన్ స్వీప్
Alliance candidates Clean sweep : పట్టణ స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పలు చోట్ల వెలువడిన మున్సిపాలిటీ ఫలితాల్లో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:22 PM IST
పట్టణ స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మున్సిపాలిటీల్లో కూటమి అభ్యర్థులు దుమ్మురేపుతున్నారు. ఒక్కొక్కటిగా వెలువడవుతున్న ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయకేతనం ఎగురవేస్తున్నారు. పలుచోట్ల వెలువడిన మున్సిపాలిటీ ఫలితాల్లో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.
1. మాచర్లలో కూటమి పాగా : పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల పురపాలక సంఘాన్ని కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేసింది. మొత్తం 36 వార్డుల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. టీడీపీ 32, జనసేన 3, బీజేపీ ఒక చోట పాగా వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఖాతా కూడా తెరవలేదు. మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి ఎనుముల సుష్మ గెలుపొందారు. ఆమె భర్త కేశవరెడ్డి టీడీపీలో క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు. సుష్మ కుటుంబానికి స్థానికంగా పరిచయాలుండటం కలిసొచ్చింది. మాచర్ల పట్టణంలో కూటమి ప్రభుత్వం హయాంలో 50 కోట్లతో ప్రధాన రహదారిని విస్తరించి మురుగుకాలువలు నిర్వహించడం, పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం అనుకూలంగా మారింది. వీటితోపాటు స్థానికంగా కూటమి నేతల దూకుడుతో వైఎస్సార్సీపీ ముందుగానే చేతులెత్తేసింది. దీంతో కూటమి పాగా వేసింది.
మాచర్ల మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 36 వార్డులు :
టీడీపీ : 32
జనసేన : 3
బీజేపీ : 1
వైఎస్సార్సీపీ : ఖాతా తెరవలేదు
2. కొవ్వూరులో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ : తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు పురపాలికను కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. మొత్తం 28 వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీకి అవకాశం ఇవ్వకుండా టీడీపీ 20, జనసేన 6, బీజేపీ 2 స్థానాలు ఎగరేసుకెళ్లాయి. టీడీపీ అభ్యర్థి కంఠమణి విజయలక్ష్మి మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా జయభేరి మోగించారు. కుటుంబ సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం, స్థానిక నాయకత్వ ఐక్యత విజయలక్ష్మి విజయానికి కలిసొచ్చాయి.
కొవ్వూరు మొత్తం 28 వార్డులు :
ఛైర్పర్సన్: కంఠమణి విజయలక్ష్మి
టీడీపీ : 20
జనసేన : 6
బీజేపీ : 2
వైఎస్సార్సీపీ : నిల్
3. మడకశిరలో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ : శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా మడకశిర నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కౌన్సిలర్ స్థానాలు, ఛైర్పర్సన్ స్థానం మొత్తం కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొంది క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క స్థానంలోనూ ఖాతా తెరవలేదు. మొత్తం 23 వార్డుల్లో 21 స్థానాల్లో టీడీపీ, 1 జనసేన కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు గెలుపొందగా, మరొక స్థానంలో టీడీపీకి ఏకగ్రీవం అయింది. దీంతో 23 వార్డులో కూటమి కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు గెలుపొంది ప్రభంజనం సృష్టించారు.
4. పెనుకొండలో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ : పెనుకొండ మున్సిపాలిటీలోనూ కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. పట్టణ స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మున్సిపాలిటీల్లో కూటమి అభ్యర్థులు దుమ్మరేపుతున్నారు. ఒక్కొక్కటిగా వెలువడవుతున్న ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయకేతనం ఎగురవేస్తున్నారు.
తూర్పుగోదావరిలో కూటమి హవా - తుడిచిపెట్టుకుపోయిన వైఎస్సార్సీపీ
ఏపీ మున్సిపల్ కౌంటింగ్ - వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో కూటమి అభ్యర్థులు హవా